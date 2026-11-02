High school boys’ water polo: City Section playoff results and schedule
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CITY SECTION PLAYOFFS
MONDAY’S RESULTS
Semifinals
OPEN DIVISION
#1 Palisades 7, #4 Eagle Rock 4
#2 Cleveland 14, #3 Granada Hills 8
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)
First Round
DIVISION I
#1 Granada Hills, bye
#9 Granada Hills Kennedy at #8 Wilmington Banning
#12 RFK Community at #5 Venice
#4 LACES, bye
#3 Birmingham, bye
#11 Marquez at #6 San Pedro
#10 L.A. University at #7 Van Nuys
#2 Eagle Rock, bye
Note: Division I quarterfinals Friday, Nov. 6 at higher seeds; Division I semifinals Monday, Nov. 9 at higher seeds; Open Division finals Thursday, Nov. 12 at 7 p.m. at Palisades; Division I finals Thursday, Nov. 12 at 5 p.m. at Palisades.