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High School Sports

High school girls’ tennis: Southern Section playoff scores

A black tennis racket and yellow tennis ball laying on the ground at a tennis court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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HIGH SCHOOL GIRLS’ TENNIS

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

FRIDAY’S RESULTS

First Round

DIVISION 1

Corona Del Mar, bye

Mira Costa 10, Harvard-Westlake 8

Orange Lutheran 10, Palos Verdes 8

Portola 12, Westlake 6

Second Round

DIVISION 2

Foothill 14, Sage Hill 4

Campbell Hall 15, Ayala 3

Sherman Oaks Notre Dame at Woodbridge

Irvine University 15, Marlborough 3

Calabasas 12, Aliso Niguel 6

Cerritos 10, Mater Dei 8

Cate 13, Newport Harbor 5

Agoura 10, Tesoro 8

DIVISION 3

San Marino 14, Long Beach Poly 4

West Torrance 10, Cypress 8

Fountain Valley 10, Oak Park 8

Pasadena Poly 13, Brentwood 5

Corona Santiago 10, West Ranch 8

Burbank 11, Walnut 7

Flintridge Prep 12, Diamond Bar 6

Archer School 9, Troy 9 (Archer wins on games)

DIVISION 4

Capistrano Valley 13, Culver City 5

Mission Viejo 16, Valencia 2

Westridge 13, Liberty 5

Dos Pueblos 13, Riverside North 5

Keppel 13, Yucaipa 5

CAMS 10, Chaminade 8

Arlington 10, La Serna 8

Western Christian 12, Rowland 6

DIVISION 5

Golden Valley 9, Buckley 9 (Golden Valley wins on games)

Esperanza 11, Bishop Montgomery 7

Long Beach Wilson 14, Cerritos Valley Christian 4

Laguna Blanca 13, Burbank Burroughs 5

La Salle 14, Chaparral 4

Simi Valley 10, Village Christian 8

Thacher 11, San Marcos 7

Santa Barbara 15, La Canada 3

DIVISION 6

Montclair 10, Century 8

Segerstrom 12, Western 6

Carpinteria 9, Brea Olinda 9 (Carpinteria wins on games)

Katella 11, Glendale 7

St. Margaret’s 13, Ridgecrest Burroughs 5

Maranatha 14, Westminster 4

Orange County Pacifica Christian 10, Lakewood St. Joseph 8

Downey 10, Gahr 8

DIVISION 7

Redlands East Valley 11, Garden Grove Santiago 7

Royal 12, El Modena 6

Castaic 12, Alhambra 6

Mayfair 13, Corona 5

Canoga Park AGBU 18, Temescal Canyon 0

Cajon 9, Summit 9 (Cajon wins on games)

Santa Monica Pacifica Christian 12, Tahquitz 6

Milken 14, Azusa 4

DIVISION 8

Granite Hills 11, YULA 7

Carter 10, Pasadena 8

Santa Paula 11, Riverside Notre Dame 7

Foothill Tech 12, de Toledo 6

Lakeside 10, Palm Springs 8

Grand Terrace at Rio Mesa

Canyon Springs 10, Grand Terrace 8

Nordhoff 10, Costa Mesa 8

Rosemead 12, Magnolia 6

Note: Quarterfinals (Divisions 2-8) Nov. 9 at higher seeds; Semifinals (all divisions) Nov. 11 at higher seeds; Finals (Divisions 1-4) Nov. 13 at University of Redlands. Finals (Divisions 5-8) Nov. 13 at The Claremont Club.

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