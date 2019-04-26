High school baseball: Thursday's scores

Alhambra 8, Montebello 1
Aliso Niguel 5, San Juan Hills 1
Animo Leadership 2, Da Vinci 1
Apple Valley 4, Hesperia 1
Arlington 6, Riverside Poly 3
Beckman 8, Irvine University 0
Bell 1, South Gate 0
Bishop Montgomery 2, Nipomo 0
Brea Olinda 5, Villa Park 1
Buckley 10, Santa Monica Pacifica Christian 0
Calvary Murrieta 12, California Military 4
Carter 7, Cajon 4
Cerritos 5, Oxford Academy 2
Chaminade 8, Millikan 4
Corona Centennial 9, Eastvale Roosevelt 3
Corona del Mar 3, Laguna Beach 1
Covina 9, Hacienda Heights Wilson 1
Dunn 7, Santa Maria 1
El Rancho 9, Santa Fe 3
Foothill 7, Anaheim Canyon 2
Garden Grove Pacifica 3, La Palma Kennedy 0
Garden Grove Santiago 9, Los Amigos 4
Garfield 12, Legacy 0
Hesperia Christian 8, Academy for Careers and Exploration 2
Huntington Beach 5, Edison 4
Irvine 6, Northwood 0
JSerra 1, Santa Margarita 0
Kaiser 13, Fontana 0
Keppel 4, San Gabriel 3
King 12, Corona Santiago 4
La Habra 12, Buena Park 3
Lennox Academy 11, Vistamar 1
Leuzinger 14, Compton Centennial 4
Los Alamitos 11, Fountain Valley 4
Los Altos 7, West Covina 4
Los Angeles Marshall 3, Los Angeles Wilson 2
Los Angeles Roosevelt 13, Huntington Park 0
Malibu 1, Santa Paula 0
Mammoth 10, Hawthorne (Nev.) Mineral County 5
Maranatha 10, Cerritos Valley Christian 0
Marina 4, Newport Harbor 1
Mayfair 3, Bellflower 2
Mesa Grande Academy 21, Joshua Springs 9
Newbury Park 9, Thousand Oaks 8
Nogales 12, Gladstone 3
Oak Hills 8, Ridgecrest Burroughs 7
Ocean View 4, Segerstrom 3
Ontario Christian 5, South El Monte 0
Palisades 14, Fairfax 1
Pasadena Poly 8, Chadwick 0
Pioneer 13, Artesia 2
Placentia Valencia 4, Tustin 1
Pomona 23, Edgewood 0
Redlands East Valley 6, Redlands 5
Riverside Notre Dame 5, Perris 1
Rowland 5, Baldwin Park 0
San Dimas 10, Northview 0
San Marino 5, South Pasadena 2
Sherman Oaks Notre Dame 5, Harvard-Westlake 2
Sierra Canyon 16, Crossroads 2
Simi Valley 5, Moorpark 0
South Hills 2, Charter Oak 1
South Torrance 8, North Torrance 3
St. Bonaventure 14, Foothill Tech 0
St. Paul 5, Salesian 2
Summit 7, Bloomington 3
Sun Valley Poly 2, Ventura 1
Sunny Hills 6, Sonora 3
Tesoro 7, El Toro 3
Torrance 4, West Torrance 2
Troy 4, Fullerton 0
University Prep 10, Silver Valley 0
Valley View 3, Paloma Valley 2
Venice 5, Los Angeles Hamilton 3
Village Christian 6, Whittier Christian 0
Walnut 6, Diamond Ranch 3
Western 8, Garden Grove 1
Westminster La Quinta 12, Bolsa Grande 9
Woodbridge 5, Portola 4
Yucca Valley 13, Twentynine Palms 6