How the top 25 high school football teams in the Southland fared this week
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A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:
Rk. School (record) result; Next game
1. SANTA MARGARITA (10-0) did not play; vs. San Clemente, Friday
2. SIERRA CANYON (10-0) did not play; vs. Mission Viejo, Friday
3. MATER DEI (8-2) did not play; vs. Corona Centennial at Santa Ana Stadium, Friday
4. CORONA CENTENNIAL (7-3) did not play; vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium, Friday
5. ST. JOHN BOSCO (7-3) did not play; vs. Orange Lutheran, Friday
6. ORANGE LUTHERAN (5-5) did not play; at St. John Bosco, Friday
7. MISSION VIEJO (8-1) did not play; at Sierra Canyon, Friday
8. CHAPARRAL (7-4) def. Orange, 56-35; vs. SO Notre Dame, Friday
9. SAN CLEMENTE (8-1) did not play; at Santa Margarita, Friday
10. BISHOP AMAT (8-3) lost to Oxnard Pacifica, 56-50; Chaminade, Friday
11. SAN JUAN HILLS (9-2) def. Tustin, 13-10; vs. Rancho Cucamonga, Friday
12. CREAN LUTHERAN (8-3) lost Rancho Cucamonga, 33-24; eliminated from playoffs
13. LA SERNA (10-1) def. Valencia, 42-20; vs. San Jacinto, Friday
14. INGLEWOOD (9-2) vs. Huntington Beach, no score reported; Palos Verdes, Friday
15. SERVITE (4-6) did not qualify for playoffs
16. PALOS VERDES (10-1) def. Gardena Serra, 38-20; vs. Inglewood / Huntington Beach winner, Friday
17. CARSON (9-1) did not play; vs. Palisades, Friday
18. JSERRA (4-6) did not qualify for playoffs
19. CORONA DEL MAR (8-3) lost to Chaminade, 20-17; eliminated from playoffs
20. CHAMINADE (8-3) def. Corona del Mar, 20-17; Oxnard Pacifica, Friday
21. GARDENA SERRA (5-6) lost to Palos Verdes, 38-20; eliminated from playoffs
22. HUNTINGTON BEACH (10-0) at Inglewood, no score reported; vs. Gardena Serra, Friday
23. ORANGE (10-1) lost to Chaparral, 56-35; eliminated from playoffs
24. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (8-3) def. Capistrano Valley, 20-19; vs. Chaparral, Friday
25. TUSTIN (6-5) lost to San Juan Hills, 13-10; eliminated from playoffs