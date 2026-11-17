High school basketball: Tuesday’s scores
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HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
Boys
CITY SECTION
Camino Nuevo 46, Central City Value 43
Gertz-Ressler 59, USC Hybrid 40
Neuwirth Leadership Academy 42, Animo Pat Brown 28
New Designs University Park 57, University Prep Value 34
Sherman Oaks Notre Dame 94, Palisades 87
Stern 65, Annenberg 53
Triumph Charter 65, WISH Academy 39
SOUTHERN SECTION
Acaciawood 63, Liberty Christian 33
Anaheim Canyon 78, South Torrance 50
Baldwin Park 81, Southwestern Academy 27
Banning 68, Jurupa Valley 62
Barstow 74, Apple Valley 68
Beverly Hills 62, Blair 58
Big Bear 57, CIMSA 41
Bishop Amat 87, Corona Santiago 82
Bloomington 63, Garey 27
Bonita 59, West Covina 50
Brea Olinda 56, Western 53
California 77, Mission Viejo 71
Canyon Springs 56, Rubidoux 38
Cate 86, Nordhoff 80
Chaffey 75, Arroyo Valley 41
Citrus Hill 89, Citrus Valley 48
Corona 86, Jurupa Hills 69
Covina 69, La Puente 10
Damien 81, Torrance 39
Dana Hills 41, Montclair 40
de Toledo 63, St. Monica Academy 56
Dominguez 90, Mary Star of the Sea 48
EF Academy 38, SEED LA 32
Eisenhower 67, Hacienda Heights Wilson 66
El Dorado 84, Lancaster 48
El Segundo 70, South El Monte 55
Etiwanda 64, Rancho Verde 4
Flintridge Prep 54, Schurr 44
Foothill Tech 69, Geffen Academy 39
Garden Grove 49, Costa Mesa 29
Godinez 54, Laguna Beach 52
Great Oak 82, Claremont 63
Harvard-Westlake 93, St. Genevieve 35
HMSA 37, Ambassador 28
Keppel 71, Irvine University 57
Laguna Blanca 66, Carpinteria 62
La Habra 59, La Palma Kennedy 56
La Sierra 57, La Sierra Academy 25
Liberty 74, Heritage 43
Littlerock 44, Granite Hills 36
Los Amigos 83, Savanna 30
Los Osos 42, Shalhevet 39
Milken 79, St. Monica 63
Newbury Park 78, St. Bonaventure 47
Newbury Park Adventist 52, Mesrobian 37
Nuview Bridge 40, Bethel Christian 32
Oaks Christian 69, Santa Paula 64
Oxnard 75, Royal 39
Palmdale 89, Frazier Mountain 18
Patriot 56, Rim of the World 15
Portola 73, Santa Ana 27
Rancho Mirage 51, Palo Verde Academy 33
Redlands Adventist Academy 36, California Military 30
Riverside King 69, Beaumont 44
Riverside Notre Dame 61, Valley View 55
Riverside Poly 60, La Serna 43
Rosemead 63, Montebello 53
Santa Ana Calvary Chapel 58, Sage Hill 49
Santa Fe 41, Whittier Christian 36
Sonora 83, Culver City 53
South Hills 43, La Salle 31
St. John Bosco 83, Newport Harbor 27
St. Margaret’s 82, Tarbut V’ Torah 50
Sultana 63, Pacific 30
Summit 76, Twentynine Palms 33
Temecula Prep 50, RSCSM 49
Tesoro 67, Golden Valley 63
Victor Valley 61, Calvary Baptist 57
Vista del Lago 63, Nogales 61
Webb 74, California Lutheran 29
Wildwood 48, Le Lycée 36
INTERSECTIONAL
Canoga Park 52, Trinity Classical Academy 34
Central 75, La Quinta 55
Chaminade 89, Chatsworth 47
Santa Margarita 71, LACES 35
Village Christian 107, El Camino Real 39
YULA 68, Legacy 36
Girls
CITY SECTION
Camino Nuevo 23, Central City Value 22
Stern 26, Anneberg 13
Triumph Charter 60, WISH Academy 12
USC Hybrid 27, Gertz-Ressler 14
SOUTHERN SECTION
AGBU 41 Faith Baptist
Aliso Niguel 79, Santa Ana Foothill 20
Anaheim Canyon 58, Cajon 27
Arcadia 60, Eastside 6
Archer 44, New Roads 28
Arroyo Valley 38, Norte Vista 22
Barstow 33, Beaumont 31
Bolsa Grande 39, Workman 13
Calabasas 70, Viewpoint 62
Cantwell-Sacred Heart 50, San Gabriel Academy 21
Canyon Country Canyon 82, Knight 56
Capistrano Valley 63, Irvine University 10
Cate 43, Nordhoff 19
Cerritos Valley Christian 43, Vistamar 35
Charter Oak 32, Muir 28
Chino Hills 43, Rialto 36
Corona del Mar 51, Godinez 19
Crossroads 84, L.A. Hamilton 37
Diamond Bar 70, Baldwin Park 34
Eisenhower 49, Pacific 2
Elsinore 64, Temecula Prep 9
Fillmore 51, Del Sol 19
Fontana 37, Colton 25
Garey 57, Bloomington 13
Hacienda Heights Wilson 57, Hesperia 39
Hart 54, Santa Paula 43
Jurupa Valley 43, Rim of the World 36
La Canada 64, Marlborough 50
Laguna Beach 56, California 26
La Quinta 49, Citrus Valley 47
La Salle 65, Holy Martyrs Armenian 39
La Sierra 29, Orange Vista 16
Lennox Academy 20, Animo City of Champions 12
Los Alamitos 68, Palos Verdes 60
Los Amigos 43, Savanna 41
Marina 69, Buena Park 11
Mission Viejo 46, Laguna Hills 22
Moorpark 87, Carpinteria 19
Mountain View 42, Firebaugh 20
Newport Christian 28, Liberty Christian 12
Newport Harbor 37, Gabrielino 32
Nogales 39, Diamond Ranch 28
Northwood 61, Capistrano Valley Christian 14
Norwalk 48, South El Monte
Nuview Bridge 40, Bethel Christian 9
Oaks Christian 74, Oxnard 47
Ocean View 32, Estancia 28
Ontario 40, Northview 36
Ontario Christian 111, Rancho Christian 26
Palo Verde Valley 44, Rancho Mirage 28
Rancho Alamitos 44, Garden Grove Pacifica 20
Rancho Cucamonga 63, South Hills 40
Redlands 43, Temescal Canyon 36
Redlands Adventist Academy 30, California Military 24
Ridgecrest Burroughs 52, Alta Loma 7
San Bernardino 33, Cathedral City 31
Santa Clarita Christian 43, Westridge 18
Santa Monica Pacifica Christian 42, Le Lycee 24
SEED LA 60, EF Academy 56
Shadow Hills 64, Claremont 23
Sherman Indian 49, Hillcrest 36
South Pasadena 65, Highland 18
St. Lucy’s 52, Big Bear 29
St. Monica 58, Louisville 54
Thacher 35, Newbury Park Adventist 22
Thousand Oaks 60, Burbank 46
Trinity Classical Academy 42, Village Christian 35
Twentynine Palms 42, Indian Springs 34
Victor Valley 47, Yucca Valley 38
Vista Murrieta 65, Palm Springs 49
Walnut 60, Monrovia 10
Webb 39, California Lutheran 30
West Covina 38, San Marino 35
Western 51, Southlands Christian 15
Westlake 41, Righetti 38
West Ranch 41, Quartz Hill 37
Whittier 57, Rosemead 9
Yucca Valley 43, Hesperia Christian 38
INTERSECTIONAL
Crossroads 84, L.A. Hamilton 37
Great Oak 48, Helix 34
Hoover 45, Rise Kohyang 23
Santa Clara 59, VAAS 7
Sherman Oaks Notre Dame 73, Palisades 29
Valencia 69, Granada Hills 49