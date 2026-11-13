How the top 25 high school football teams in the Southland fared this week
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A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:
Rk. School (record) result; Next game
1. SANTA MARGARITA (11-0) def. San Clemente, 7-0; vs. St. John Bosco, Friday
2. SIERRA CANYON (11-0) def. Mission Viejo, 21-7; vs. Corona Centennial, Friday
3. MATER DEI (8-3) lost to Corona Centennial, 45-15; eliminated from playoffs
4. CORONA CENTENNIAL (8-3) def. Mater Dei, 45-15; vs. Sierra Canyon, Friday
5. ST. JOHN BOSCO (8-3) def. Orange Lutheran, 38-0; vs. Santa Margarita, Friday
6. ORANGE LUTHERAN (5-6) lost to St. John Bosco, 38-0; eliminated from playoffs
7. MISSION VIEJO (8-2) lost to Sierra Canyon, 21-7; eliminated from playoffs
8. CHAPARRAL (8-4) def. SO Notre Dame, 63-7; vs. San Juan Hills, Friday
9. SAN CLEMENTE (8-2) lost to Santa Margarita, 7-0; eliminated from playoffs
10. BISHOP AMAT (8-3) eliminated from playoffs last week
11. SAN JUAN HILLS (11-2) def. Rancho Cucamonga, 16-12; vs. Chaparral, Friday
12. CREAN LUTHERAN (8-3) eliminated from playoffs last week
13. LA SERNA (10-2) lost to San Jacinto, 42-7; eliminated from playoffs
14. INGLEWOOD (10-3) lost to Palos Verdes, 22-19; eliminated from playoffs
15. SERVITE (4-6) did not qualify for playoffs
16. PALOS VERDES (11-1) def. Inglewood, 22-19; vs. Oxnard Pacifica, Friday
17. CARSON (10-1) def. Palisades, 43-9; vs. King/Drew, Friday
18. JSERRA (4-6) did not qualify for playoffs
19. CORONA DEL MAR (8-3) eliminated from playoffs last week
20. CHAMINADE (8-4) lost to Oxnard Pacifica, 37-9; eliminated from playoffs
21. GARDENA SERRA (5-6) eliminated from playoffs last week
22. HUNTINGTON BEACH (10-1) eliminated from playoffs last week
23. ORANGE (10-1) eliminated from playoffs last week
24. SO NOTRE DAME (8-4) lost to Chaparral, 63-7; eliminated from playoffs
25. TUSTIN (6-5) eliminated from playoffs last week