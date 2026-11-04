High school girls’ volleyball: Saturday’s City Section playoffs finals schedule
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HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL
CITY SECTION FINALS
SATURDAY
At Birmingham High
OPEN DIVISION
#4 Taft (33-7) vs. #3 Cleveland (31-11), 6 p.m.
DIVISION I
#2 Granada Hills Kennedy (29-14) vs. #1 SOCES (29-14), 3:30 p.m.
DIVISION V
#8 San Fernando Arroyo (7-17) vs. #7 Lakeview Charter (10-7), 1 p.m.
At Venice High
DIVISION II
#11 Maywood CES (19-11) vs. #1 South East (19-11), 3:30 p.m.
DIVISION III
#4 Wilmington Banning (20-21) vs. #3 Narbonne (8-11), 1:15 p.m.
DIVISION IV
#8 Arleta (8-17) vs. #3 Huntington Park (13-9), 11 a.m.