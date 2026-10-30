High school football: Friday’s scores
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CITY SECTION
Central League
Bernstein 42, Roybal 0
Contreras 34, Mendez 6
Hollywood 32, Maywood CES 10
Coliseum League
Crenshaw 25, Washington Prep 0
Dorsey 22, King/Drew 6
Eastern League
Garfield 28, L.A. Roosevelt 24
Huntington Park 41, South Gate 24
South East 22, Legacy 19
East Valley League
Sun Valley Poly 14, Arleta 6
North Hollywood 55, Fulton 28
San Fernando Arroyo 28, Monroe 21
Verdugo Hills 39, Grant 3
Exposition League
Santee 27, Fremont 0
Marine League
San Pedro 62, Narbonne 13
Metro League
Hawkins 8, Dymally 6
Rancho Dominguez 26, L.A. Jordan 6
Northern League
Franklin 40, L.A. Wilson 6
L.A. Marshall 26, Eagle Rock 7
Southern League
Diego Rivera 36, West Adams 6
Jefferson 34, Angelou 0
Valley Mission League
Granada Hills Kennedy 48, Reseda 0
Sylmar 39, Panorama 37
Western League
L.A. Hamilton 43, Fairfax 14
Palisades 38, Westchester 0
Venice 21, L.A. University 7
West Valley League
Birmingham 17, El Camino Real 8
Cleveland 35, Chatsworth 0
Granada Hills 27, Taft 6
Nonleague
Lincoln 46, Locke 8
Belmont d. Los Angeles, forfeit
SOUTHERN SECTION
Alliance League
Montebello 16, Alhambra 6
San Gabriel 28, South El Monte 14
Alpha League
Mission Viejo 54, San Juan Hills 44
San Clemente 21, Edison 14
Yorba Linda 17, Los Alamitos 0
Angelus League
Cathedral 34, St. Pius X-St, Matthias Academy 28
Paraclete 31, St. Francis 14
St. Paul 41, Bishop Montgomery 7
Bay League
Mira Costa 28, Redondo Union 21
Palos Verdes 45, Leuzinger 0
Boulder League
South Pasadena 19, San Marino 14
Bravo League
Corona del Mar 29, La Habra 24
Crean Lutheran 49, Villa Park 21
Camino Real League
St. Genevieve 43, Bosco Tech 0
St. Monica 49, St. Bernard 20
Channel League
Moorpark 29, Westlake 27
Oak Park 42, Oxnard 7
Santa Barbara 28, Thousand Oaks 14
Ventura 35, Rio Mesa 16
Citrus Coast League
Del Sol 49, Santa Clara 14
Grace 42, Channel Islands 10
Nordhoff 41, Carpinteria 0
Coastal 101 League
Agoura 35, Calabasas 21
Camarillo 48, Buena 18
Oak Park 42, Oxnard 7
Conference 12 League
Rosemead 34, Keppel 12
Cottonwood League
Arrowhead Christian 13, Vasquez 6
Riverside Notre Dame 27, Riverside Prep 0
Whittier Christian 27, Webb 18
Crest League
Glendale 36, Hoover 3
Del Rey League
Crespi 24, Salesian 10
Harvard-Westlake 45, St. Anthony 33
La Salle 42, Alemany 41
Del Rio League
Santa Fe 37, California 32
Delta League
Dana Hills 28, Troy 10
Huntington Beach 35, Laguna Beach 14
Desert Empire League
La Quinta 36, Palm Desert 28
Rancho Mirage 28, Palm Springs 14
Xavier Prep 28, Shadow Hills 0
Desert Sky League
Silverado 19, Granite Hills 13
Desert Valley League
Yucca Valley 13, Desert Hot Springs 6
Epsilon League
Brea Olinda 37, Tesoro 14
Newport Harbor 37, Trabuco Hills 7
Santa Ana Foothill 28, Aliso Niguel 10
Foothill League
Golden Valley 28, West Ranch 20
Saugus 42, Castaic 14
Valencia 45, Hart 26
Foxtrot League
Orange 57, El Toro 31
Segerstrom 42, Beckman 28
Gano League
Don Lugo 42, Chaffey 16
Montclair 30, Walnut 20
Nogales 61, Rowland 44
Gateway League
Cerritos 34, Warren 28
La Mirada 40, Mayfair 14
La Serna 20, Downey 14
Gold Coast League
Brentwood 3, Viewpoint 0
Golden League
Knight 46, Littlerock 0
Highland 42, Palmdale 27
Quartz Hill 62, Lancaster 14
Hacienda League
Los Altos 45, Diamond Bar 27
West Covina 34, Covina 7
Hub City League
Dominguez 24, Compton Centennial 8
Inland Valley League
Canyon Springs 21, Arlington 13
Lakeside 42, Citrus Hill 0
Iota League
Cypress 25, Northwood 21
Marina 28, La Palma Kennedy 0
Ironwood League
Aquinas 52, Capistrano Valley Christian 0
Heritage Christian 70, Cerritos Valley Christian 68
Western Christian 49, Village Christian 7
Ivy League
Liberty 13, Riverside Poly 3
Rancho Verde 19, Orange Vista 7
Vista del Lago 35, Rancho Christian 21
Kappa League
Anaheim Canyon 40, Sunny Hills 0
Fullerton 27, St. Margaret’s 34
Lambda League
Sonora 33, Placentia Valencia 7
Westminster 26, Woodbridge 15
Manzanita League
Anza Hamilton 25, San Jacinto Valley Academy 7
Marmonte League
Oaks Christian 51, Bishop Diego 7
Oxnard Pacifica 42, Simi Valley 20
St. Bonaventure 44, Newbury Park 27
Mesquite League
Maranatha 21, Linfield Christian 13
Ontario Christian 36, Santa Rosa Academy 22
Metro League
El Rancho 55, El Monte 0
Schurr 9, Bell Gardens 6
Mid-Cities League
Paramount 52, Norwalk 0
Mission League
Chaminade 31, Loyola 28
Gardena Serra 20, Sherman Oaks Notre Dame 13
Sierra Canyon 56, Bishop Amat 7
Mojave River League
Apple Valley 40, Sultana 0
Oak Hills 28, Hesperia 15
Serrano 25, Ridgecrest Burroughs 14
Montview League
Duarte 14, La Puente 13
Ontario 42, Hacienda Heights Wilson 21
Sierra Vista 21, Azusa 0
Moore League
Long Beach Poly 58, Long Beach Jordan 0
Millikan 42, Long Beach Wilson 0
Mountain Pass League
Elsinore 41, Tahquitz 14
San Jacinto 21, West Valley 0
Mountain Valley League
Jurupa Valley 7, San Bernardino 0
Rubidoux 34, La Sierra 26
Ocean League
Lawndale 48, Hawthorne 8
South Torrance 21, Peninsula 7
Omicron League
Garden Grove 42, Buena Park 41
Los Amigos 34, Irvine University 31
Santa Ana 36, Estancia 21
Pioneer League
Culver City 31, Santa Monica 21
El Segundo 47, West Torrance 40
Torrance 27, North Torrance 7
Rio Vista League
Artesia 42, Lynwood 18
Whittier 48, Firebaugh 14
River Valley League
Big Bear 42, Patriot 21
Pacific 26, Miller 14
Ramona 34, Norte Vista 14
San Andreas League
Colton 33, Kaiser 25
Rialto 30, Rim of the World 7
Sierra League
Charter Oak 23, Northview 20
Sigma League
Anaheim 42, Saddleback 0
Costa Mesa 42, Katella 0
Ocean View 33, Rancho Alamitos 0
605 League
Pioneer 37, Glenn 20
Sunbelt League
Hillcrest 56, Valley View 41
Skyline League
Arroyo Valley 45, San Gorgonio 0
Bloomington 46, Indian Springs 20
Carter 39, Fontana 33
Sunbelt League
Riverside North 52, Perris 6
Sunkist League
Eisenhower 13, Grand Terrace 7
Summit 36, Jurupa Hills 0
Sun Valley League
Desert Mirage 52, Cathedral City 30
Twentynine Palms 48, Indio 22
Tango league
Bolsa Grande 35, Westminster La Quinta 26
Tri-County League
Dos Pueblos 16, San Marcos 15
Fillmore 56, Santa Paula 17
Royal 20, Hueneme 14
Trinity League
Santa Margarita 43, Orange Lutheran 21
Servite 38, JSerra 25
Mater Dei 36, St. John Bosco 35
Valle Vista League
Alta Loma 42, Claremont 0
Chino 21, Diamond Ranch 16
San Dimas 40, Los Osos 15
Nonleague
Burbank 38, Burbank Burroughs 21
Cantwell-Sacred Heart 55, Verbum Dei 0
Crescenta Valley 28, La Canada 27
Desert Christian Academy 41, Rio Hondo Prep 22
Muir d. Pasadena, forfeit
Temple City 13, Gabrielino 0
INTERSECTIONAL
Carson 45, Mary Star of the Sea 42
Victory Christian Academy 35, St. Jeanne de Lestonnac 14
8-MAN
CITY SECTION
Valley League
East Valley 64, SOCES 24
Nonleague
TEACH Tech 65, Sotomayor 14
SOUTHERN SECTION
Agape League
Hesperia Christian 44, PAL Academy 20
Lucerne Valley 54, Academy of Careers & Exploration 40
Coast Valley league
Coastal Christian 46, San Luis Obispo Classical Academy 32
Heritage League
Lancaster Baptist 28, Santa Clarita Christian 22
Tri-Valley League
Sage Hill 34, Flintridge Prep 20
Nonleague
Trinity Classical Academy 35, Avalon 24
Malibu 55, Thousand Oaks Hillcrest Christian 44