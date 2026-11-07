High school girls’ tennis: Southern Section playoff scores
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HIGH SCHOOL GIRLS’ TENNIS
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
FRIDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION 1
Corona Del Mar, bye
Mira Costa 10, Harvard-Westlake 8
Orange Lutheran 10, Palos Verdes 8
Portola 12, Westlake 6
Second Round
DIVISION 2
Foothill 14, Sage Hill 4
Campbell Hall 15, Ayala 3
Sherman Oaks Notre Dame at Woodbridge
Irvine University 15, Marlborough 3
Calabasas 12, Aliso Niguel 6
Cerritos 10, Mater Dei 8
Cate 13, Newport Harbor 5
Agoura 10, Tesoro 8
DIVISION 3
San Marino 14, Long Beach Poly 4
West Torrance 10, Cypress 8
Fountain Valley 10, Oak Park 8
Pasadena Poly 13, Brentwood 5
Corona Santiago 10, West Ranch 8
Burbank 11, Walnut 7
Flintridge Prep 12, Diamond Bar 6
Archer School 9, Troy 9 (Archer wins on games)
DIVISION 4
Capistrano Valley 13, Culver City 5
Mission Viejo 16, Valencia 2
Westridge 13, Liberty 5
Dos Pueblos 13, Riverside North 5
Keppel 13, Yucaipa 5
CAMS 10, Chaminade 8
Arlington 10, La Serna 8
Western Christian 12, Rowland 6
DIVISION 5
Golden Valley 9, Buckley 9 (Golden Valley wins on games)
Esperanza 11, Bishop Montgomery 7
Long Beach Wilson 14, Cerritos Valley Christian 4
Laguna Blanca 13, Burbank Burroughs 5
La Salle 14, Chaparral 4
Simi Valley 10, Village Christian 8
Thacher 11, San Marcos 7
Santa Barbara 15, La Canada 3
DIVISION 6
Montclair 10, Century 8
Segerstrom 12, Western 6
Carpinteria 9, Brea Olinda 9 (Carpinteria wins on games)
Katella 11, Glendale 7
St. Margaret’s 13, Ridgecrest Burroughs 5
Maranatha 14, Westminster 4
Orange County Pacifica Christian 10, Lakewood St. Joseph 8
Downey 10, Gahr 8
DIVISION 7
Redlands East Valley 11, Garden Grove Santiago 7
Royal 12, El Modena 6
Castaic 12, Alhambra 6
Mayfair 13, Corona 5
Canoga Park AGBU 18, Temescal Canyon 0
Cajon 9, Summit 9 (Cajon wins on games)
Santa Monica Pacifica Christian 12, Tahquitz 6
Milken 14, Azusa 4
DIVISION 8
Granite Hills 11, YULA 7
Carter 10, Pasadena 8
Santa Paula 11, Riverside Notre Dame 7
Foothill Tech 12, de Toledo 6
Lakeside 10, Palm Springs 8
Grand Terrace at Rio Mesa
Canyon Springs 10, Grand Terrace 8
Nordhoff 10, Costa Mesa 8
Rosemead 12, Magnolia 6
Note: Quarterfinals (Divisions 2-8) Nov. 9 at higher seeds; Semifinals (all divisions) Nov. 11 at higher seeds; Finals (Divisions 1-4) Nov. 13 at University of Redlands. Finals (Divisions 5-8) Nov. 13 at The Claremont Club.