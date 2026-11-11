High school girls’ tennis: Southern Section playoff scores and schedule
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HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Semifinals
DIVISION 1
Mira Costa 11, Corona del Mar 7
Portola 10, Orange Lutheran 8
DIVISION 2
Campbell Hall 9, Irvine University 9 (Campbell Hall wins on games)
Cate 9, Calabasas 9 (Calabasas wins on games)
DIVISION 3
Pasadena Poly 11, San Marino 7
Flintridge Prep 10, Burbank 8
DIVISION 4
Capistrano Valley 11, Dos Pueblos 7
CAMS 11, Western Christian 7
DIVISION 5
Laguna Blanca 11, Esperanza 7
Santa Barbara 10, Simi Valley 2
DIVISION 6
Carpinteria 11, Segerstrom 7
Orange County Pacifica Christian 9, St. Margaret’s 9 (Pacifica Christian wins on games)
DIVISION 7
Mayfair 11, Redlands East Valley 7
Santa Monica Pacifica Christian 10, AGBU Canoga Park 8
DIVISION 8
Foothill Tech 13, Granite Hills 5
Nordhoff 19, Canyon Springs 5
FRIDAY’S SCHEDULE
Finals
At University of Redlands
DIVISION 1
Portola vs. Mira Costa, 3:15 p.m.
DIVISION 2
Campbell Hall vs. Cate, 3 p.m.
DIVISION 3
Flintridge Prep vs. Pasadena Poly, 12:15 p.m.
DIVISION 4
Capistrano Valley vs. CAMS, 12 p.m.
At The Claremont Club
DIVISION 6
Carpinteria vs. Orange County Pacifica Christian, 11:45 a.m.
DIVISION 7
Mayfair at Santa Monica Pacifica Christian, 11:15 a.m.
DIVISION 8
Foothill Tech vs. Nordhoff, 1:30 p.m.
At Cate
Laguna Blanca vs. Cate, 1 p.m.