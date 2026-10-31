High school boys’ water polo: Southern Section playoff results
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HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
FRIDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION 1
Mira Costa 14, San Juan Hills 4
Westlake 16, San Marcos 15
Mater Dei 12, Sage Hill 11
Buena 13, Riverside Poly 11
Laguna Beach 13, Santa Ana Foothill 9
Huntington Beach 10, Orange Lutheran 9
Yucaipa 17, San Clemente 16
Dos Pueblos 19, Los Alamitos 14
SATURDAY’S SCHEDULE
First Round
OPEN DIVISION
Beckman at Newport Harbor, 2 p.m.
Loyola at Oaks Christian, 11 a.m.
Corona del Mar at Harvard-Westlake, 1 p.m.
Santa Margarita at JSerra, 3 p.m.
Note: Second Round (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 3, at home sites; Quarterfinals (Division 1) Thursday, Nov. 5 ,at home sites; Quarterfinals (Divisions 2-5) Friday, Nov. 6, at home sites; Semifinals (Open Division) Saturday, Nov, 7, at home sites; Semifinals (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 10, at home sites; Semifinals (Division 1) Wednesday, Nov. 11, at home sites; Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14, at Mt. San Antonio College.