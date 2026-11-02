High school flag football: Southern Section championships schedule
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SOUTHERN SECTION FINALS
At Huntington Beach High
SATURDAY’S SCHEDULE
OPEN DIVISION
Newport Harbor (23-4) vs. JSerra (27-0), 8:30 p.m.
DIVISION 1
Oxnard (22-5) vs. Palos Verdes (22-3-1), 4:30 p.m.
DIVISION 2
Gahr (18-6) vs. San Clemente (13-9), 8:30 a.m.
DIVISION 3
Quartz Hill (22-2-1) vs. Valencia (16-10-3), 12:30 p.m.
DIVISION 4
West Ranch (11-10) vs. Cerritos Valley Christian (16-6), 2:30 p.m.
DIVISION 5
Loma Linda Academy (13-6-1) vs. Peninsula (8-9), 6:30 p.m.
DIVISION 6
Heritage (14-9) vs. St. Monica (10-5), 10:30 a.m.