CIF Southern California regional volleyball playoff schedule
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL
CIF SOCAL REGIONALS
(Matches at 6 p.m. unless noted)
TUESDAY’S SCHEDULE
First Round
DIVISION I
#16 Francis Parker at #1 Harvard-Westlake
#9 Newport Harbor at #8 San Juan Hills
#12 Corona Centennial at #5 Murrieta Valley
#13 Corona del Mar at #4 Redondo Union
#14 Coronado at #3 Long Beach Poly
#11 Sherman Oaks Notre Dame at #6 Frontier
#10 Orange Lutheran at #7 San Luis Obispo
#15 Bishop’s at #2 Marymount
DIVISION II
#16 Mission College Prep at #1 Bakersfield Centennial
#9 Cerritos Valley Christian at #8 Bakersfield Liberty
#5 Santa Fe Christian at #12 Arroyo Grande
#13 Vista Murrieta at #4 La Jolla Country Day
#14 Glendora at #3 San Dieguito Academy
#11 Mission Vista at #6 Newbury Park
#10 Westview at #7 Crescenta Valley
#15 Portola at #2 North County San Marcos
DIVISION III
#16 Villa Park at #1 Santa Barbara
#9 Steele Canyon at #8 Venice
#12 Oceanside at #5 Woodland Hills Taft
#13 Palisades at #4 Helix
#14 La Serna at #3 Sage Creek
#11 El Toro at #6 Cleveland
#10 Westridge at #7 Atascadero
#15 Winchester Liberty at #2 Point Loma
DIVISION IV
#1 El Camino Real, bye
#9 Sherman Oaks CES at #8 Placentia Valencia
#12 Tri-City Christian at #5 Chatsworth
#13 Tustin at #4 Granada Hills
#14 San Pedro at #3 Castaic
#11 Fullerton at #5 Eagle Rock
#10 Granada Hills Kennedy at #7 Capistrano Valley
#15 Northview at #2 Lakewood
DIVISION V
#1 Rio Mesa, bye
#9 Narbonne at #8 San Diego Hoover
#12 San Fernando Arroyo at #5 Bakersfield North
#13 El Monte Arroyo at #4 Strathmore
#14 Tarbut V’ Torah at #3 Desert Christian Academy
#11 Orange at #6 Maywood CES
#10 Huntington Park at #7 Rancho Mirage
#15 La Quinta at #2 San Gabriel Academy
WEDNESDAY’S SCHEDULE
First Round
OPEN DIVISION
#8 Los Alamitos at #1 Mater Dei
#5 Mira Costa at #4 San Diego Cathedral
#6 Santa Margarita at #3 Torrey Pines
#7 Oaks Christian at #2 Sierra Canyon
Note: Quarterfinals (Divisions I-V) Nov. 12 at higher seeds; Semifinals (all divisions) Nov. 14 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 17 at higher seeds; State Finals Nov. 20 at Santiago College.