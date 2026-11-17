High school girls’ volleyball: Tuesday’s SoCal Regional playoff scores, schedule
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HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL
CIF SOCAL REGIONALS
TUESDAY’S RESULTS
Finals
OPEN DIVISION
#1 Mater Dei d. #2 Sierra Canyon, 25-19, 25-17, 16-25, 21-25, 15-13
DIVISION I
#4 Redondo Union d. #14 Coronado, 25-18, 25-22, 25-23
DIVISION II
#5 Santa Fe Christian d. #6 Newbury Park, 25-20, 17-25, 23-25, 25-20, 17-15
DIVISION III
#4 Helix d. #2 Point Loma, 25-20, 25-16, 27-29, 25-17
DIVISION IV
#1 El Camino Real d. #3 Castaic, 25-27, 25-13, 25-9, 25-23
DIVISION V
#5 Bakersfield North d. #3 Desert Christian Academy, 3-2
CIF STATE CHAMPIONSHIPS
At Santiago Canyon College
FRIDAY’S SCHEDULE
DIVISION I
#4 Branson (25-7) vs. #4 Redondo Union (26-12), 6:30 p.m.
DIVISION V
#1 Palma (23-8) vs. #5 Bakersfield North (31-12), 4 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
OPEN DIVISION
#2 Folsom (37-7) vs. #1 Santa Ana Mater Dei (42-1), 6:30 p.m.
DIVISION II
#3 Del Oro (26-14) vs. #5 Santa Fe Christian (23-8), 4 p.m.
DIVISION III
#5 Burlingame (28-11) vs. #4 Helix (35-7), 1:30 p.m.
DIVISION IV
#3 Santa Cruz (26-10) vs. #1 El Camino Real (18-15), 11 a.m.