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High School Sports

High school boys’ water polo: Wednesday’s playoff results and schedule

Water polo ball in pool.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

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HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Semifinals

DIVISION 1
Mira Costa 13, Buena 10
Dos Pueblos 14, Laguna Beach 11

THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION FINALS
At Palisades

OPEN DIVISION
#2 Cleveland at #1 Palisades, 7 p.m.

DIVISION I
#2 Eagle Rock at #1 Granada Hills, 5 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION FINALS
At Mt. San Antonio College

OPEN DIVISION
Newport Harbor vs. JSerra, 1:30 p.m.

DIVISION 1
Mira Costa vs. Dos Pueblos, 4:30 p.m.

DIVISION 2
Damien vs. St. John Bosco, 3 p.m.

DIVISION 3
Troy vs. Elsinore, noon

DIVISION 4
Foothill Tech vs. Liberty, 6 p.m.

DIVISION 5
Montebello vs. California, 10:30 a.m.

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