High school football: City and Southern Section championship schedules
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HIGH SCHOOL FOOTBALL FINALS
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
DIVISION II
#12 Marquez vs. #3 San Fernando at Birmingham, 7 p.m.
DIVISION III
#2 South East vs. #1 L.A. Roosevelt at Birmingham, 3 p.m.
SOUTHERN SECTION
DIVISION 1
St. John Bosco vs. Corona Centennial at L.A. Coliseum, 7 p.m.
DIVISION 3
Villa Park vs. Long Beach Poly at El Modena, 7 p.m.
DIVISION 7
Paramount at Millikan, 7 p.m.
DIVISION 9
Riverside North at Compton, 7 p.m.
DIVISION 13
Anaheim at Irvine University, 7 p.m.
DIVISION 14
San Gabriel at Santa Ana Valley, 7 p.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
DIVISION 2
Laguna Blanca vs. Lancaster Baptist at Westminster, 7 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
OPEN DIVISION
#2 San Pedro vs. #1 Carson at Southwest College, 5 p.m.
DIVISION I
#4 Wilmington Banning vs. #2 L.A. Hamilton at Southwest College, 1 p.m.
SOUTHERN SECTION
DIVISION 2
Palos Verdes at San Juan Hills, 7 p.m.
DIVISION 4
Quartz Hill at Downey, 7 p.m.
DIVISION 5
Aquinas at Agoura, 7 p.m.
DIVISION 6
Beaumont vs. Santa Ana Foothill at Tustin, 7 p.m.
DIVISION 8
Rancho Verde vs. Rio Hondo Prep at TBA, 7 p.m.
DIVISION 10
Nogales at Dos Pueblos, 7 p.m.
DIVISION 11
Xavier Prep at Crescenta Valley, 7 p.m.
DIVISION 12
Artesia at Lakeside, 7 p.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
DIVISION 1
Sage Hill at Faith Baptist, 7 p.m.