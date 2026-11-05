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High School Sports

High school girls’ volleyball: Southern Section playoff results and schedule

Volleyball on court
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

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SOUTHERN SECTION FINALS

THURSDAY’S RESULTS

At Rio Mesa

DIVISION 8

Rio Mesa d. San Gabriel Academy, 3-0

At Tarbut V’Torah

DIVISION 11

Tarbut V’ Torah d. El Monte Arroyo, 3-0

FRIDAY’S SCHEDULE

At Cerritos College

DIVISION 5

El Toro (22-10) vs. Westridge (21-7-5), 7 p.m.

DIVISION 6

Villa Park (16-12) vs. Lakewood (21-12), 4 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

At Cerritos College

DIVISION 1

Sierra Canyon (32-1) vs. Mater Dei (38-1), 6:30 p.m.

DIVISION 2

Redondo Union (21-11) vs. Long Beach Poly (28-7), 3 p.m.

DIVISION 3

Newbury Park (32-9) vs. Corona del Mar (25-9), 12 p.m.

At Vista Murrieta

DIVISION 4

Glendora (19-12) vs. Vista Murrieta (17-16), 2 p.m.

At Fullerton

DIVISION 7

Placentia Valencia (17-13) vs. Fullerton (20-14), 6 p.m.

At Rancho Mirage

DIVISION 9

Desert Christian Academy (16-7) vs. Rancho Mirage (21-9), 6 p.m.

At Orange

DIVISION 10

La Quinta (15-16) vs. Orange (18-16), 6 p.m.

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