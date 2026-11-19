High school boys’ water polo: Regional playoff results and schedule
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SOCAL REGIONAL PLAYOFFS
THURSDAY’S RESULTS
Semifinals
DIVISION I
#1 Cathedral Catholic 20, #5 Harvard-Westlake 16
#6 Bishop’s 14, #2 Newport Harbor 13
DIVISION II
#1 Mira Costa 17, #5 Torrey Pines 8
#3 Helix 14, #2 Santana 10
DIVISION III
#1 Troy 17, #5 Winchester Liberty 8
#2 Cleveland 8, #3 Palisades 7
SATURDAY’S SCHEDULE
Finals
At Mt. San Antonio College
DIVISION I
#6 Bishops (21-7) vs. #1 Cathedral Catholic (26-1), 6 p.m.
DIVISION II
#3 Helix (24-5) vs. #1 Mira Costa (27-11), 4:30 p.m.
DIVISION III
#2 Cleveland (23-8) vs. #1 Troy (23-7), 3 p.m.