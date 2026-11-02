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High School Sports

High school flag football: Southern Section championships schedule

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

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SOUTHERN SECTION FINALS

At Huntington Beach High

SATURDAY’S SCHEDULE

OPEN DIVISION

Newport Harbor (23-4) vs. JSerra (27-0), 8:30 p.m.

DIVISION 1

Oxnard (22-5) vs. Palos Verdes (22-3-1), 4:30 p.m.

DIVISION 2

Gahr (18-6) vs. San Clemente (13-9), 8:30 a.m.

DIVISION 3

Quartz Hill (22-2-1) vs. Valencia (16-10-3), 12:30 p.m.

DIVISION 4

West Ranch (11-10) vs. Cerritos Valley Christian (16-6), 2:30 p.m.

DIVISION 5

Loma Linda Academy (13-6-1) vs. Peninsula (8-9), 6:30 p.m.

DIVISION 6

Heritage (14-9) vs. St. Monica (10-5), 10:30 a.m.

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