High school boys’ water polo: Playoff results and schedule
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MONDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Semifinals
DIVISION I
#1 Granada Hills 17, #4 LACES 9
#2 Eagle Rock 9, #3 Birmingham 5
TUESDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Semifinals
DIVISION 2
Murrieta Valley at Damien, 5 p.m.
Crescenta Valley at St. John Bosco, 5 p.m.
DIVISION 3
Norco at Troy, 5 p.m.
Elsinore at Los Altos, 5 p.m.
DIVISION 4
Buena Park at Liberty, 5 p.m.
El Toro at Foothill Tech, 5 p.m.
DIVISION 5
Montebello at Anaheim, 5 p.m.
Montclair vs. California at El Rancho, 6:30 p.m.
WEDNESDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Semifinals
DIVISION 1
Buena at Mira Costa, 5 p.m.
Laguna Beach at Dos Pueblos, 5 p.m.
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION FINALS
At Palisades
OPEN DIVISION
#2 Cleveland at #1 Palisades, 7 p.m.
DIVISION I
#2 Eagle Rock at #1 Granada Hills, 5 p.m.
Note: Southern Section Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14 at Mt. San Antonio College.