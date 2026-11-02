High school boys’ water polo: City Section playoff results and schedule

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CITY SECTION PLAYOFFS

MONDAY’S RESULTS

Semifinals

OPEN DIVISION

#1 Palisades 7, #4 Eagle Rock 4

#2 Cleveland 14, #3 Granada Hills 8

WEDNESDAY’S SCHEDULE

(Games at 3 p.m. unless noted)

First Round

DIVISION I

#1 Granada Hills, bye

#9 Granada Hills Kennedy at #8 Wilmington Banning

#12 RFK Community at #5 Venice

#4 LACES, bye

#3 Birmingham, bye

#11 Marquez at #6 San Pedro

#10 L.A. University at #7 Van Nuys

#2 Eagle Rock, bye

Note: Division I quarterfinals Friday, Nov. 6 at higher seeds; Division I semifinals Monday, Nov. 9 at higher seeds; Open Division finals Thursday, Nov. 12 at 7 p.m. at Palisades; Division I finals Thursday, Nov. 12 at 5 p.m. at Palisades.