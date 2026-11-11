High school boys’ water polo: Wednesday’s playoff results and schedule
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HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Semifinals
DIVISION 1
Mira Costa 13, Buena 10
Dos Pueblos 14, Laguna Beach 11
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION FINALS
At Palisades
OPEN DIVISION
#2 Cleveland at #1 Palisades, 7 p.m.
DIVISION I
#2 Eagle Rock at #1 Granada Hills, 5 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION FINALS
At Mt. San Antonio College
OPEN DIVISION
Newport Harbor vs. JSerra, 1:30 p.m.
DIVISION 1
Mira Costa vs. Dos Pueblos, 4:30 p.m.
DIVISION 2
Damien vs. St. John Bosco, 3 p.m.
DIVISION 3
Troy vs. Elsinore, noon
DIVISION 4
Foothill Tech vs. Liberty, 6 p.m.
DIVISION 5
Montebello vs. California, 10:30 a.m.