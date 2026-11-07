High school football: Friday’s playoff scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
FRIDAY’S RESULTS
CITY SECTION
First Round
DIVISION I
#1 Granada Hills Kennedy 57, #16 Fairfax 22
#9 L.A. University 28, #8 Granada Hills 26
#12 Sun Valley Poly 20, #5 L.A. Marshall 0
#4 Wilmington Banning 62, #13 Chatsworth 6
#3 Venice 37, #14 Huntington Park 0
#6 Garfield 49, #11 Taft 7
#10 El Camino Real 30, #7 Bell 0
#2 L.A. Hamilton 49, #15 South Gate 18
DIVISION II
#1 Jefferson 43, #16 Gardena 0
#8 Arleta 19, #9 Washington Prep 12
#12 Marquez 36, #5 Legacy 8
#4 Franklin 47, #13 Hollywood 13
#3 San Fernando 27, #14 Maywood CES 20
#11 Eagle Rock 37, #6 North Hollywood 34
#10 Panorama 49, #7 Verdugo Hills 34
#2 Sylmar 50, #15 Santee 20
DIVISION III
#1 L.A. Roosevelt 56, #16 Diego Rivera 20
#8 Contreras 31, #9 Monroe 14
#5 San Fernando Arroyo 57, #12 Canoga Park 30
#4 Lincoln 35, #13 Manual Arts 0
#3 Van Nuys 20, #14 Angelou 15
#7 L.A. Wilson 48, #10 Bernstein 8
#2 South East 40, #15 Fremont 7
8-MAN
Quarterfinals
#8 TEACH Tech 38, #1 East Valley 34
#5 Stella 22, #4 South L.A. College Prep 16
#3 Animo Robinson 34, #6 New Designs University Park 10
#2 Valley Oaks CES 52, #7 SOCES 0
SOUTHERN SECTION
First Round
DIVISION 2
Chaparral 56, Orange 35
Sherman Oaks Notre Dame 20, Capistrano Valley 19
Rancho Cucamonga 33, Crean Lutheran 24
San Juan Hills 13, Tustin 10
Inglewood 44, Huntington Beach 35
Palos Verdes 38, Gardena Serra 20
Chaminade 20, Corona del Mar 17
Oxnard Pacifica 56, Bishop Amat 50
DIVISION 3
La Serna 42, Valencia 28
San Jacinto 13, St. Bonaventure 6
Villa Park 35, Apple Valley 21
Newport Harbor 28, El Modena 7
Great Oak 34, Bonita 30
Murrieta Valley 41, Crespi 39
Edison 29, Oak Hills 25
Long Beach Poly 39, Norco 17
DIVISION 4
Chino Hills 28, Culver City 21
Dana Hills 28, Westlake 17
Cajon 50, Victor Valley 27
Downey 33, Newbury Park 21
Cathedral 41, Cypress 21
La Habra 42, Etiwanda 35 (Thursday)
Riverside King 15, Alta Loma 7
Quartz Hill 35, Hart 14
DIVISION 5
Mary Star of the Sea, bye
Muir 52, Hillcrest 21
Moorpark 38, Trabuco Hills 21
Aquinas 42, Salesian 13
Charter Oak 42, Vista Del Lago 35
Agoura 35, Torrance 10
Temecula Valley 38, Oaks Christian 31
Simi Valley 42, El Dorado 23
DIVISION 6
St. Francis 46, Valley View 22
Calabasas 38, Glendora 25
Laguna Beach 45, Lancaster 30
Santa Ana Foothill 26, Hesperia 20
Beaumont 26, Brea Olinda 7
Summit 45, Paraclete 43
Baldwin Park 35, Ventura 34
Santa Barbara 45, Fullerton 7
DIVISION 7
Paramount 40, San Dimas 35
St. Monica 33, Los Altos 13
La Mirada 27, Paloma Valley 6
Desert Christian Academy 28, Laguna Hills 21
Citrus Valley 35, Saugus 11
Oak Park 41, Serrano 29
Millikan 28, La Canada 17
Barstow 41, Garden Grove Pacifica 14 (Thursday)
DIVISION 8
Segerstrom 34, South Pasadena 17
Fillmore 20, Irvine 19
El Rancho 21, Anaheim Canyon 14
Rio Hondo Prep 42, Harvard-Westlake 14
Corona Santiago 31, Elsinore 14
Santa Monica 37, Portola 15
Rancho Verde 34, La Quinta 18
Bellflower 37, Cerritos Valley Christian 35
DIVISION 9
Ocean View 34, Lawndale 28
West Covina 35, Western Christian 34
Riverside North 48, Marina 41
Fountain Valley 41, La Salle 21
Moreno Valley 24, Claremont 6
Northwood 16, Liberty 15
Compton 30, Ramona 13
San Marino 37, Colton 27
DIVISION 10
Nogales 49, Royal 27
Norte Vista 19, Gahr 14
Desert Hot Springs 31, Sonora 0
South Hills 35, Yucca Valley 0
Ontario Christian 29, West Torrance 28
Rancho Mirage 27, St. Bernard 19
Dos Pueblos 14, Brentwood 7
Granite Hills 43, Grace 40
DIVISION 11
South Torrance 34, Riverside Notre Dame 33
Los Amigos 54, Nordhoff 50
Crescenta Valley 15, Canyon Springs 3
Schurr 14, Westminster 7
Montclair 20, Jurupa Hills 6
Dominguez 17, Pacific 13
Viewpoint 21, Hemet 20
Xavier Prep 27, Banning 14
DIVISION 12
Ontario 35, Arcadia 14
Lakeside 25, Don Lugo 23
Arroyo Valley 30, Peninsula 15
Costa Mesa 38, Rancho Alamitos 10
Loara 23, Rubidoux 20
Artesia 24, Heritage 19
Big Bear 37, Arlington 16
Carter 35, Antelope Valley 12
DIVISION 13
Rialto 41, El Monte Arroyo 23
Hacienda Heights Wilson at Webb, Saturday at 1 p.m.
Montebello 49, Del Sol 24
Irvine University 50, Twentynine Palms 33
Whittier 38, Bolsa Grande 0
Whittier Christian 40, La Sierra 36
Fontana 27, Santa Rosa Academy 26
Anaheim 42, Garden Grove 7
DIVISION 14
San Gabriel 35, Mountain View 0
Silver Valley 28, Sierra Vista 7
Knight 27, Desert Mirage 14
Compton Centennial 19, Pioneer 0
Anza Hamilton 13, Riverside Prep 6
Bassett 13, Pomona 7
Westminster La Quinta 24, Santa Ana Valley 0
Hoover 42, Nuview Bridge 6
8-MAN
First Round
DIVISION 2
Lancaster Baptist 41, Downey Calvary Chapel 21
United Christian Academy 56, California Lutheran 48
Hesperia Christian 61, Avalon 36