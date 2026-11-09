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High School Sports

High school girls’ tennis: Southern Section playoff scores and schedule

Tennis racket and tennis ball on the red clay court
(Enes Evren / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

MONDAY’S RESULTS

Quarterfinals

DIVISION 2

Campbell Hall 11, Santa Ana Foothill 7

Irvine University 11, Sherman Oaks Notre Dame 7

Calabasas 11, Cerritos 7

Cate 11, Agoura 7

DIVISION 3

San Marino 12, West Torrance 6

Pasadena Poly 11, Fountain Valley 7

Burbank 9, Corona Santiago (Burbank wins on games)

Flintridge Prep 10, Archer 8

DIVISION 4

Capistrano Valley 12, Mission Viejo 6

Dos Pueblos 12, Westridge 6

CAMS 10, Keppel 8

Western Christian 10, Arlington 8

DIVISION 5

Esperanza 10, Golden Valley 8

Laguna Blanca 10, Long Beach Wilson 8

Simi Valley 11, La Salle 7

Santa Barbara 13, Thacher 5

DIVISION 6

Segerstrom 9, Montclair 9 (Segerstrom wins on games)

Carpinteria 10, Katella 8

St. Margaret’s 11, Maranatha 7

Orange County Pacifica Christian 16, Downey 2

DIVISION 7

Redlands East Valley 10, Royal 8

Mayfair 14, Castaic 4

Canoga Park AGBU 13, Cajon 5

Santa Monica Pacifica Christian 9, Milken 9 (Pacifica Christian wins on games)

DIVISION 8

Granite Hills 12, Carter 6

Foothill Tech 11, Santa Paula 7

Canyon Springs 9, Lakeside 9 (Canyon Springs wins on games)

Nordhoff 10, Rosemead 8

WEDNESDAY’S SCHEDULE

(Matches at 2 p.m. unless noted)

Semifinals

DIVISION 1

Mira Costa at Corona del Mar

Orange Lutheran at Portola

DIVISION 2

Irvine University at Campbell Hall

Cate at Calabasas

DIVISION 3

Pasadena Poly at San Marino

Flintridge Prep at Burbank

DIVISION 4

Dos Pueblos at Capistrano Valley

CAMS vs. Western Christian at The Claremont Club

DIVISION 5

Esperanza at Laguna Blanca

Simi Valley at Santa Barbara

DIVISION 6

Carpinteria at Segerstrom

St. Margaret’s at Orange County Pacifica Christian

DIVISION 7

Mayfair at Redlands East Valley

Santa Monica Pacifica Christian vs. AGBU Canoga Park at Balboa Sports Center

DIVISION 8

Foothill Tech at Granite Hills

Canyon Springs at Nordhoff

Note: Finals (Divisions I-4) Friday, Nov. 13 at University of Redlands. Finals (Divisions 5-8) Friday, Nov. 13 at The Claremont Club.

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