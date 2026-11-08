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High School Sports

High school boys’ water polo: Playoff results and schedule

Water polo ball on water
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

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SATURDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Semifinals

OPEN DIVISION

Newport Harbor 13, Oaks Christian 8

JSerra 13, Harvard-Westlake 11

MONDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Semifinals

DIVISION I

#4 LACES at #1 Granada Hills, 3 p.m.

#3 Birmingham at #2 Eagle Rock, 3 p.m.

TUESDAY’S SCHEDULE

Semifinals

SOUTHERN SECTION

(Games at 5 p.m. unless noted)

DIVISION 2

Murrieta Valley at Damien

Crescenta Valley at St. John Bosco

DIVISION 3

Norco at Troy

Elsinore at Los Altos

DIVISION 4

Buena Park at Liberty

El Toro at Foothill Tech

DIVISION 5

Montebello at Anaheim

Montclair vs. California at El Rancho, 6:30 p.m.

WEDNESDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Semifinals

DIVISION 1

Buena at Mira Costa, 5 p.m.

Laguna Beach at Dos Pueblos, 5 p.m.

Note: City Section Finals Thursday, Nov. 12 at Palisades (Division I at 5 p.m., Open Division at 7 p..m.); Southern Section Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14 at Mt. San Antonio College.

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