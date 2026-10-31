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High School Sports

High school boys’ water polo: Southern Section playoff results

Water polo ball in pool.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

FRIDAY’S RESULTS

First Round

DIVISION 1

Mira Costa 14, San Juan Hills 4

Westlake 16, San Marcos 15

Mater Dei 12, Sage Hill 11

Buena 13, Riverside Poly 11

Laguna Beach 13, Santa Ana Foothill 9

Huntington Beach 10, Orange Lutheran 9

Yucaipa 17, San Clemente 16

Dos Pueblos 19, Los Alamitos 14

SATURDAY’S SCHEDULE

First Round

OPEN DIVISION

Beckman at Newport Harbor, 2 p.m.

Loyola at Oaks Christian, 11 a.m.

Corona del Mar at Harvard-Westlake, 1 p.m.

Santa Margarita at JSerra, 3 p.m.

Note: Second Round (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 3, at home sites; Quarterfinals (Division 1) Thursday, Nov. 5 ,at home sites; Quarterfinals (Divisions 2-5) Friday, Nov. 6, at home sites; Semifinals (Open Division) Saturday, Nov, 7, at home sites; Semifinals (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 10, at home sites; Semifinals (Division 1) Wednesday, Nov. 11, at home sites; Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14, at Mt. San Antonio College.

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