High school football: Southern Section playoff schedule
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HIGH SCHOOL FOOTBALL PLAYOFFS
FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 7 p.m. unless noted)
CITY SECTION
Quarterfinals
OPEN DIVISION
#8 Palisades at #1 Carson
#5 King/Drew at #4 Birmingham
#6 Crenshaw at #3 Cleveland
#7 Dorsey at #2 San Pedro
DIVISION I
#9 L.A. University at #1 Granada Hills Kennedy
#12 Sun Valley Poly at #4 Wilmington Banning
#6 Garfield at #3 Venice
#10 El Camino Real at #2 L.A. Hamilton
DIVISION II
#8 Arleta at #1 Jefferson
#12 Marquez at #4 Franklin
#11 Eagle Rock at #3 San Fernando
#10 Panorama at #2 Sylmar
DIVISION III
#8 Contreras at #1 L.A. Roosevelt
#5 San Fernando Arroyo at #4 Lincoln
#6 Westchester at #3 Van Nuys
#7 L.A. Wilson at #2 South East
SOUTHERN SECTION
Quarterfinals
DIVISION 1
San Clemente vs. Santa Margarita at Saddleback College
Orange Lutheran at St. John Bosco
Corona Centennial vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium
Mission Viejo at Sierra Canyon
DIVISION 2
Chaparral at Sherman Oaks Notre Dame
San Juan Hills at Rancho Cucamonga
Inglewood at Palos Verdes
Chaminade at Oxnard Pacifica
DIVISION 3
La Serna at San Jacinto
Villa Park at Newport Harbor
Murrieta Valley at Great Oak
Edison at Long Beach Poly
DIVISION 4
Chino Hills at Dana Hills
Downey at Cajon
Cathedral at La Habra
Quartz Hill at Riverside King
DIVISION 5
Muir at Mary Star of the Sea
Moorpark at Aquinas
Charter Oak at Agoura
Temecula Valley at Simi Valley
DIVISION 6
Calabasas at St. Francis
Laguna Beach at Santa Ana Foothill
Summit at Beaumont
Santa Barbara at Baldwin Park
DIVISION 7
St. Monica at Paramount
Desert Christian Academy at La Mirada
Citrus Valley at Oak Park
Millikan at Barstow
DIVISION 8
Segerstrom at Fillmore
El Rancho at Rio Hondo Prep
Santa Monica at Corona Santiago
Bellflower at Rancho Verde
DIVISION 9
West Covina at Ocean View
Fountain Valley at Riverside North
Moreno Valley at Northwood
Compton at San Marino
DIVISION 10
Nogales at Norte Vista
South Hills at Desert Hot Springs
Ontario Christian at Rancho Mirage
Granite Hills at Dos Pueblos
DIVISION 11
Los Amigos at South Torrance
Schurr at Crescenta Valley
Dominguez at Montclair
Viewpoint at Xavier Prep
DIVISION 12
Ontario at Lakeside
Arroyo Valley at Costa Mesa
Artesia at Loara
Big Bear at Carter
DIVISION 13
Rialto at Hacienda Heights Wilson
Irvine University at Montebello
Whittier Christian at Whittier
Anaheim at Fontana
DIVISION 14
Silver Valley at San Gabriel
Compton Centennial at Knight
Bassett at Anza Hamilton
Hoover at Santa Ana Valley
8-MAN
DIVISION 1
California School for the Deaf Riverside at Faith Baptist
Wildomar Cornerstone Christian at Calvary Baptist
Trinity Classical Academy at Chadwick
Thacher at Sage Hill
DIVISION 2
Southlands Christian at Santa Clarita Christian
Lancaster Baptist at Lighthouse Christian
United Christian Academy at Pasadena Poly
Hesperia Christian vs. Laguna Blanca, site TBA
SATURDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
8-MAN
Semifinals
#8 TEACH Tech at #5 Stella, 7 p.m.
#3 Animo Robinson at #2 Valley Oaks CES, 7 p.m.