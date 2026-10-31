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High School Sports

High school girls’ tennis: City Section playoffs updated schedule

A black tennis racket and yellow tennis ball laying on the ground at a tennis court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

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HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

CITY SECTION PLAYOFFS

MONDAY’S SCHEDULE

(Matches at 12:30 p.m. unless noted)

Semifinals

DIVISION I

#8 Eagle Rock at #4 Chatsworth

#3 Venice at #2 El Camino Real

DIVISION II

#12 New West at #1 Granada Hills Kennedy

#3 Wilmington Banning at #2 LACES

Note: Division I-II semifinals Monday, Nov. 2 at 12:30 p.m. at higher seeds; Division I-II finals Wednesday, Nov. 4 at 11 .a.m. at higher seeds.

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