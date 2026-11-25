High school basketball: Wednesday’s scores
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WEDNESDAY’S RESULTS
Boys
SOUTHERN SECTION
AGBU 56, Highland 45
Aliso Niguel 75, Long Beach Wilson 65
Alta Loma 55, Ontario 39
Anaheim Canyon 76, Great Oak 37
Apple Valley 77, Perris 63
Baldwin Park 58, Pasadena Marshall 36
Barstow 68, San Gorgonio 23
Bishop Amat 90, Keppel 63
Buena Park 69, Laguna Beach 58
Camarillo 70, Hart 48
Chaminade 64, Valencia 55
Chino Hills 70, Corona 40
Cypress 75, Woodbridge 47
Edison 44, Beckman 32
El Dorado 59, Garden Grove 42
El Monte 44, Glenn 33
El Rancho 65, Bassett 37
Etiwanda 70, Riverside King 47
Flintridge Prep 52, Alhambra 49
Fountain Valley 78, Maranatha Christian 34
Gahr 72, Capistrano Valley 56
Garden Grove Pacifica 66, Savanna 53
Hemet 61, Azusa 39
Huntington Beach 80, California 75
La Palma Kennedy 49, West Torrance 43
Marina 57, Torrance 55
Newbury Park 60, Linfield Christian 57
Nordhoff 56, Orcutt Academy 51
Northwood 62, Los Amigos 60
Oaks Christian 74, San Clemente 59
Oak Hills 90, Jurupa Valley 65
Palos Verdes 63, Rolling Hills Prep 60
Placentia Valencia 65, Diamond Bar 61
Rancho Verde 47, Patriot 35
Redlands 60, Big Bear 40
Riverside North 58, Rialto 46
Santa Ana Foothill 64, Laguna Hills 32
Shalhevet 59, Hoover 54
Simi Valley 82, Lakeside 51
St. Margaret’s 59, Mission Viejo 52
Sultana 51, Pacific 31
Sunny Hills 41, Anaheim 39
Valley Torah 56, South Pasadena 44
West Ranch 95, Lancaster 72
YULA 70, Manual Arts 43
INTERSECTIONAL
Corona Santiago 67, Carlsbad 57
El Modena 44, LACES 38
Murrieta Valley 76, Chula Vista Mater Dei 66
Northview 63, New West Charter 21
Vashon 70, Arcadia 67
St. Francis 79, Richwoods 59
Westlake 93, San Fernando 26
Wiseburn-Da Vinci 72, San Pedro 66
Girls
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 55, Trabuco Hills 53
Calabasas 50, Anaheim 47
California 42, El Monte Arroyo 17
Covina 58, Calvary Baptist 17
Dos Pueblos 70, Walnut 39
Downey 46, Tesoro 38
El Dorado 46, Segerstrom 36
El Modena 63, Santa Ana Valley 30
Hacienda Heights Wilson 73, Brea Olinda 58
Keppel 61, Gahr 21
Los Alamitos 70, Murrieta Valley 37
Los Altos 44, Northview 42
Mira Costa 78, South Torrance 50
Montebello 51, La Puente 26
Moorpark 45, Agoura 31
Newbury Park 45, Buena 37
Newport Harbor 43, El Toro 42
Rolling Hills Prep 76, Sierra Vista 36
Rosary 54, Corona del Mar 28
Rowland 56, El Segundo 37
San Bernardino 39, Riverside North 36
San Juan Hills 67, Northwood 15
Schurr 43, Claremont 14
Sonora 63, Carter 19
St. Monica Academy 53, Santa Monica Pacifica Christian 46
Torrance 51, Long Beach Poly 23
Troy 72, St. Paul 23
Upland 67, St. Anthony 36
West Covina 38, Ayala 31
INTERSECTIONAL
Beckman 66, Red Mountain 32
Camarillo 63, El Camino Real 29
Fallbrook 57, Rancho Bernardo 48
North Torrance 65, L.A. Hamilton 24
Notre Dame Academy 57, SOCES 13