High school basketball: Monday’s scores
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MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Leadership 46, Collins Family 40
Animo Watts 79, Animo City of Champions 45
Arleta 57, Van Nuys 45
Bert Corona 48, Magnolia Science Academy 38
Carson 68, South Gate 33
Contreras 68, Torres 24
Hollywood 55, East Valley 52
Los Angeles 84, USC-MAE 30
L.A. Hamilton 88, Angelou 56
L.A. Marshall 53, Granada Hills Kennedy 37
L.A. University 68, Bernstein 52
Orthopaedic 79, Diego Rivera 37
Santee 75, Foshay 58
West Adams 48, Mendez 30
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 80, Quartz Hill 31
Bassett 40, Pasadena Marshall 27
Bishop Montgomery 75, Trabuco Hills 37
California Military 46, United Christian Academy 41
Cantwell-Sacred Heart 72, Duarte 30
Cerritos 66, Marina 44
Chaffey 66, Garey 23
Colony 65, Portola 58
Costa Mesa 61, Orange 58
Crean Lutheran 75, Calvary Baptist 48
Crossroads Christian 66, PAL Academy 21
Damien 76, Woodbridge 12
de Toledo 72, Mesrobian 34
Esperanza 66, El Segundo 64
Estancia 63, Savanna 60
Fillmore 48, Del Sol 42
Geffen Academy 62, Trinity Classical Academy 45
Glendora 55, Warren 44
Hacienda Heights Wilson 56, Temple City 53
Hawthorne 82, Lennox Academy 24
Hemet 67, Citrus Hill 65
Highland Entrepreneur 58, Nuview Bridge 34
Huntington Beach 70, El Toro 59
Indio 58, Arlington 50
Irvine 63, Buena Park 59
Katella 76, Magnolia 34
Lakeside 64, Patriot 50
Los Altos 68, San Juan Hills 61
Moorpark 62, Santa Clara 43
Newbury Park 68, Buena 37
Norco 99, Carter 33
Oak Park 93, Culver City 61
Ontario 53, Bloomington 44
Pilgrim 51, Hueneme 47
Placentia Valencia 61, Oxford Academy 49
Redlands East Valley 78, Grand Terrace 24
Riverside King 92, Colton 25
Riverside Poly 42, Troy 40
San Clemente 109, Santa Ana 19
San Dimas 67, Azusa 58
San Jacinto 65, Perris 61
San Jacinto Valley Academy 51, Loma Linda Academy 44
Santa Margarita 85, California 44
Serrano 72, University Prep 44
Servite 74, Silverado 42
Shadow Hills 50, Coachella Valley 28
Sierra Vista 57, Mountain View 50
Simi Valley 61, Shalhevet 42
St. Francis 69, Santa Barbara 57
St. Monica Academy 63, Newbury Park Adventist 21
St. Anthony 101, Ocean View 33
St. Pius X-St. Matthias Academy 72, Valley Christian 33
Summit 66, Orange Vista 43
Valley Torah 59, Pilibos 54
Vasquez 72, Adelanto 67
Westminster La Quinta 62, Rancho Alamitos 56
Wiseburn-Da Vinci 64, Lawndale 38
Workman 48, Glenn 31
YULA 60, Buckley 57 (OT)
INTERSECTIONAL
Burbank Burroughs 60, Eagle Rock 51
Campbell Hall 91, Grant 28
Garfield 43, South Pasadena 38
Glendale 83, San Fernando 45
Harbor Teacher 60, Vista Meridian 22
Maranatha 54, Rancho Dominguez 52
North Torrance 53, Narbonne 36
Rosamond 60, Kern County Taft 41
Salesian 73, Sotomayor 31
Temecula Valley 65, Sage Creek 60
GIRLS
CITY SECTION
Bell 63, Hawkins 27
Diego Rivera 21, Orthopaedic 20
Franklin 46, Bernstein 18
Gertz-Ressler 32, MSCP 17
Lincoln 54, San Pedro 42
Marquez 74, Contreras 3
Northridge Academy 42, Sun Valley Poly 30
West Adams 32, Mendez 23
SOUTHERN SECTION
Apple Valley 43, Adelanto 22
Baldwin Park 42, Bassett 6
Beaumont 37, Arroyo Valley 22
Bonita 44, South Hills 33
Brea Olinda 59, Dominguez 16
California Military 56, United Christian Academy 5
Camarillo 65, Village Christian 54
Capistrano Valley 62, Tustin 21
Castaic 59, Buckley 4
Chaffey 57, Sierra Vista 47
Citrus Valley 47, Fontana 26
Corona Santiago 63, Villa Park 8
El Segundo 61, Edgewood 37
Estancia 42, Santa Ana 30
Gardena Serra 60, Paramount 40
Golden Valley 65, Foothill Tech 19
Hacienda Heights Wilson 63, Anaheim Canyon 44
Hesperia Christian 46, Victor Valley 42
Indian Springs 66, Pacific 35
Irvine 61, Garden Grove 30
Irvine University 30, Dana Hills 27
Kaiser 46, Redlands Adventist 28
La Habra 52, Jurupa Valley 36
La Palma Kennedy 53, Laguna Beach 25
La Quinta 44, Colton 16
La Serna 44, Gabrielino 20
Loma Linda Academy 56, San Jacinto Valley Academy 13
Long Beach Poly 57, Shadow Hills 50
Long Beach Wilson 56, Patriot 19
Milken 79, Westridge 13
Monrovia 49, Ramona Convent 30
Montclair 57, St. Lucy’s 5
Northwood 68, Mission Viejo 29
Notre Dame Academy 53, Mary Star of the Sea 3
Nuview Bridge 60, Highland Entrepreneur 4
Oak Hills 70, Highland 18
Ocean View 45, Westminster La Quinta 19
Orange 53, Santa Ana Valley 29
Orange Lutheran 94, Westminster 10
Palm Desert 69, Desert Hot Springs 38
Pasadena 51, Glendale 49
Peninsula 34, Geffen Academy 31
Ridgecrest Burroughs 52, Duarte 7
Riverside North 44, Perris 25
San Gabriel 51, Azusa 16
San Jacinto Leadership Academy 38, River Springs 20
San Juan Hills 54, Glendora 45
Santa Ana Calvary Chapel 21, Garden Grove Pacifica 18
Santa Fe 49, El Rancho 41
Santa Barbara 48, Simi Valley 25
St. Monica Academy 42, Mayfield 14
Summit 55, Sunny Hills 50
Tahquitz 39, Hillcrest 26
Thousand Oaks 63, Trinity Classical Academy 46
Troy 71, Fullerton 22
Twentynine Palms 66, Eisenhower 35
University Prep 49, Serrano 26
Ventura 55, Oaks Christian 45
Vista Murrieta 71, San Gorgonio 22
Warren 66, San Gabriel Academy 14
Westlake 47, St. Genevieve 25
Whitney 58, Oxford Academy 22
INTERSECTIONAL
Chaminade 60, Santa Maria St. Joseph 53
Hart 65, SOCES 8
Lancaster 69, California City 34
Long Beach Cabrillo 34, Rancho Dominguez 17
St. Monica 45, El Camino Real 37
Venice 82, Oakwood 48