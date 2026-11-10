High school girls’ volleyball: Tuesday’s SoCal Regional playoff scores, schedule
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HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL
CIF SOCAL REGIONALS
TUESDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION I
#1 Harvard-Westlake d. #16 Francis Parker, 25-17, 25-19, 25-19
#8 San Juan Hills d. #9 Newport Harbor, 25-22, 25-22, 23-25, 25-19
#5 Murrieta Valley d. #12 Corona Centennial, 25-20, 20-25, 23-25, 27-25, 15-12
#4 Redondo Union d. #13 Corona del Mar, 25-23, 25-17, 21-25, 25-23
#14 Coronado d. #3 Long Beach Poly, 19-25, 25-19, 25-27, 25-22, 15-11
#11 Sherman Oaks Notre Dame d. #6 Frontier, 15-25, 25-17, 25-18, 21-25, 15-13
#7 San Luis Obispo d. #10 Orange Lutheran, 21-25, 21-25, 25-15, 25-22, 15-12
#15 Bishop’s d. #2 Marymount, 25-18, 25-19, 23-25, 22-25, 15-13
DIVISION II
#16 Mission College Prep d. #1 Bakersfield Centennial, 20-25, 25-17, 22-25, 25-21, 15-11
#8 Bakersfield Liberty d. #9 Cerritos Valley Christian, 25-20, 25-22, 25-23
#5 Santa Fe Christian d. #12 Arroyo Grande, 25-18, 20-25, 25-17, 26-28, 17-15
#13 Vista Murrieta d. #4 La Jolla Country Day, 25-17, 12-25, 25-18, 25-30
#14 Glendora d. #3 San Dieguito Academy, 19-20, 27-25, 25-14, 20-25, 19-17
#6 Newbury Park d. #11 Mission Vista, 25-17, 25-21, 25-22
#10 Westview d. #7 Crescenta Valley, 25-23, 25-15, 25-23
#2 North County San Marcos d. #15 Portola, 25-13, 25-18, 25-23
DIVISION III
#1 Santa Barbara d. #16 Villa Park, 25-20, 25-16, 22-25, 25-15
#9 Steele Canyon d. #8 Venice, 25-15, 25-22, 14-25, 23-25, 15-5
#5 Woodland Hills Taft d. #12 Oceanside, 21-25, 25-20, 21-25, 25-23, 15-11
#4 Helix d. #13 Palisades, 25-22, 25-17, 19-25, 25-23
#3 Sage Creek d. #14 La Serna, 25-11, 25-21, 25-23
#6 Cleveland d. #11 El Toro, 19-25, 25-12, 28-26, 25-19
#10 Westridge d. #7 Atascadero, 27-25, 25-20, 25-19, 22-25, 15-13
#2 Point Loma d. #15 Winchester Liberty, 25-16, 22-25, 26-24, 25-21
DIVISION IV
#1 El Camino Real, bye
#8 Placentia Valencia d. #9 Sherman Oaks CES, 25-21, 25-19, 25-21
#5 Chatsworth d. #12 Tri-City Christian, 26-24, 25-14, 25-15
#4 Granada Hills d. #13 Tustin, 28-26, 23-25, 16-25, 25-14, 15-11
#3 Castaic d. #14 San Pedro, 25-19, 25-22, 25-20
#11 Fullerton d. #5 Eagle Rock, 3-1
#7 Capistrano Valley d. #10 Granada Hills Kennedy, 25-10, 25-16, 20-25, 25-19
#2 Lakewood d. #15 Northview, 26-24, 25-22, 25-14
DIVISION V
#1 Rio Mesa, bye
#8 San Diego Hoover d. #9 Narbonne, 27-25, 25-11, 25-23
#5 Bakersfield North d. #12 San Fernando Arroyo, 3-0
#4 Strathmore d. #13 El Monte Arroyo, 25-15, 25-10, 25-13
#3 Desert Christian Academy d. #14 Tarbut V’ Torah, 25-11, 25-17, 25-15
#6 Maywood CES d. #11 Orange, 3-0
#7 Rancho Mirage d. #10 Huntington Park, 25-15, 25-22, 25-11
#2 San Gabriel Academy d. #15 La Quinta, 25-22, 25-21, 14-25, 25-19
WEDNESDAY’S SCHEDULE
First Round
OPEN DIVISION
#8 Los Alamitos at #1 Mater Dei
#5 Mira Costa at #4 San Diego Cathedral
#6 Santa Margarita at #3 Torrey Pines
#7 Oaks Christian at #2 Sierra Canyon
Note: Quarterfinals (Divisions I-V) Nov. 12 at higher seeds; Semifinals (all divisions) Nov. 14 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 17 at higher seeds; State Finals Nov. 20 at Santiago College.