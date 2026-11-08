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High School Sports

High school football: Southern Section playoff schedule

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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HIGH SCHOOL FOOTBALL PLAYOFFS

FRIDAY’S SCHEDULE

(Games at 7 p.m. unless noted)

CITY SECTION

Quarterfinals

OPEN DIVISION

#8 Palisades at #1 Carson

#5 King/Drew at #4 Birmingham

#6 Crenshaw at #3 Cleveland

#7 Dorsey at #2 San Pedro

DIVISION I

#9 L.A. University at #1 Granada Hills Kennedy

#12 Sun Valley Poly at #4 Wilmington Banning

#6 Garfield at #3 Venice

#10 El Camino Real at #2 L.A. Hamilton

DIVISION II

#8 Arleta at #1 Jefferson

#12 Marquez at #4 Franklin

#11 Eagle Rock at #3 San Fernando

#10 Panorama at #2 Sylmar

DIVISION III

#8 Contreras at #1 L.A. Roosevelt

#5 San Fernando Arroyo at #4 Lincoln

#6 Westchester at #3 Van Nuys

#7 L.A. Wilson at #2 South East

SOUTHERN SECTION

Quarterfinals

DIVISION 1

San Clemente vs. Santa Margarita at Saddleback College

Orange Lutheran at St. John Bosco

Corona Centennial vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium

Mission Viejo at Sierra Canyon

DIVISION 2

Chaparral at Sherman Oaks Notre Dame

San Juan Hills at Rancho Cucamonga

Inglewood at Palos Verdes

Chaminade at Oxnard Pacifica

DIVISION 3

La Serna at San Jacinto

Villa Park at Newport Harbor

Murrieta Valley at Great Oak

Edison at Long Beach Poly

DIVISION 4

Chino Hills at Dana Hills

Downey at Cajon

Cathedral at La Habra

Quartz Hill at Riverside King

DIVISION 5

Muir at Mary Star of the Sea

Moorpark at Aquinas

Charter Oak at Agoura

Temecula Valley at Simi Valley

DIVISION 6

Calabasas at St. Francis

Laguna Beach at Santa Ana Foothill

Summit at Beaumont

Santa Barbara at Baldwin Park

DIVISION 7

St. Monica at Paramount

Desert Christian Academy at La Mirada

Citrus Valley at Oak Park

Millikan at Barstow

DIVISION 8

Segerstrom at Fillmore

El Rancho at Rio Hondo Prep

Santa Monica at Corona Santiago

Bellflower at Rancho Verde

DIVISION 9

West Covina at Ocean View

Fountain Valley at Riverside North

Moreno Valley at Northwood

Compton at San Marino

DIVISION 10

Nogales at Norte Vista

South Hills at Desert Hot Springs

Ontario Christian at Rancho Mirage

Granite Hills at Dos Pueblos

DIVISION 11

Los Amigos at South Torrance

Schurr at Crescenta Valley

Dominguez at Montclair

Viewpoint at Xavier Prep

DIVISION 12

Ontario at Lakeside

Arroyo Valley at Costa Mesa

Artesia at Loara

Big Bear at Carter

DIVISION 13

Rialto at Hacienda Heights Wilson

Irvine University at Montebello

Whittier Christian at Whittier

Anaheim at Fontana

DIVISION 14

Silver Valley at San Gabriel

Compton Centennial at Knight

Bassett at Anza Hamilton

Hoover at Santa Ana Valley

8-MAN

DIVISION 1

California School for the Deaf Riverside at Faith Baptist

Wildomar Cornerstone Christian at Calvary Baptist

Trinity Classical Academy at Chadwick

Thacher at Sage Hill

DIVISION 2

Southlands Christian at Santa Clarita Christian

Lancaster Baptist at Lighthouse Christian

United Christian Academy at Pasadena Poly

Hesperia Christian vs. Laguna Blanca, site TBA

SATURDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

8-MAN

Semifinals

#8 TEACH Tech at #5 Stella, 7 p.m.

#3 Animo Robinson at #2 Valley Oaks CES, 7 p.m.

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