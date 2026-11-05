High school girls’ volleyball: Southern Section playoff results and schedule
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SOUTHERN SECTION FINALS
THURSDAY’S RESULTS
At Rio Mesa
DIVISION 8
Rio Mesa d. San Gabriel Academy, 3-0
At Tarbut V’Torah
DIVISION 11
Tarbut V’ Torah d. El Monte Arroyo, 3-0
FRIDAY’S SCHEDULE
At Cerritos College
DIVISION 5
El Toro (22-10) vs. Westridge (21-7-5), 7 p.m.
DIVISION 6
Villa Park (16-12) vs. Lakewood (21-12), 4 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
At Cerritos College
DIVISION 1
Sierra Canyon (32-1) vs. Mater Dei (38-1), 6:30 p.m.
DIVISION 2
Redondo Union (21-11) vs. Long Beach Poly (28-7), 3 p.m.
DIVISION 3
Newbury Park (32-9) vs. Corona del Mar (25-9), 12 p.m.
At Vista Murrieta
DIVISION 4
Glendora (19-12) vs. Vista Murrieta (17-16), 2 p.m.
At Fullerton
DIVISION 7
Placentia Valencia (17-13) vs. Fullerton (20-14), 6 p.m.
At Rancho Mirage
DIVISION 9
Desert Christian Academy (16-7) vs. Rancho Mirage (21-9), 6 p.m.
At Orange
DIVISION 10
La Quinta (15-16) vs. Orange (18-16), 6 p.m.