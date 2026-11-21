High school basketball: Friday’s boys’ and girls’ scores
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HIGH SCHOOL BASKETBALL
FRIDAY’S RESULTS
Boys
CITY SECTION
Animo Watts 57, New West Charter 44
Central City Value 43, Lakeview Charter 38
Crenshaw 78, Gardena 58
East Valley 59, Animo Bunche 20
Harbor Teacher 48, Rise Kohyang 42
Hawkins 48, Huntington Park 47
L.A. University 60, North Hollywood 40
L.A. Wilson 92, Legacy 53
Lincoln 58, Santee 46
New Designs University Park 57, New Designs Watts 22
Neuwirth Leadership Academy 65, AHSA 26
Orthopaedic 46, MSCP 41
Panorama 58, Fulton 44
West Adams 78, Iovine and Young Center 54
View Park 49, Larchmont Charter 45
SOUTHERN SECTION
ACE 59, Immanuel Christian 37
Adelanto 85, AAE 25
Anaheim Canyon 56, Riverside Poly 35
Arrowhead Christian 74, West Valley 43
Beaumont 65, Temescal Canyon 45
Bishop Amat 80, Rancho Mirage 75
Brea Olinda 73, La Quinta 55
Burbank Burroughs 60, Hoover 55
Calvary Baptist 66, Sunny Hills 62
Cathedral 65, Rosemead 32
Charter Oak 69, South Hills 62
Citrus Hill 45, Orange Vista 44
Crespi 60, Santa Barbara 57
Crossroads 95, Vasquez 65
Crossroads Christian 57, Nuview Bridge 40
Damien 53, Orange Lutheran 41
Diamond Ranch 50, El Monte Arroyo 39
Esperanza 63, Rowland 52
Gabrielino 89, Southwestern Academy 21
Garden Grove 69, Loara 53
Garey 73, Pasadena Marshall 32
Glendora 67, La Palma Kennedy 58
Glenn 46, Compton Early College 43
Golden Valley 72, Ocean View 45
Grand Terrace 46, Colton 44
Indio 86, San Bernardino 77
Inglewood 107, St. Paul 47
Irvine University 84, Bolsa Grande 31
Katella 55, Samueli Academy 28
Keppel 69, Walnut 52
La Habra 56, Crean Lutheran 44
Lakewood 41, Capistrano Valley Christian 38
La Serna 64, Quartz Hill 47
Long Beach Wilson 61, Downey 59
Los Alamitos 76, Cypress 51
Lucerne Valley 56, Immanuel Christian 45
Montclair 73, Southlands Christian 44
Newbury Park 82, Malibu 53
Newport Harbor 51, Lancaster 48
Nogales 57, Canyon Springs 46
Northview 58, Bell Gardens 38
Oak Hills 90, Riverside Notre Dame 78
Oaks Christian 87, Sage Hill 34
Ontario Christian 73, South Torrance 57
Orange 48, Workman 44
Orange County Pacifica Christian 52, Huntington Beach 48
Oxnard 72, North Torrance 50
PACS 82, Desert Christian 52
Palmdale Aerospace 77, Littlerock 46
Palm Desert 74, Norco 51
Pilibos 51, Glendale 43
Placentia Valencia 80, Temecula Prep 38
Ramona 94, Carter 34
Redlands East Valley 89, Serrano 54
Ridgecrest Burroughs 63, Rosamond 59
Riverside King 58, Moreno Valley 46
San Dimas 47, Kaiser 41
San Gorgonio 54, Fontana Entrepreneur 35
San Jacinto Leadership 53, River Springs Magnolia 42
Santa Clara 46, Eastside 44
Santa Margarita 64, Bishop Montgomery 56
Santa Rosa Academy 60, Hesperia Christian 43
Servite 66, Rancho Cucamonga 65
Sherman Oaks Notre Dame 91, Village Christian 83
Silverado 58, Anaheim 23
St. Anthony 90, Tesoro 50
St. Augustine 64, Chaminade 45
St. John Bosco 77, El Dorado 53
St. Monica Academy 52, Villanova Prep 46
Sultana 59, Granite Hills 39
Summit 68, Hemet 58
Sylmar 58, South Pasadena 50
Tahquitz 50, Patriot 47
Temple City 58, Sierra Vista 44
Thacher 56, Buena 49
Torrance 68, Victor Valley 57
Troy 67, Fullerton 58
Vista del lago 71, Jurupa Valley 55
Vista Murrieta 68, Paloma Valley 42
Warren 54, Woodbridge 43
Westminster La Quinta 56, Savanna 48
West Torrance 66, Edgewood 52
Woodcrest Christian 68, Laguna Beach 64
Xavier Prep 52, Cathedral City 39
Yorba Linda 49, Pasadena Poly 37
Yucaipa 57, Western Christian 34
INTERSECTIONAL
Antelope Valley 68, East Bakersfield 67
Buchanan 63, Mira Costa 60
Burbank 95, Vaughn 48
Cantwell Sacred-Heart 70, Garfield 27
Canyon Country Canyon 59, Canoga Park 52
Dominguez 75, USC Hybrid 16
JSerra 69, Pope John Paul II (Tennessee) 54
L.A. Hamilton 59, Highland 56
North Torrance 46, Westchester 41
Oak Park 84, Brawley 36
Palo Verde Valley 69, Yucca Valley 52
San Fernando Valley Academy 69, Westbrook 23
Sierra Canyon 82, El Camino Real 28
Sylmar 58, South Pasadena 50
YULA 57, Downtown Magnets 46
Girls
CITY SECTION
Arleta 43, Granada Hills Kennedy 29
Canoga Park 33, Vaughn 28
East Valley 49, Valor Academy 6
Lakeview Charter 29, Central City Value 13
Larchmont Charter 48, USC Hybrid 40
L.A. University 26, Franklin 24
L.A. Wilson 64, Huntington Park 9
MSCP d. Orthopaedic, forfeit
New West Charter 40, Animo Watts 10
Northridge Academy 49, Bravo Medical 24
Panorama 46, Fulton 7
Stella 50, MSAR 26
USC-MAE 46, Collins Family 26
West Adams 54, Iovine and Young Center 14
SOUTHERN SECTION
AAE 46, Adelanto 32
Anaheim Canyon 62, Ramona 12
Arlington 46, Carter 36
Artesia 54, Century 21
Bishop Diego 65, Pioneer Valley 23
California City 61, Palmdale Aerospace 8
Camarillo 55, Oxnard 44
Castaic 62, Vasquez 14
Chaffey 42, Azusa 7
Chaminade 45, Righetti 19
Channel Islands 36, Fillmore 15
Chino Hills 60, Bonita 39
Colony 37, Upland 25
Corona 41, CSDR 40
Corona Centennial 73, Orange Lutheran 44
Corona Santiago 46, San Juan Hills 44
Desert Christian Academy 45, Rancho Mirage 39
Desert Hot Springs 62, San Jacinto Valley academy 25
Don Lugo 59, Jurupa Hills 17
Faith Baptist 43, Simi Valley 37
Foothill Tech 56, Hueneme 15
Gabrielino 38, California 30
Gahr 41, Compton 39
Geffen Academy 45, Bishop Conaty-Loretto 30
Glendale 61, Pilibos 58
Glendora 57, Villa Park 11
Hacienda Heights Wilson 73, Temecula Valley 36
Hawthorne 51, Glenn 7
Hemet 37, Rancho Verde 19
Holy Martyrs Armenian 45, Buckley 11
Irvine 64, Loara 18
JSerra 54, Harvard-Westlake 51
Knight 54, Saugus 41
La Palma Kennedy 42, Yorba Linda 36
La Sierra 46, Cathedral City 12
Long Beach Jordan 36, Downey 27
Long Beach Poly 61, Rowland 33
Long Beach Wilson 51, Whitney 26
Los Osos 48, Flintridge Prep 36
Mira Costa 75, Brentwood 69
Montclair 48, Dominguez 30
Mountain View 41, Garden Grove Santiago 20
Nogales 52, West Covina 43
Norwalk 52, El Segundo 40
Notre Dame Academy 47, Santa Monica 41
Nuview Bridge 48, Rubidoux 23
Oaks Christian 55, Trinity Classical Academy 45
Ontario 34, Schurr 28
Orange 45, Saddleback 18
Orange County Pacifica Christian 57, Fountain Valley 54
Palm Desert 65, Coachella Valley 27
Pioneer 70, St. Anthony 47
Portola 48, El Dorado 32
Rancho Cucamonga 39, Aquinas 35
Redlands 54, Grand Terrace 13
Redlands Adventist 53, Packinghouse Christian 19
Ridgecrest Burroughs 34, Ayala 27
Riverside Notre Dame 51, Samueli Academy 8
Riverside Poly 65, Valley View 18
Riverside Prep 46, Desert 13
San Gabriel 49, Calvary Baptist 8
San Jacinto Leadership 57, Highland Entrepreneur 8
San Marcos 55, San Luis Obispo 26
Santa Barbara 65, Paraclete 20
Santa Margarita 54, Paramount 38
Savanna 31, Long Beach Cabrillo 19
St. Mary’a Academy 62, Marymount 39
St. Monica 55, Marlborough 51
St. Monica Academy 43, Hoover 23
Sunny Hills 59, Eastvale Roosevelt 57
Tesoro 66, Marina 45
Trabuco Hills 60, Huntington Beach 29
Valley Christian Academy 69, Carpinteria 41
Ventura 50, Village Christian 43
Vista del Lago 45, Lakeside 20
Western Christian 37, Kaiser 21
Westlake 40, Arroyo Grande 26
Whittier Christian 42, San Bernardino 39
Winchester Liberty 42, Temescal Canyon 28
Woodbridge 33, Costa Mesa 20
INTERSECTIONAL
Bell 35, Bell Gardens 24
Beverly Hills 33, AMIT 6
Canyon Country Canyon 95, Verdugo Hills 32
El Camino Real 42, St. Genevieve 36
Flintridge Sacred Heart 60, Rise Kohyang 13
Ontario Christian 79, North Crowley 32
San Clemente 50, Moanalua (Hawaii) 44
Santa Maria St. Joseph 62, Thousand Oaks 50
Windward 72, Francis Parker 57