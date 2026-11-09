High school girls’ tennis: Southern Section playoff scores and schedule
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SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
MONDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION 2
Campbell Hall 11, Santa Ana Foothill 7
Irvine University 11, Sherman Oaks Notre Dame 7
Calabasas 11, Cerritos 7
Cate 11, Agoura 7
DIVISION 3
San Marino 12, West Torrance 6
Pasadena Poly 11, Fountain Valley 7
Burbank 9, Corona Santiago (Burbank wins on games)
Flintridge Prep 10, Archer 8
DIVISION 4
Capistrano Valley 12, Mission Viejo 6
Dos Pueblos 12, Westridge 6
CAMS 10, Keppel 8
Western Christian 10, Arlington 8
DIVISION 5
Esperanza 10, Golden Valley 8
Laguna Blanca 10, Long Beach Wilson 8
Simi Valley 11, La Salle 7
Santa Barbara 13, Thacher 5
DIVISION 6
Segerstrom 9, Montclair 9 (Segerstrom wins on games)
Carpinteria 10, Katella 8
St. Margaret’s 11, Maranatha 7
Orange County Pacifica Christian 16, Downey 2
DIVISION 7
Redlands East Valley 10, Royal 8
Mayfair 14, Castaic 4
Canoga Park AGBU 13, Cajon 5
Santa Monica Pacifica Christian 9, Milken 9 (Pacifica Christian wins on games)
DIVISION 8
Granite Hills 12, Carter 6
Foothill Tech 11, Santa Paula 7
Canyon Springs 9, Lakeside 9 (Canyon Springs wins on games)
Nordhoff 10, Rosemead 8
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Matches at 2 p.m. unless noted)
Semifinals
DIVISION 1
Mira Costa at Corona del Mar
Orange Lutheran at Portola
DIVISION 2
Irvine University at Campbell Hall
Cate at Calabasas
DIVISION 3
Pasadena Poly at San Marino
Flintridge Prep at Burbank
DIVISION 4
Dos Pueblos at Capistrano Valley
CAMS vs. Western Christian at The Claremont Club
DIVISION 5
Esperanza at Laguna Blanca
Simi Valley at Santa Barbara
DIVISION 6
Carpinteria at Segerstrom
St. Margaret’s at Orange County Pacifica Christian
DIVISION 7
Mayfair at Redlands East Valley
Santa Monica Pacifica Christian vs. AGBU Canoga Park at Balboa Sports Center
DIVISION 8
Foothill Tech at Granite Hills
Canyon Springs at Nordhoff
Note: Finals (Divisions I-4) Friday, Nov. 13 at University of Redlands. Finals (Divisions 5-8) Friday, Nov. 13 at The Claremont Club.