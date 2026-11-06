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High School Sports

How the top 25 high school football teams in the Southland fared this week

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:

Rk. School (record) result; Next game

1. SANTA MARGARITA (10-0) did not play; vs. San Clemente, Friday

2. SIERRA CANYON (10-0) did not play; vs. Mission Viejo, Friday

3. MATER DEI (8-2) did not play; vs. Corona Centennial at Santa Ana Stadium, Friday

4. CORONA CENTENNIAL (7-3) did not play; vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium, Friday

5. ST. JOHN BOSCO (7-3) did not play; vs. Orange Lutheran, Friday

6. ORANGE LUTHERAN (5-5) did not play; at St. John Bosco, Friday

7. MISSION VIEJO (8-1) did not play; at Sierra Canyon, Friday

8. CHAPARRAL (7-4) def. Orange, 56-35; vs. SO Notre Dame, Friday

9. SAN CLEMENTE (8-1) did not play; at Santa Margarita, Friday

10. BISHOP AMAT (8-3) lost to Oxnard Pacifica, 56-50; Chaminade, Friday

11. SAN JUAN HILLS (9-2) def. Tustin, 13-10; vs. Rancho Cucamonga, Friday

12. CREAN LUTHERAN (8-3) lost Rancho Cucamonga, 33-24; eliminated from playoffs

13. LA SERNA (10-1) def. Valencia, 42-20; vs. San Jacinto, Friday

14. INGLEWOOD (9-2) vs. Huntington Beach, no score reported; Palos Verdes, Friday

15. SERVITE (4-6) did not qualify for playoffs

16. PALOS VERDES (10-1) def. Gardena Serra, 38-20; vs. Inglewood / Huntington Beach winner, Friday

17. CARSON (9-1) did not play; vs. Palisades, Friday

18. JSERRA (4-6) did not qualify for playoffs

19. CORONA DEL MAR (8-3) lost to Chaminade, 20-17; eliminated from playoffs

20. CHAMINADE (8-3) def. Corona del Mar, 20-17; Oxnard Pacifica, Friday

21. GARDENA SERRA (5-6) lost to Palos Verdes, 38-20; eliminated from playoffs

22. HUNTINGTON BEACH (10-0) at Inglewood, no score reported; vs. Gardena Serra, Friday

23. ORANGE (10-1) lost to Chaparral, 56-35; eliminated from playoffs

24. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (8-3) def. Capistrano Valley, 20-19; vs. Chaparral, Friday

25. TUSTIN (6-5) lost to San Juan Hills, 13-10; eliminated from playoffs

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