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High School Sports

How the top 25 high school football teams in the Southland fared this week

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:

Rk. School (record) result; Next game

1. SANTA MARGARITA (11-0) def. San Clemente, 7-0; vs. St. John Bosco, Friday

2. SIERRA CANYON (11-0) def. Mission Viejo, 21-7; vs. Corona Centennial, Friday

3. MATER DEI (8-3) lost to Corona Centennial, 45-15; eliminated from playoffs

4. CORONA CENTENNIAL (8-3) def. Mater Dei, 45-15; vs. Sierra Canyon, Friday

5. ST. JOHN BOSCO (8-3) def. Orange Lutheran, 38-0; vs. Santa Margarita, Friday

6. ORANGE LUTHERAN (5-6) lost to St. John Bosco, 38-0; eliminated from playoffs

7. MISSION VIEJO (8-2) lost to Sierra Canyon, 21-7; eliminated from playoffs

8. CHAPARRAL (8-4) def. SO Notre Dame, 63-7; vs. San Juan Hills, Friday

9. SAN CLEMENTE (8-2) lost to Santa Margarita, 7-0; eliminated from playoffs

10. BISHOP AMAT (8-3) eliminated from playoffs last week

11. SAN JUAN HILLS (11-2) def. Rancho Cucamonga, 16-12; vs. Chaparral, Friday

12. CREAN LUTHERAN (8-3) eliminated from playoffs last week

13. LA SERNA (10-2) lost to San Jacinto, 42-7; eliminated from playoffs

14. INGLEWOOD (10-3) lost to Palos Verdes, 22-19; eliminated from playoffs

15. SERVITE (4-6) did not qualify for playoffs

16. PALOS VERDES (11-1) def. Inglewood, 22-19; vs. Oxnard Pacifica, Friday

17. CARSON (10-1) def. Palisades, 43-9; vs. King/Drew, Friday

18. JSERRA (4-6) did not qualify for playoffs

19. CORONA DEL MAR (8-3) eliminated from playoffs last week

20. CHAMINADE (8-4) lost to Oxnard Pacifica, 37-9; eliminated from playoffs

21. GARDENA SERRA (5-6) eliminated from playoffs last week

22. HUNTINGTON BEACH (10-1) eliminated from playoffs last week

23. ORANGE (10-1) eliminated from playoffs last week

24. SO NOTRE DAME (8-4) lost to Chaparral, 63-7; eliminated from playoffs

25. TUSTIN (6-5) eliminated from playoffs last week

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