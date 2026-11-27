High school basketball: Friday’s scores
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FRIDAY’S RESULTS
Boys
SOUTHERN SECTION
Adelanto 68, Culver City 32
Alemany 72, San Marcos 68
Alta Loma 63, Hemet 62
Apple Valley 82, Ontario 62
Artesia 51, Peninsula 41
Barstow 66, Perris 41
Bishop Amat 78, Leuzinger 58
Buckley 70, EF Academy 16
Buena 54, Canyon Country Canyon 53
Calvary Baptist 64, Charter Oak 60
Camarillo 77, Lancaster 49
Cantwell-Sacred Heart 54, Long Beach Cabrillo 53
Capistrano valley 59, Western 40
Cerritos 68, Beckman 50
Compton 77, Placentia Valencia 65
Crescenta Valley 67, Hart 53
Damien 81, Long Beach Poly 54
Diamond Bar 57, Irvine 55
Eastside 70, Cathedral 49
Eastvale Roosevelt 60, Hesperia 56
Eisenhower 58, Firebaugh 23
Flintridge Prep 46, Estancia 43
Glendale 60, Chadwick 51
La Mirada 66, Milken 61
La Palma Kennedy 89, Esperanza 65
La Serna 61, Downey 59
Long Beach Wilson 72, Cypress 70
Los Amigos 67, Whitney 37
Mater Dei 75, Valley Vista 56
Mira Costa 73, St. Bernard 69
Montebello 65, Duarte 37
Oakwood 76, Knight 48
Pacific 44, San Gorgonio 39
Palmdale 90, Hueneme 50
Patriot 55, Arroyo Valley 29
Salesian 55, Gabrielino 35
San Bernardino 64, Lynwood 32
San Marino 60, Saugus 58
Santa Monica Pacifica Christian 74, Bosco Tech 56
Segerstrom 53, Westminster La Quinta 37
St. John Bosco 93, Palo Verde 48
Thousand Oaks 79, Royal 42
Valencia 70, Summit 69
Verbum Dei 85, Moorpark 79
Victor Valley 68, Rancho Verde 63
Villa Park 55, Walnut 40
Vistamar 62, Long Beach Jordan 56
West Torrance 55, Rancho Alamitos 47
INTERSECTIONAL
Arcadia 69, Metamora 52
Arleta 58, Loara 51
Brentwood 87, Bakersfield North 51
Chaminade 82, El Camino Real 41
Corona Centennial 60, Sunnyslope 53
El Segundo 73, Crenshaw 52
Fountain Valley 76, Verdugo Hills 29
Franklin 62, South El Monte 50
Gardena Serra 71, Taft 26
Granada Hills 49, Shalhevet 40
Harvard-Westlake 73, Henderson (Nevada) Liberty 52
Holy Martyrs Armenian 80, Triumph Charter 57
Murrieta Valley 73, San Diego Montgomery 33
North Torrance d. Sun Valley Poly, forfeit
St. Francis 75, Romeoville 50
Warren 63, Math & Science College Prep 23
Westlake 65, Cleveland 54
Girls
CITY SECTION
Westchester 57, Palisades 42
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 54, La Canada 40
Aquinas 42, Rancho Cucamonga 40
Brea Olinda 94, Carter 42
Canyon Springs 51, Foothill Tech 13
Chino Hills 65, Eastvale Roosevelt 57
Corona Centennial 93, Rancho Christian 39
Crean Lutheran 39, Downey 33
Edison 50, El Toro 41
El Segundo 53, St. Anthony 43
Glendale 60, Faith Baptist 23
Holy Martyrs Armenian 65, Santa Monica Pacifica Christian 35
JSerra 78, Portola 45
Los Alamitos 52, Beckman 42
Marina 43, Newport Harbor 38
North Torrance 66, Gardena Serra 55
Notre Dame Academy 43, West Ranch 36
Riverside King 71, Rowland 42
Sage Hill 88, Redondo Union 53
San Gabriel Academy 58, Long Beach Cabrillo 27
Shadow Hills 55, San Juan Hills 53
Sonora 62, Long Beach Wilson 53
South Torrance 61, Fairmont Prep 48
St. Paul 61, Sierra Vista 18
Tesoro 47, Lakewood 43
Torrance 53, Keppel 47
Upland 45, West Covina 44
Victory Christian Academy 39, Orange Lutheran 37
Walnut 54, Colony 47
Warren 49, Ontario 42
West Torrance 86, Leuzinger 59
Whittier Christian 41, Ayala 36
Windward 55, Valencia 33
INTERSECTIONAL
Birmingham 47, Arcadia 42
Etiwanda 54, Duncanville 49
Garfield 61, Schurr 46
Harvard-Westlake 45, La Jolla Country Day 38
Ontario Christian 82, Lancaster (Texas) 55
Red Mountain 46, Murrieta Valley 42
St. Monica Academy 46, SOCES 25