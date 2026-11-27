High school football: Friday’s City and Southern Section championship scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
FRIDAY’S RESULTS
CITY SECTION
DIVISION II
#12 Marquez 21, #3 San Fernando 20
DIVISION III
#1 L.A. Roosevelt 37, #2 South East 24
SOUTHERN SECTION
DIVISION 1
St. John Bosco 55, Corona Centennial 33
DIVISION 3
Long Beach Poly 34, Villa Park 21
DIVISION 7
Millikan 57, Paramount 42
DIVISION 9
Riverside North 48, Compton 15
DIVISION 13
Anaheim 28, Irvine University 21
DIVISION 14
San Gabriel 44, Santa Ana Valley 19
SATURDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
OPEN DIVISION
#2 San Pedro vs. #1 Carson at Southwest College, 5 p.m.
DIVISION I
#4 Wilmington Banning vs. #2 L.A. Hamilton at Southwest College, 1 p.m.
SOUTHERN SECTION
DIVISION 2
Palos Verdes at San Juan Hills, 7 p.m.
DIVISION 4
Quartz Hill at Downey, 7 p.m.
DIVISION 5
Aquinas at Agoura, 7 p.m.
DIVISION 6
Beaumont vs. Santa Ana Foothill at Tustin, 7 p.m.
DIVISION 8
Rancho Verde vs. Rio Hondo Prep at Kare Park, 7 p.m.
DIVISION 10
Nogales at Dos Pueblos, 7 p.m.
DIVISION 11
Xavier Prep at Crescenta Valley, 7 p.m.
DIVISION 12
Artesia at Lakeside, 7 p.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
DIVISION 1
Sage Hill at Faith Baptist, 7 p.m.
DIVISION 2
Laguna Blanca vs. Lancaster Baptist at Westminster, 1 p.m.