High school girls’ volleyball: State championship results
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CIF STATE CHAMPIONSHIPS
At Santiago Canyon College
FRIDAY’S RESULTS
DIVISION I
Redondo Union d. Branson, 25-22, 25-22, 27-25
DIVISION V
Palma d. Bakersfield North, 25-16, 25-16, 25-23
SATURDAY’S RESULTS
OPEN DIVISION
Santa Ana Mater Dei d. Folsom, 25-23, 22-25, 25-16, 25-17
DIVISION II
Del Oro d. Santa Fe Christian, 18-25, 25-14, 25-19, 25-18
DIVISION III
Helix d. Burlingame, 9-25, 25-27, 25-20, 25-22, 15-11
DIVISION IV
Santa Cruz d. El Camino Real, 25-16, 25-14, 25-21