Tap to enable a layout that focuses on the article.
Advertisement
High School Sports

High school girls’ tennis: Southern Section playoff scores and schedule

Tennis racket and tennis ball on the red clay court
(Enes Evren / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Semifinals

DIVISION 1
Mira Costa 11, Corona del Mar 7
Portola 10, Orange Lutheran 8

DIVISION 2
Campbell Hall 9, Irvine University 9 (Campbell Hall wins on games)
Cate 9, Calabasas 9 (Calabasas wins on games)

DIVISION 3
Pasadena Poly 11, San Marino 7
Flintridge Prep 10, Burbank 8

DIVISION 4
Capistrano Valley 11, Dos Pueblos 7
CAMS 11, Western Christian 7

DIVISION 5
Laguna Blanca 11, Esperanza 7
Santa Barbara 10, Simi Valley 2

DIVISION 6
Carpinteria 11, Segerstrom 7
Orange County Pacifica Christian 9, St. Margaret’s 9 (Pacifica Christian wins on games)

DIVISION 7
Mayfair 11, Redlands East Valley 7
Santa Monica Pacifica Christian 10, AGBU Canoga Park 8

Advertisement

DIVISION 8
Foothill Tech 13, Granite Hills 5
Nordhoff 19, Canyon Springs 5

FRIDAY’S SCHEDULE
Finals
At University of Redlands

DIVISION 1
Portola vs. Mira Costa, 3:15 p.m.

DIVISION 2
Campbell Hall vs. Cate, 3 p.m.

DIVISION 3
Flintridge Prep vs. Pasadena Poly, 12:15 p.m.

DIVISION 4
Capistrano Valley vs. CAMS, 12 p.m.

At The Claremont Club

DIVISION 6
Carpinteria vs. Orange County Pacifica Christian, 11:45 a.m.

DIVISION 7
Mayfair at Santa Monica Pacifica Christian, 11:15 a.m.

DIVISION 8
Foothill Tech vs. Nordhoff, 1:30 p.m.

At Cate
Laguna Blanca vs. Cate, 1 p.m.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement