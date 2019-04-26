Advertisement

High school baseball: Thursday's scores

Apr 26, 2019 | 9:05 AM

Alhambra 8, Montebello 1

Aliso Niguel 5, San Juan Hills 1

Advertisement

Animo Leadership 2, Da Vinci 1

Apple Valley 4, Hesperia 1

Advertisement

Arlington 6, Riverside Poly 3

Beckman 8, Irvine University 0

Bell 1, South Gate 0

Bishop Montgomery 2, Nipomo 0

Advertisement

Brea Olinda 5, Villa Park 1

Buckley 10, Santa Monica Pacifica Christian 0

Calvary Murrieta 12, California Military 4

Carter 7, Cajon 4

Cerritos 5, Oxford Academy 2

Chaminade 8, Millikan 4

Corona Centennial 9, Eastvale Roosevelt 3

Corona del Mar 3, Laguna Beach 1

Advertisement

Covina 9, Hacienda Heights Wilson 1

Dunn 7, Santa Maria 1

El Rancho 9, Santa Fe 3

Foothill 7, Anaheim Canyon 2

Garden Grove Pacifica 3, La Palma Kennedy 0

Garden Grove Santiago 9, Los Amigos 4

Garfield 12, Legacy 0

Hesperia Christian 8, Academy for Careers and Exploration 2

Huntington Beach 5, Edison 4

Irvine 6, Northwood 0

JSerra 1, Santa Margarita 0

Kaiser 13, Fontana 0

Keppel 4, San Gabriel 3

King 12, Corona Santiago 4

La Habra 12, Buena Park 3

Lennox Academy 11, Vistamar 1

Leuzinger 14, Compton Centennial 4

Los Alamitos 11, Fountain Valley 4

Los Altos 7, West Covina 4

Los Angeles Marshall 3, Los Angeles Wilson 2

Los Angeles Roosevelt 13, Huntington Park 0

Malibu 1, Santa Paula 0

Mammoth 10, Hawthorne (Nev.) Mineral County 5

Maranatha 10, Cerritos Valley Christian 0

Marina 4, Newport Harbor 1

Mayfair 3, Bellflower 2

Mesa Grande Academy 21, Joshua Springs 9

Newbury Park 9, Thousand Oaks 8

Nogales 12, Gladstone 3

Oak Hills 8, Ridgecrest Burroughs 7

Ocean View 4, Segerstrom 3

Ontario Christian 5, South El Monte 0

Palisades 14, Fairfax 1

Pasadena Poly 8, Chadwick 0

Pioneer 13, Artesia 2

Placentia Valencia 4, Tustin 1

Pomona 23, Edgewood 0

Redlands East Valley 6, Redlands 5

Riverside Notre Dame 5, Perris 1

Rowland 5, Baldwin Park 0

San Dimas 10, Northview 0

San Marino 5, South Pasadena 2

Sherman Oaks Notre Dame 5, Harvard-Westlake 2

Sierra Canyon 16, Crossroads 2

Simi Valley 5, Moorpark 0

South Hills 2, Charter Oak 1

South Torrance 8, North Torrance 3

St. Bonaventure 14, Foothill Tech 0

St. Paul 5, Salesian 2

Summit 7, Bloomington 3

Sun Valley Poly 2, Ventura 1

Sunny Hills 6, Sonora 3

Tesoro 7, El Toro 3

Torrance 4, West Torrance 2

Troy 4, Fullerton 0

University Prep 10, Silver Valley 0

Valley View 3, Paloma Valley 2

Venice 5, Los Angeles Hamilton 3

Village Christian 6, Whittier Christian 0

Walnut 6, Diamond Ranch 3

Western 8, Garden Grove 1

Westminster La Quinta 12, Bolsa Grande 9

Woodbridge 5, Portola 4

Yucca Valley 13, Twentynine Palms 6

Advertisement
Advertisement