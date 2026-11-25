High school basketball: Tuesday’s scores
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HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
Boys
SOUTHERN SECTION
Banning 76, Rubidoux 49
Bishop Amat 75, Pilibos 34
Cerritos Valley Christian 57, Mission Viejo 49
Channel Islands 50, Malibu 47
Chaparral 59, Tustin 46
Corona Santiago 76, Harvard-Westlake 74
Dana Hills 38, Long Beach Cabrillo 35
Estancia 36, Alhambra 32
Fillmore 57, de Toledo 47
Gahr 62, Laguna Hills 58
Garden Grove 69, Katella 35
Huntington Beach 88, Whittier 33
La Habra 80, Cerritos 62
Lancaster 68, Hart 60
Liberty 57, Muir 52
Norwalk 69, Laguna Beach 49
Paraclete 56, Granite Hills 36b
Oak Hills 95, Corona 49
Oaks Christian 85, Portola 69
Oakwood 68, Peninsula 59
Vanden 44, Loyola 42
Pioneer 59, Savanna 41
Rancho Alamitos 53, Los Amigos 47
San Marino 58, Pasadena Poly 55
Santa Ana Calvary Chapel 70, Segerstrom 40
Santa Margarita 78, Aquinas 43
Saugus 68, Rowland 39
Servite 90, San Juan Hills 46
Sherman Oaks Notre Dame 77, Windward 70
Sierra Canyon 73, Santa Monica 48
Verbum Dei 81, El Segundo 58
Western Christian 74, West Valley 38
INTERSECTIONAL
Bakersfield Christian 66, JSerra 42
Beverly Hills 62, Bell 15
Bosco Tech 83, Franklin 56
Camarillo 78, Vaughn 34
Carson 69, Sage Hill 54
Indian Springs 64, Foshay 37
Inglewood 78, Narbonne 46
King/Drew 78, Costa Mesa 28
LACES 74, Capistrano Valley Christian 70
Newbury Park 84, Sun Valley Poly 13
Orange Lutheran 94, Stern 21
Palos Verdes 74, Venice 43
Santa Fe 64, New West Charter 18
Santana 52, Verdugo Hills 48
San Pedro 64, YULA 52
St. Genevieve 84, Van Nuys 41
Valencia 92, San Fernando 42
Wiseburn-Da Vinci 65, Manual Arts 37
Girls
SOUTHERN SECTION
Alhambra 42, Artesia 34
Anaheim 53, Royal 23
Anaheim Canyon 58, Warren 21
Bishop Amat 64, Chino Hills 35
Bishop Montgomery 78, Leuzinger 65
Buena 44, Agoura 30
Burbank 58, Glendale 57
Calabasas 65, Simi Valley 36
California 39, San Bernardino 36
Cantwell-Sacred Heart 60, Millikan 53
Capistrano Valley 32, Bolsa Grande 25
Corona 86, Hillcrest 21
Corona del Mar 57, Cypress 38
Harvard-Westlake 63, Paramount 42
JSerra 73, Aliso Niguel 22
La Salle 59, Crossroads 45
Moorpark 53, San Marino 35
Muir 41, Duarte 36
Newport Harbor 40, Edison 32
Ocean View 37, Bell Gardens 12
Orange 42, Magnolia 20
Rancho Cucamonga 50, Riverside Poly 47
Rosary 67, Cerritos 24
Sage Hill 60, Oak Park 49
San Clemente 61, St. Bonaventure 44
Silverado 56, Citrus Valley 40
St. Genevieve 52, Avalon 24
St. Margaret’s 57, Tesoro 52
Thousand Oaks 55, Ridgeview 41
Upland 52, Whittier Christian 47
Valencia 67, Los Osos 43
West Covina 60, Pioneer 41
West Torrance 71, Rancho Christian 60
INTERSECTIONAL
Dos Pueblos 72, San Luis Obispo 42
Granada Hills 57, Louisville 47
Liberty 64, Palisades 44
Rialto 66, San Pedro 24
Rowland 60, Garfield 58
Santa Margarita 66, Bakersfield Christian 46
Sierra Canyon 79, Buchanana 55
Westchester 60, Alemany 48
Windward 67, King/Drew 31