High school basketball: Saturday’s scores
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SATURDAY’S RESULTS
Boys
CITY SECTION
Animo South Los Angeles 49, USC Hybrid 45
Lincoln 73, USC Hybrid 31
Manual Arts 38, Hawkins 36
USC Hybrid 51, Animo Bunche 46
Wilmington Banning 54, East Valley 47
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 50, La Habra 39
Antelope Valley 70, PACS 40
Arrowhead Christian 81, Norco 30
Ayala 70, Cajon 49
Bishop Amat 89, Palo Verde Academy 48
Bishop Montgomery 79, Mira Costa 66
Brentwood 90, Valencia 66
Burbank Providence 56, Burbank Burroughs 54
Calvary Baptist 57, La Serna 51
Canyon Country Canyon 63, Apple Valley 62
Canyon Springs 66, Banning 64
Chaparral 66, Hacienda Heights Wilson 47
Chatsworth 64, Alemany 62
Chino Hills 69, Riverside North 61
Citrus Hill 70, Moreno Valley 63
Classical Academy 79, Crossroads Christian 32
Corona 76, Rialto 60
Corona Centennial 70, Rancho Christian 56
Crean Lutheran 44, Riverside Poly 42
Damien 72, Servite 63
Edgewood 54, West Covina 52
El Dorado 67, Colony 53
Esperanza 59, South Hills 56
Gahr 60, Capistrano Valley Christian 47
Garden Grove 61, Westminster La Quinta 43
Golden Valley 83, California 44
Harvard-Westlake 84, Sylmar 38
Hemet 65, Temescal Canyon 33
Hesperia Christian 71, Lucerne Valley 41
Kaiser 52, Bell Gardens 39
La Salle 59, Sierra Vista 47
Littlerock 50, Desert 28
Los Altos 71, Newport Harbor 37
Mary Star of the Sea 50, CAMS 36
Mayfair 82, Righetti 47
Monrovia 44, San Gorgonio 32
Montclair 63, West Torrance 59
Nordhoff 83, Frazier Mountain 37
Oak Hills 71, Hillcrest 60
Oak Park 66, Rancho Mirage 57
Ontario Christian 57, Glendora 32
Orange Lutheran 70, Rancho Cucamonga 69
Orange Vista 64, Beaumont 61
Palm Desert 67, West Valley 28
Portola 77, Lancaster 44
Ridgecrest Burroughs 62, California City 46
Rosamond 46, Paraclete 40
Rubidoux 50, Jurupa Valley 45
Sage Hill 64, St. Bonaventure 53
San Marcos 68, Royal 30
Santa Barbara Providence 69, Carpinteria 58
Santa Paula 72, Channel Islands 48
Sherman Oaks Notre Dame 69, Los Alamitos 55
South Torrance 57, La Palma Kennedy 53
St. John Bosco 68, San Clemente 42
St. Margaret’s 57, El Toro 41
St. Monica 54, Cathedral 45
Summit 55, Riverside King 53
Sunny Hills 65, Quartz Hill 54
Temecula Valley 69, Yucaipa 59
Temple City 59, Whittier Christian 55
Thousand Oaks 52, Camarillo 45
Torrance 78, Troy 74
Trabuco Hills 58, Ocean View 48
Vista Murrieta 54, Canyon Crest Academy 33
Warren 49, Silverado 47
Western Christian 56, Fontana 50
Woodbridge 64, Anaheim 36
INTERSECTIONAL
Alemany , Chatsworth
Dominguez 68, Angelou
Harvard-Westlake , Sylmar
Horizon Prep 63, Avalon 34
JSerra 51, Page (Tennessee) 32
Norwalk 69, Brawley 49
Oaks Christian 75, San Tan Charter (Arizona) 57
St. Francis 77, Palisades 63
Windward 70, Nazareth 51
Girls
SOUTHERN SECTION
Anaheim 61, Agoura 18
Anaheim 82, Simi Valley 77
Arcadia 63, Diamond Bar 25
Arrowhead Christian 56, Victor Valley 52
Ayala 39, Montclair 27
Beaumont 55, Indian Springs 29
Beckman 54, Keppel 21
Bishop Amat 65, Dose Pueblos 59
Bishop Diego 69, Valley Christian Academy 18
Bonita 46, Rialto 31
Brea Olinda 72, Ridgecrest Burroughs 35
Calabasas 60, San Marino 35
California 68, Oxford Academy 37
Chino Hills 51, Los Altos 21
El Segundo 56, St. Bernard 55
Excelsior Charter 43, Riverside Prep 40
Flintridge Prep 44, Rancho Cucamonga 35
Fontana 54, Redlands East Valley 32
Gabrielino 34, Patriot 27
Glendora 46, El Dorado 41
Hart 84, Buena Park 12
Harvard-Westlake 59, Crescenta Valley 40
Heritage Christian 57, Burbank Burroughs 36
Kaiser 40, Lakeside 29
Knight 58, Pilibos 41
Laguna Beach 59, Fullerton 34
Laguna Hills 22, Garden Grove Pacifica 21
La Salle 47, Sherman Oaks Notre Dame 37
La Serna 47, El Toro 31
Maranatha 61, Pasadena Poly 48
Newbury Park 42, Moorpark 41
Northwood 56, Ocean View 51
Notre Dame Academy 63, Adelanto 20
Oak Hills 55, Lakewood 43
Palm Springs 53, Citrus Valley 36
Palos Verdes 66, Kaiser 36
Riverside King 46, San Bernardino 25
Sacred Heart of Jesus 46, Cerritos Valley Christian 43
San Dimas 62, Rowland 52
Santa Ana Foothill 47, Whittier 41
Santa Maria 64, Carpinteria 19
Santa Maria 52, Santa Clara 32
St. Monica 73, Rolling Hills Prep 33
Trabuco Hills 63, Villa Park 15
Village Christian 47, Fairmont Prep 32
Vista del Lago 27, Western Christian 25
Vista Murrieta 74, Twentynine Palms 30
Walnut 58, Temple City 31
Westminster La Quinta 45, Tustin 30
Whitney 44, Yorba Linda 37
Yucca Valley 49, Silver Valley 5
INTERSECTIONAL
Cleveland 61, West Ranch 43
Corona Centennial 87, Bergtraum (New York) 51
Granada Hills 63, Santa Monica 42
Immaculate Heart 58< Grant 30
Lancaster 60, Kern County Taft 24
San Clemente 53, Waiakea (Hawaii) 35