High school girls’ volleyball: Tuesday’s City Section playoff scores, schedule
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HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL
CITY SECTION PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
Semifinals
OPEN DIVISION
#4 Taft d. #1 Venice, 23-25, 22-25, 25-23, 25-16, 15-12
#3 Cleveland d. #2 Palisades, 25-16, 23-25, 25-18, 25-21
DIVISION I
#1 SOCES d. #4 San Pedro, 25-20, 25-15, 25-22
#2 Granada Hills Kennedy d. #11 Lincoln, 3-0
DIVISION II
#1 South East d. #5 Alliance Levine , 25-23, 19-25, 16-25, 28-26, 15-12
#11 Maywood CES d. #7 Verdugo Hills, 14-25, 25-14, 25-23, 25-20
DIVISION III
#4 Wilmington Banning d. #9 Marquez, 25-16, 27-25, 19-25, 25-23
#3 Narbonne d. #18 L.A. Wilson, 25-7, 25-7, 25-23
DIVISION IV
#8 Arleta d. #12 Fairfax, 3-0
#3 Huntington Park d. Legacy, 25-15, 25-17, 25-21
DIVISION V
#8 San Fernando Arroyo d. #21 Discovery, 3-1
#7 Lakeview Charter d. #6 Angelou, 3-1
Note: Finals (all divisions) Fri., Nov. 6 or Sat., Nov. 7 (sites and times TBD).