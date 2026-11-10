High school boys’ water polo: Tuesday’s playoff results and schedule
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HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Semifinals
DIVISION 2
Damien 13, Murrieta Valley 12
St. John Bosco 10, Crescenta Valley 8
DIVISION 3
Troy 17, Norco 14
Elsinore 10, Los Altos 8
DIVISION 4
Liberty 7, Buena Park 6
Foothill Tech 9, El Toro 5
DIVISION 5
Montebello 12, Anaheim 11
California 8, Montclair 7
WEDNESDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Semifinals
DIVISION 1
Buena at Mira Costa, 5 p.m.
Laguna Beach at Dos Pueblos, 5 p.m.
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION FINALS
At Palisades
OPEN DIVISION
#2 Cleveland at #1 Palisades, 7 p.m.
DIVISION I
#2 Eagle Rock at #1 Granada Hills, 5 p.m.
Note: Southern Section Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14 at Mt. San Antonio College.