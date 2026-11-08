High school boys’ water polo: Playoff results and schedule
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SATURDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Semifinals
OPEN DIVISION
Newport Harbor 13, Oaks Christian 8
JSerra 13, Harvard-Westlake 11
MONDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Semifinals
DIVISION I
#4 LACES at #1 Granada Hills, 3 p.m.
#3 Birmingham at #2 Eagle Rock, 3 p.m.
TUESDAY’S SCHEDULE
Semifinals
SOUTHERN SECTION
(Games at 5 p.m. unless noted)
DIVISION 2
Murrieta Valley at Damien
Crescenta Valley at St. John Bosco
DIVISION 3
Norco at Troy
Elsinore at Los Altos
DIVISION 4
Buena Park at Liberty
El Toro at Foothill Tech
DIVISION 5
Montebello at Anaheim
Montclair vs. California at El Rancho, 6:30 p.m.
WEDNESDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Semifinals
DIVISION 1
Buena at Mira Costa, 5 p.m.
Laguna Beach at Dos Pueblos, 5 p.m.
Note: City Section Finals Thursday, Nov. 12 at Palisades (Division I at 5 p.m., Open Division at 7 p..m.); Southern Section Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14 at Mt. San Antonio College.