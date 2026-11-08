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High School Sports

CIF Southern California regional volleyball playoff schedule

Volleyball on Wood Floor
(Matt_Brown/Getty Images)
By Los Angeles Times Staff
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HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL

CIF SOCAL REGIONALS

(Matches at 6 p.m. unless noted)

TUESDAY’S SCHEDULE

First Round

DIVISION I

#16 Francis Parker at #1 Harvard-Westlake

#9 Newport Harbor at #8 San Juan Hills

#12 Corona Centennial at #5 Murrieta Valley

#13 Corona del Mar at #4 Redondo Union

#14 Coronado at #3 Long Beach Poly

#11 Sherman Oaks Notre Dame at #6 Frontier

#10 Orange Lutheran at #7 San Luis Obispo

#15 Bishop’s at #2 Marymount

DIVISION II

#16 Mission College Prep at #1 Bakersfield Centennial

#9 Cerritos Valley Christian at #8 Bakersfield Liberty

#5 Santa Fe Christian at #12 Arroyo Grande

#13 Vista Murrieta at #4 La Jolla Country Day

#14 Glendora at #3 San Dieguito Academy

#11 Mission Vista at #6 Newbury Park

#10 Westview at #7 Crescenta Valley

#15 Portola at #2 North County San Marcos

DIVISION III

#16 Villa Park at #1 Santa Barbara

#9 Steele Canyon at #8 Venice

#12 Oceanside at #5 Woodland Hills Taft

#13 Palisades at #4 Helix

#14 La Serna at #3 Sage Creek

#11 El Toro at #6 Cleveland

#10 Westridge at #7 Atascadero

#15 Winchester Liberty at #2 Point Loma

DIVISION IV

#1 El Camino Real, bye

#9 Sherman Oaks CES at #8 Placentia Valencia

#12 Tri-City Christian at #5 Chatsworth

#13 Tustin at #4 Granada Hills

#14 San Pedro at #3 Castaic

#11 Fullerton at #5 Eagle Rock

#10 Granada Hills Kennedy at #7 Capistrano Valley

#15 Northview at #2 Lakewood

DIVISION V

#1 Rio Mesa, bye

#9 Narbonne at #8 San Diego Hoover

#12 San Fernando Arroyo at #5 Bakersfield North

#13 El Monte Arroyo at #4 Strathmore

#14 Tarbut V’ Torah at #3 Desert Christian Academy

#11 Orange at #6 Maywood CES

#10 Huntington Park at #7 Rancho Mirage

#15 La Quinta at #2 San Gabriel Academy

WEDNESDAY’S SCHEDULE

First Round

OPEN DIVISION

#8 Los Alamitos at #1 Mater Dei

#5 Mira Costa at #4 San Diego Cathedral

#6 Santa Margarita at #3 Torrey Pines

#7 Oaks Christian at #2 Sierra Canyon

Note: Quarterfinals (Divisions I-V) Nov. 12 at higher seeds; Semifinals (all divisions) Nov. 14 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 17 at higher seeds; State Finals Nov. 20 at Santiago College.

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