High school boys’ water polo: Tuesday’s Southern Section playoff results and schedule
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HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
Second Round
DIVISION 2
Murrieta Valley 12, Palos Verdes 11
Redondo Union 7, Royal 5
Damien 13, Dana Hills 11
La Habra 13, Northwood 11
St. John Bosco 9, Pasadena Poly 5
El Segundo 18, Capistrano Valley 10
Alta Loma 13, Bonita 7
Crescenta Valley 13, Santa Monica 11
DIVISION 3
Norco 12, Camarillo 10
La Serna 9, Millikan 5
Ayala 10, Walnut 9
Troy 17, Brentwood 13
La Canada 6, Flintridge Prep 5
Elsinore 8, Redlands 7
Los Osos 14, Trabuco Hills 12
Los Altos 14, Cathedral 13
DIVISION 4
Liberty 8, San Dimas 4
Aquinas 12, Carpinteria 10
Temescal Canyon 14, Sunny Hills 11
Buena Park 8, West Covina 4
El Toro 6, Yorba Linda 5
Warren 15, Western 12
Foothill Tech 12, Pasadena 9
Laguna Hills 9, Arlington 5
DIVISION 5
Montebello 12, Keppel 5
Torrance 13, San Bernardino 5
Riverside North 10, Norte Vista 8
Anaheim 15, San Gorgonio 9
Oxnard 10, Whittier 9
Montclair 8, Lakewood 7
Hacienda Heights Wilson 10, Heritage 9
California 25, Palm Springs 9
THURSDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
Quarterfinals
DIVISION 1
Mira Costa at Westlake
Mater Dei vs. Buena, site TBA
Huntington Beach at Laguna Beach
Yucaipa vs. Dos Pueblos, site TBA
Note: Quarterfinals (Divisions 2-5) Friday, Nov. 6 at home sites; Semifinals (Open Division) Saturday, Nov, 7 at home sites; Semifinals (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 10 at home sites; Semifinals (Division 1) Wednesday, Nov. 11 at home sites; Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14 at Mt. San Antonio College.