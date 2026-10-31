High school girls’ tennis: City Section playoffs updated schedule
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HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS
CITY SECTION PLAYOFFS
MONDAY’S SCHEDULE
(Matches at 12:30 p.m. unless noted)
Semifinals
DIVISION I
#8 Eagle Rock at #4 Chatsworth
#3 Venice at #2 El Camino Real
DIVISION II
#12 New West at #1 Granada Hills Kennedy
#3 Wilmington Banning at #2 LACES
Note: Division I-II semifinals Monday, Nov. 2 at 12:30 p.m. at higher seeds; Division I-II finals Wednesday, Nov. 4 at 11 .a.m. at higher seeds.