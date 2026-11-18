High school basketball: Wednesday’s scores
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HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
Boys
CITY SECTION
AMIT 51, Alliance Levine 24
Animo Leadership 63, AHSA 46
Animo Watts 65, USC Hybrid
Bert Corona 53, Valor Academy 22
Fulton 50, San Fernando Arroyo 47
Garfield 71, Stern 30
Grant 46, East Valley 45
Harbor Teacher 56, Alliance Ted Tajima 18
Hawkins 57, Contreras 55
L.A. Jordan 65, Birmingham 61
L.A. Marshall 64, Bernstein 54
L.A. Wilson 100, South East 46
L.A. University 73, Van Nuys 39
Manual Arts 76, Animo Bunche 22
Orthopaedic 45, Foshay 36
SOCES 65, Reseda 20
Sylmar 67, El Camino Real 56
Verdugo Hills 54, Franklin 40
WISH Academy 41, New West Charter 37
SOUTHERN SECTION
Alemany 77, Blair 62
Animo Leadership 63, AHSA 46
Arlington 64, West Valley 42
Arrowhead Christian 63, Yucaipa 47
Azusa 60, El Monte Arroyo 55
Bell Gardens 61, San Gorgonio 29
Buena Park 65, San Bernardino 56
California City 61, PACS 46
California Military 51, Highland Entrepreneur 33
Canyon Springs 59, Jurupa Hills 43
Chaparral 84, Eisenhower 60
Corona Santiago 45, Pomona 26
Crean Lutheran 84, Victor Valley 56
Crespi 76, Moorpark 35
Crossroads 56, Oakwood 55
El Dorado 83, Newport Harbor 33
Esperanza 58, Sierra Vista 57
Estancia 56, Loara 39
Fillmore 62, Villanova Prep 27
Foothill Tech 87, Trinity Classical Academy 40
Hemet 77, Citrus Valley 58
Indio 62, Coachella Valley 41
Kaiser 41, Monrovia 33
Lancaster 68, Canyon Country Canyon 38
Loma Linda Academy 67, San Jacinto Leadership 43
Magnolia Science Academy 53, Glenn 46
Milken 87, Culver City 53
Mira Costa 57, St. Anthony 55 (OT)
Norte Vista 103, La Sierra 43
Ontario 62, Workman 34
Orange Lutheran 69, Warren 48
Ramona 61, Firebaugh 19
Rancho Cucamonga 68, Anaheim 25
Redlands East Valley 77, Valley View 41
Ridgecrest Burroughs 53, Antelope Valley 36
Rolling Hills Prep 101, Lennox Academy 12
Samueli Academy 61, Vista Meridian 21
San Clemente 84, Los Altos 60
San Gabriel 58, Pasadena Marshall 22
Santa Barbara 78, Oak Park 72
Santa Barbara Providence 60, Hueneme 55
Santa Monica 81, Orange County Pacifica Christian 60
Sierra Canyon 65, AGBU 21
Silver Valley 62, Desert Christian 34
South Torrance 73, Quartz Hill 49
St. Margaret’s 66, Santa Ana Calvary Chapel 49
St. Monica Academy 70, Mesrobian 19
St. Pius-St. Matthias 79, St. Paul 38
Tahquitz 83, Cathedral City 22
Temescal Prep 47, Lakeside 0
Torrance 60, Woodbridge 38
Tustin 77, Walnut 48
University Prep 69, CSDR 49
Webb 64, Bassett 35
Westminster La Quinta 54, Bolsa Grande 47
West Ranch 55, San Marino 53
Wiseburn-Da Vinci 58, Paramount 44
Yorba Linda 66, Edgewood 44
YULA 86, Le Lycee 24
INTERSECTIONAL
Alhambra 85, CALS Early College 7
Bellflower 60, Maywood Academy 26
Canoga Park 55, Geffen Academy 52
Cantwell-Sacred Heart 73, L.A. Roosevelt 47
Castaic 71, Monroe 34
Chatsworth 68, Burbank Burroughs 56
JSerra 48, Battle Ground Academy (Tennessee) 29
Paraclete 75, Boron 8
Rancho Christian 90, Sage Creek 56
Girls
CITY SECTION
AMIT 20, Alliance Levine 14
Birmingham 59, Granada Hills Kennedy 29
East Valley 23, Valley Oaks CES 3
Jefferson 54, Maywood Academy 8
Larchmont Charter 74, Hawkins 30
L.A. Wilson 64, South East 27
New Designs University Park 29, MSCP 22
Northridge Academy 66, Reseda 24
San Fernando 63, MSAR 13
San Fernando Arroyo 48, Fulton 8
Torres 42, Animo De La Hoya 9
SOUTHERN SECTION
AAE 50, Granite Hills 44
Agoura 58, Hueneme 15
Aquinas 60, Chino Hills 28
Antelope Valley 43, Simi Valley 35
Arlington 57, Bethel Christian 8
Bishop Amat 63, Colony 45
Bishop Diego 74, Carpinteria 30
Brea Olinda 64, Montclair 29
California Military Institute 61, Highland Entrepreneur 6
Camarillo 49, Chaminade 39
Citrus Hills 23, Jurupa Hills 19
Corona Santiago 69, Glendora 43
Culver City 60, San Gabriel Academy 12
Del Sol 51, Santa Clara 41
El Monte Arroyo 40, Azusa 3
El Rancho 59, Rosemead 21
El Toro 44, Whitney 31
Indio 24, Tahquitz 20
Irvine 62, Costa Mesa 30
La Habra 26, Monrovia 18
La Serna 41, Yorba Linda 37
Long Beach Jordan 61, Peninsula 20
Maranatha 91, Blair 12
Mayfair 36, Chadwick 31
Millikan 58, Lucerne Valley 11
Montebello 31, Edgewood 23
Muir 43, Flintridge Sacred Heart 40
Orange Lutheran 73, St. Pius X-St. Matthias Academy 26
Paloma Valley 53, Santa Rosa Academy 7
Pasadena Poly 48, Southwestern Academy 5
Rancho Cucamonga 43, Bonita 36
Riverside King 51, Valley View 24
Rosary 58, Yucaipa 34
San Juan Hills 69, Villa Park 43
Santa Margarita 97, Buena Park 4
Sonora 59, Anaheim 15
Tesoro 58, Santa Ana Foothill 46
Trabuco Hills 64, El Dorado 30
Troy 70. Long Beach Wilson 26
University Prep 69, CSDR 49
Village Christian 53, Burbank 38
INTERSECTIONAL
El Camino Real 62, Royal 19
Lancaster 65, Tehachapi 34
Nordhoff 26, Los Olivos Midland 4
Notre Dame Academy 60, Milken 52
Oaks Christian 71, Santa Maria St. Joseph 53
Panorama 56, Buckley 33
Summit 72, L.A. Roosevelt 49