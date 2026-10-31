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High School Sports

High school girls’ volleyball: Southern Section playoff scores

Volleyball on court
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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SATURDAY’S RESULTS

Pool Play

DIVISION 1

Pool A

#1 Mater Dei d. #4 Oaks Christian, 25-22, 25-16, 25-19

#8 Harvard-Westlake d. #5 Santa Margarita, 22-25, 23-25, 25-14, 25-21, 15-7

Pool B

#6 Los Alamitos d. #7 Marymount, 24-26, 25-18, 21-25, 25-20, 18-16

#2 Sierra Canyon d. #3 Mira Costa, 25-21, 25-19, 25-13

Semifinals

DIVISION 2

Redondo Union d. San Juan Hills, 12-25, 25-21, 25-20, 25-20

Long Beach Poly d. Murrieta Valley, 25-22,20-25, 25-16, 25-18

DIVISION 3

Newbury Park d. Cerritos Valley Christian, 25-23, 25-18, 25-22

Corona del Mar d. Crescenta Valley, 25-17, 25-22, 23-25, 25-23

DIVISION 4

Vista Murrieta d. Portola, 3-1

Glendora d. Santa Barbara, 25-22, 25-17, 25-17

DIVISION 5

El Toro d. Liberty, 3-0

Westridge d. La Serna, 23-25, 24-26, 25-23, 25-13, 15-13

DIVISION 6

Villa Park d. Capistrano Valley Christian, 3-0

Lakewood d. Castaic, 3-0

DIVISION 7

Placentia Valencia d. Tustin, 3-1

Fullerton d. Northview, 3-1

DIVISION 8

San Gabriel Academy d. San Jacinto Valley Academy, 3-2

Rio Mesa d. Geffen Academy, 3-1

DIVISION 9

Rancho Mirage d. Azusa, 3-2

Desert Christian Academy d. Twentynine Palms, 3-0

DIVISION 10

Orange d. Adelanto, 3-1

La Quinta d. Cornerstone Christian, 25-20, 25-19, 25-17

DIVISION 11

Arroyo vs. La Sierra Academy, Monday

Tarbut V’ Torah vs. Downey Calvary Chapel, Monday

Note: Finals (Division 1 Sat., Nov. 7 at Cerritos College, all other divisions Friday, Nov. 6 or Sat., Nov. 7, times TBA).

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