High school basketball: Saturday’s scores
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SATURDAY’S RESULTS
Boys
CITY SECTION
Harbor Teacher 39, HMSA 25
SOUTHERN SECTION
Alhambra 59, Montebello 46
Aliso Niguel 62, Gahr 52
Alta Loma 59, Victor Valley 38
Aquinas 60, Santa Monica 55
Arroyo Valley 56, Pacific 32
Banning 79, Cathedral City 37
Barstow 65, Sultana 53
Beverly Hills 75, Gardena Serra 67
Bishop Amat 66, North Torrance 56
Canyon Country Canyon 72, Del Sol 44
Chaparral 60, Garden Grove 50
Colony 61, San Bernardino 57
Corona del Mar 61, Orange Lutheran 55
Crossroads 80, Loyola 62
Culver City 67, Monrovia 34
Diamond Ranch 83, El Toro 78
Duarte 79, La Puente 28
El Segundo 94, Legacy Christian Academy 66
Etiwanda 67, Eastvale Roosevelt 67
Fountain Valley 81, West Hills 65
Great Oak 93, Norte Vista 58
Golden Valley 65, Oak Park 58
Irvine 51, Rancho Alamitos 50
Holy Martyrs Armenian 61, Hoover 58
La Canada 67, Adelanto 45
La Palma Kennedy 76, Compton 74
Long Beach Wilson 69, Marina 57
Los Amigos 52, Segerstrom 39
Mayfair 59, Northview 27
Mira Costa 80, Laguna Hills 62
Oxford Academy 48, Mary Star of the Sea 36
Oxnard Pacifica 64, Santa Ynez 40
Pasadena Poly 52, Eastside 46
Patriot 55, Perris 42
Ramona 62, Flintridge Prep 52
Royal 53, Burbank Burroughs 46
Santa Ana Foothill 67, Torrance 51
Santa Clara 69, Buena 36
Saugus 65, Downey 49
Servite 83, Edison 52
Sierra Canyon 89, Campbell Hall 41
South Torrance 52, YULA 40
St. John Bosco 76, Valley Vista 41
St. Margaret’s 61, Tustin 57
Sunny Hills 62, Mission Viejo 49
Thousand Oaks 64, San Marcos 45
Westminster La Quinta 53, Whitney 34
INTERSECTIONAL
Archbishop Riordan 50, Heritage Christian 41
Bakersfield Christian 65, Santa Margarita 46
Buckley 84, Franklin 55
California 88, LACES 78
Carson 67, Indian Springs 46
Corona Centennial 99, Bakersfield 40
Granada Hills 58, AGBU 47
Granite Hills 49, Verdugo Hills 48
Independence 59, Ventura 50
JSerra 90, Bakersfield North 36
L.A. Hamilton 62, Buena Park 43
Rancho Cucamonga 59, King/Drew 42
Rolling Hills Prep 53, San Pedro 38
Sage Hill 72, Foshay 37
San Gabriel Academy 72, Steele Canyon 38
South Oak Cliff 49, Rancho Christian 47
St. Francis 74, St. Laurence 52
Sunnyslope 74, Fairfax 62
Valencia 62, El Camino Real 58
Girls
CITY SECTION
Palisades 78, Carson 33
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 63, Northwood 23
Anaheim Canyon 48, Arcadia 46
Beckman 37, Corona del Mar 36
Brea Olinda 72, Rolling Hills Prep 56
Carter 67, Sierra Vista 47
Claremont 63, Eisenhower 21
Costa Mesa 81, Mission Viejo 26
Covina 37, California 30
El Monte Arroyo 31, Calvary Baptist 21
El Monte Arroyo 31, Downey Calvary Chapel 21
El Rancho 59, Whittier 42
El Segundo 70, Pioneer 55
El Toro 64, Marina 54
Glendale 45, Notre Dame Academy 30
Hacienda Heights Wilson 66, St. Paul 64
Harvard-Westlake 59, Lakewood St. Joseph 42
Hart 57, Sacred Heart of Jesus 43
Holy Martyrs Armenian 54, Faith Baptist 19
JSerra 75, Orange County Pacifica Christian 29
Keppel 47, Downey 26
Los Altos 65, Diamond Bar 32
Murrieta Valley 56, Cerritos 46
Newport Harbor 54, Irvine University 19
Nogales 66, Ramona Convent 22
Oak Park 77, Valencia 46
Oxford Academy 46, Garden Grove Pacifica 26
Portola 63, San Juan Hills 34
Rancho Cucamonga 54, Anaheim Canyon 51
Riverside King 50, Upland 28
Rosary 48, Los Alamitos 42
San Clemente 65, St. Pius X-St. Matthias 27
Sunny Hills 70, Segerstrom 52
Tesoro 48, Long Beach Poly 38
Torrance 57, Crean Lutheran 26
Trabuco Hills 50, Shadow Hills 49
Victory Christian Academy 63, Crossroads 37
Walnut 52, Chino Hills 38
Windward 68, Sage Hill 61
INTERSECTIONAL
Argyle 60, Etiwanda 59
Birmingham 59, La Canada 43
Carlsbad 56, Chaparral 36
Cypress 41, Red Mountain 34
Francis Parker 76. Corona Centennial 56
Liberty 57, L.A. Hamilton 32
North Torrance 66, Westchester 49
Ontario Christian 85, Duncanville 70
Redondo union 63, King/Drew 30
West Covina 50, Garfield 46