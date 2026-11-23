High school basketball: Monday’s scores
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MONDAY’S RESULTS
Boys
CITY SECTION
Huntington Park 50, Animo South L.A. 25
Orthopaedic 51, Lincoln 49
San Pedro 90, Manual Arts 26
SOUTHERN SECTION
Adelanto 60, Los Osos 38
Aliso Niguel 64, Portola 55
Alta Loma 89, Pacific 31
Arrowhead Christian 69, Palm Desert 59
Bonita 51, Culver City 49
Brentwood 89, Crean Lutheran 46
California Military 59, Southwestern Academy 22
Calvary Baptist 80, Monrovia 44
Camarillo 56, West Ranch 46
Cantwell-Sacred Heart 53, Lynwood 14
Capistrano Valley 65, Buena Park 58
Chaparral 61, Laguna Beach 47
Chino Hills 105, Arlington 30
Compton 74, Santa Ana Calvary Chapel 70
Compton Early College 64, Animo Leadership 27
Corona 57, Hillcrest 43
Corona Centennial 78, Victory Christian Academy 51
Corona del Mar 69, La Habra 42
Corona Santiago 63, Anaheim Canyon 61
Crescenta Valley 86, Lancaster 54
Desert Christian Academy 71, Desert Hot Springs 60
de Toledo 57, Glendale Adventist 31
Downey 74, Gabrielino 34
Eastside 64, Salesian 42
Edison 68, San Clemente 53
Eisenhower 66, Walnut 59
Etiwanda 63, Norte Vista 51
Faith Baptist Academy 63, San Jacinto Leadership 54
Fontana 65, Yucaipa 58
Foothill Tech 46, Channel Islands 42
Garden Grove 57, Bolsa Grande 23
Glendale 55, Highland 45
Keppel 58, Pilibos 55
La Canada 67, Charter Oak 48
Lakeside 57, Dana Hills 56
La Palma Kennedy 67, Westminster La Quinta 44
La Serna 62, Buckley 58
Long Beach Cabrillo 74, San Bernardino 64
Long Beach Wilson 91, Burbank Burroughs 54
Los Amigos 60, Trabuco Hills 50
Nordhoff 57, SLOCA 35
North Torrance 47, Newbury Park 38
Northview 56, Glenn 14
Oak Hills 102, Rialto 52
Oakwood 69, Artesia 41
Orange County Pacifica Christian 62, St. Pius X-St. Matthias Academy 51
Oxford Academy 54, Anaheim 43
Palos Verdes 50, South Torrance 43
Patriot 61, San Gorgonio 24
Placentia Valencia 85, Whitney 47
Pioneer 79, Workman 21
Redlands 52, San Jacinto 51
Redlands East Valley 90, La Quinta 36
Samueli Academy 35, Saddleback 25
San Dimas 69, Carter 46
San Marcos 69, Santa Clara 40
San Marino 66, Santa Monica Pacifica Christian 38
Santa Ana Foothill 80, Mission Viejo 49
Sierra Vista 69, Big Bear 63
South Hills 80, Whittier 52
St. Bonaventure 85, Hueneme 41
St. Genevieve 94, Royal 59
Sultana 58, Ontario 45
Temecula Valley 73, Western Christian 43
Temescal Canyon 72, Heritage 63
West Torrance 61, Diamond Ranch 54
Wiseburn-Da Vinci 56, YULA 45
Valencia 47, Westlake 46
Verbum Dei 66, Milken 61
Victor Valley 82, Perris 32
Victor Valley Christian 41, California Lutheran 40
Villa Park 69, Firebaugh 19
Vista Murrieta 73, Granite Hills 31
INTERSECTIONAL
Bayfront Charter 52, Avalon 37
Carson 84, Palmdale 52
Crossroads Christian 55, Mountain Empire 47
Cypress 63, Chula Vista Mater Dei 47
Francis Parker 118, Murrieta Valley 71
Granada Hills 76, Holy Martyrs Armenian 70
Harbor Teacher 46, Westminster 37
Hart 84, Vaughn 56
Heritage Christian 70, Bakersfield Christian 29
Loara 56, Sotomayor 40
Linfield Christian 89, Sun Valley Poly 15
Malibu 85, Stern 29
Modesto Christian 48, Crespi 42
New West Charter 35, Baldwin Park 34
Rolling Hills Prep 84, Venice 21
Saugus 87, Franklin 49
West Hills 55, Verdugo Hills 48
Girls
CITY SECTION
Lakeview Charter 48, Port of L.A. 20
SOUTHERN SECTION
AGBU 47, Faith Baptist 19
Agoura 61, San Marino 31
Arlington 82, Nuview Bridge 11
Beckman 55, Murrieta Valley 39
Burbank Burroughs 56, Saugus 54
Calabasas 57, Royal 30
California 48, Riverside North 25
California Military 76, Southwestern Academy 6
Cantwell-Sacred Heart 62, Flintridge Sacred Heart 40
Canyon Country Canyon 58, Anaheim Canyon 45
Capistrano Valley 46, Westminster 41
Castaic 50, Beverly Hills 8
Chino Hills 39, Riverside Poly 32
Covina 47, Eisenhower 26
Desert Hot Springs 65, Banning 7
Don Lugo 44, Orange Vista 17
Downey 42, Lakewood 35
El Toro 69, Irvine University 14
Estancia 42, Westminster La Quinta 37
Garey 41, Avalon 32
Hacienda Heights Wilson 73, Carter 17
Heritage 66, Temescal Canyon 46
JSerra 73, Trabuco Hills 52
Keppel 43, Long Beach Poly 42
Laguna Beach 72, Katella 41
La Serna 61, South Hills 49
Leuzinger 69, Rancho Christian 56
Long Beach Jordan 39, St. Pius X-St. Matthias Academy 32
Maranatha 71, Duarte 12
Marina 64, Edison 42
Millikan 55, Muir 26
Montclair 26, Northview 16
Moorpark 57, Buena 51
Murrieta Mesa 53, Esperanza 45
Newbury Park 58, Roybal 15
Norwalk 35, Garden Grove 25
Orange County Pacifica Christian 50, San Juan Hills 46
Portola 50, Aliso Niguel 37
Redlands 44, Patriot 30
Rim of the World 37, California Lutheran
Rosary 49, Cypress 41
Saddleback 31, Samueli Academy 14
San Bernardino 64, El Monte Arroyo 10
San Gabriel Academy 43, Santa Clarita Christian 36
Santa Barbara 47, Nordhoff 27
Shalhevet 101, South Pasadena 49
Sonora 74, Brea Olinda 46
St. Bonaventure 66, Paramount 58
St. Margaret’s 71, Godinez 33
St. Mary’s Academy 56, Immaculate Heart 52
St. Paul 68, Rolling Hills Prep 35
Thousand Oaks 62, Arroyo Grande 45
Troy 114, Sierra Vista 31
Walnut 74, Ontario 28
Windward 61, Los Osos 28
Woodbridge 47, Oxford Academy 35
INTERSECTIONAL
Garfield 60, El Segundo 42
La Jolla Country Day 50, Orange Lutheran 48
Mater Dei 75, San Marcos Mission Hills 69
North Torrance 72, Carson 20
Oxnard 67, Bakersfield Ridgeview 30
Quartz Hill 63, Bakersfield Foothill 38
Rancho Cucamonga 58, Birmingham 39
Simi Valley 41, Sun Valley Poly 35
Valencia 84, King/Drew 56