High school basketball: Thursday’s scores
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THURSDAY’S RESULTS
Boys
CITY SECTION
Angelou 49, Hawkins 35
Bravo Medical Magnet 72, Sotomayor 63
Camino Nuevo 64, Iovine and Young Center 39
Central City Value 45, Stern 43
East Valley 60, Manual Arts 13
L.A. University 69, Gardena 47
San Fernando Arroyo 63, Roybal 62
South Gate 67, New West Charter 30
Wilmington Banning 74, Animo South LA 41
SOUTHERN SECTION
AAE 44, Victor Valley Christian 32
ACE 39, Lucerne Valley 36
Antelope Valley 69, Desert 46
Arcadia 73, St. Monica 50
Big Bear 76, Sultana 61
Bloomington 75, Pomona 52
Bonita 52, Dana Hills 40
California 74, Trabuco Hills 73
California Lutheran 33, California Military 32
Calvary Baptist 66, Warren 55
Canyon Country Canyon 65, Desert Christian 34
Canyon Springs 56, Granite Hills 27
Capistrano Valley 75, Claremont 62
Cerritos Valley Christian 75, Tarbut V’ Torah 48
Chaparral 59, El Modena 52
Corona 62, Valley View 53
Corona Centennial 90, Norte Vista 60
Covina 57, Montebello 51
Crossroads Christian 47, La Sierra Academy 36
Damien 65, La Habra 22
Eastside 76, Lone Pine 32
Elsinore 64, Lakeside 51
Etiwanda 63, Great Oak 61
Garden Grove 58, Godinez 54
Geffen Academy 36, Newbury Park Adventist 35
Glendora 91, Victor Valley 70
Golden Valley 71, Capistrano Valley Center 46
Heritage Christian 69, Santa Monica Pacifica Christian 23
Hesperia Christian 58, United Christian Academy 42
Huntington Beach 88, Costa Mesa 23
Irvine 62, Villa Park 42
Jurupa Hills 99, San Jacinto 79
Lancaster 66, Los Altos 65
La Palma Kennedy 49, Torrance 45
La Serna 55, Silverado 50
Los Osos 52, Buena Park 45
Magnolia River Springs 50, Bethel Christian 14
Magnolia Science Academy 52, Acaciawood 46
Malibu 65, Nordhoff 54
Ontario Christian 71, Troy 63
Orange Lutheran 81, Crean Lutheran 76
Oxford Academy 73, Westminster 42
Paraclete 64, Silver Valley 59
Patriot 62, Ontario 40
Pioneer 61, South El Monte 55
Quartz Hill 64, Anaheim 44
Rancho Cucamonga 50, Anaheim Canyon 45
Redlands 56, Pacific 34
Redondo Union 57, Calabasas 50
Ridgecrest Burroughs 62, Palmdale Aerospace 45
Rosamond 62, Littlerock 35
Royal 78, Fillmore 42
San Clemente 66, Colony 47
Santa Ana Valley 51, OCCA 50
Santa Clara 90, Hueneme 38
Saugus 60, Knight 44
Servite 70, Riverside Poly 36
South Hills 45, Santa Fe 37
Southlands Christian 51, EF Academy 37
St. John Bosco 87, Santa Ana 39
Sunny Hills 54, Woodbridge 42
Trinity Classical Academy 59, Mesrobian 50
Western Christian 69, Don Lugo 54
West Valley 65, Nuview Bridge 41
Whittier Christian 57, La Salle 50
INTERSECTIONAL
Blair 78, Woodland Hills Taft 42
Compton 60, King/Drew 56
Dominguez 72, Lincoln 35
Downtown Magnets 67, Bellflower 43
Harvard-Westlake 67, Birmingham 41
JSerra 54, Father Ryan (Tennessee) 41
L.A. Jordan 48, Long Beach Jordan 47
L.A. Marshall 54, Salesian 49
St. Genevieve 84, San Fernando 40
St. Monica Academy 70, Canoga Park 50
Tahquitz 82, Vista 56
Girls
CITY SECTION
Annenberg 23, Smidt Tech 22
Camino Nuevo 21, Iovine and Young Center 10
Community Charter 31, SOCES 28
Roybal 29, Diego Rivera 25
Stern 40, Central City Value 21
SOUTHERN SECTION
AAE 50, Granite Hills 44
Agoura 58, Hueneme 15
Aquinas 60, Chino Hills 28
Antelope Valley 43, Simi Valley 35
Arlington 89, Bloomington 14
Arrowhead Christian 51, Loma Linda Academy 46
Arroyo Grande 52, Burbank 45
Bell Gardens 37, Workman 23
Bishop Amat 63, Colony 45
Bishop Diego 74, Carpinteria 30
Bolsa Grande 28, Santa Ana Valley 26
Brea Olinda 90, Sultana 9
Burbank Burroughs 51, Viewpoint 33
California City 35, Riverside Prep 24
California Military Institute 61, Highland Entrepreneur 6
Camarillo 49, Chaminade 39
Canyon Country Canyon 64, Desert Christian 19
Chaffey 45, Jurupa Valley 27
Citrus Hills 23, Jurupa Hills 19
Citrus Valley 57, Indian Springs 21
Colton 47, Pacific 7
Corona Santiago 69, Glendora 43
Crossroads 73, Vistamar 31
Culver City 60, San Gabriel Academy 12
Dana Hills 53, Mission Viejo 49
Del Sol 51, Santa Clara 41
Desert Mirage 33 West Shores 20
Diamond Bar 40, La Habra 28
El Monte Arroyo 40, Azusa 3
El Rancho 59, Rosemead 21
El Toro 44, Whitney 31
Fontana 34, Eisenhower 21
Frontier 76, Lancaster 70
Gahr 47, Diamond Ranch 37
Garden Grove 36, Loara 31
Hacienda Heights Wilson 85, Cajon 43
Hemet 39, Western Christian 21
Indio 24, Tahquitz 20
Irvine 62, Costa Mesa 30
Irvine University 36, Capistrano Valley Christian 31
Laguna Beach 37, Newport Harbor 36
Laguna Hills 38, Tustin 17
La Habra 26, Monrovia 18
La Salle 40, La Canada 17
La Serna 41, Yorba Linda 37
Long Beach Jordan 61, Peninsula 20
Los Alamitos 47, Aliso Niguel 38
Louisville 49, Westlake 40
Maranatha 91, Blair 12
Mayfair 36, Chadwick 31
Mayfield 45, Bisop Conaty-Loretto 44
Mesa Grande Academy 41, Calvary Baptist 33
Millikan 58, Lucerne Valley 11
Montebello 31, Edgewood 23
Moorpark 46, Thacher 25
Moreno Valley 58, Oak Hills 51
Muir 43, Flintridge Sacred Heart 40
Norte Vista 41, San Gorgonio 35
Norwalk 57, La Mirada 47
NOVA Academy 50, Newport Christian 45
Orange County Classical 15, Southlands Christian 6
Orange Lutheran 73, St. Pius X-St. Matthias Academy 26
Paloma Valley 53, Santa Rosa Academy 7
Pasadena Poly 48, Southwestern Academy 5
Paraclete 35, Littlerock 32
Pomona Catholic 25, Bassett 15
Rancho Cucamonga 43, Bonita 36
Rancho Dominguez 22, CAMS 19
Rancho Mirage 45, Perris 36
Rio Hondo Prep 48, Rosemead 33
Riverside King 53, Ontario 31
Riverside Poly 63, La Sierra 12
Rosary 58, Yucaipa 34
San Juan Hills 69, Villa Park 43
San Marino 52, Ramona Convent 16
Santa Margarita 97, Buena Park 4
Shadow Hills 68, Rowland 43
Shalhevet 69, Santa Monica 34
Sonora 59, Anaheim 15
Tahquitz 52, Rubidoux 10
Temecula Valley 53, Linfield Christian 29
Tesoro 58, Santa Ana Foothill 46
Trabuco Hills 64, El Dorado 30
Troy 70, Long Beach Wilson 26
University Prep 69, CSDR 49
Victor Valley 45, Apple valley 38
Village Christian 53, Burbank 38
Walnut 72, Sierra Vista 24
West Covina 57, Baldwin Park 21
Western 26, Saddleback 20
Westminster 53, Don Lugo 46
Westminster La Quinta 42, Garden Grove Pacifica 13
West Ranch 55, Highland 30
West Valley 69, Nuview Bridge 41
Xavier Prep 40, San Jacinto Valley Academy 21
INTERSECTIONAL
Castaic 66, Panorama 11
El Camino Real 62, Royal 19
Garfield 54, Whittier 49
Lancaster 65, Tehachapi 34
Lawndale 49, LACES 46
Marquez 35, Beverly Hills 29
Nordhoff 26, Los Olivos Midland 4
Notre Dame Academy 60, Milken 52
Oaks Christian 71, Santa Maria St. Joseph 53
Panorama 56, Buckley 33
Rancho Dominguez 22, CAMS 19
Santa Maria St. Joseph 72, St. Genevieve 45
Summit 72, L.A. Roosevelt 49
Venice 72, Marymount 14