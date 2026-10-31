High school girls’ volleyball: Southern Section playoff scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
SATURDAY’S RESULTS
Pool Play
DIVISION 1
Pool A
#1 Mater Dei d. #4 Oaks Christian, 25-22, 25-16, 25-19
#8 Harvard-Westlake d. #5 Santa Margarita, 22-25, 23-25, 25-14, 25-21, 15-7
Pool B
#6 Los Alamitos d. #7 Marymount, 24-26, 25-18, 21-25, 25-20, 18-16
#2 Sierra Canyon d. #3 Mira Costa, 25-21, 25-19, 25-13
Semifinals
DIVISION 2
Redondo Union d. San Juan Hills, 12-25, 25-21, 25-20, 25-20
Long Beach Poly d. Murrieta Valley, 25-22,20-25, 25-16, 25-18
DIVISION 3
Newbury Park d. Cerritos Valley Christian, 25-23, 25-18, 25-22
Corona del Mar d. Crescenta Valley, 25-17, 25-22, 23-25, 25-23
DIVISION 4
Vista Murrieta d. Portola, 3-1
Glendora d. Santa Barbara, 25-22, 25-17, 25-17
DIVISION 5
El Toro d. Liberty, 3-0
Westridge d. La Serna, 23-25, 24-26, 25-23, 25-13, 15-13
DIVISION 6
Villa Park d. Capistrano Valley Christian, 3-0
Lakewood d. Castaic, 3-0
DIVISION 7
Placentia Valencia d. Tustin, 3-1
Fullerton d. Northview, 3-1
DIVISION 8
San Gabriel Academy d. San Jacinto Valley Academy, 3-2
Rio Mesa d. Geffen Academy, 3-1
DIVISION 9
Rancho Mirage d. Azusa, 3-2
Desert Christian Academy d. Twentynine Palms, 3-0
DIVISION 10
Orange d. Adelanto, 3-1
La Quinta d. Cornerstone Christian, 25-20, 25-19, 25-17
DIVISION 11
Arroyo vs. La Sierra Academy, Monday
Tarbut V’ Torah vs. Downey Calvary Chapel, Monday
Note: Finals (Division 1 Sat., Nov. 7 at Cerritos College, all other divisions Friday, Nov. 6 or Sat., Nov. 7, times TBA).