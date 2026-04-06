High school baseball and softball: Monday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Crenshaw 9, LA Jordan 8
LA University 6, LA Hamiltom 1
North Hollywood 5, Verdugo Hills 3
Sun Valley Poly 6, Granada Hills Kennedy 1
Sun Valley Magnet 19, Community Charter 2
Sylmar 3, San Fernando 2
Torres 5, Rancho Dominguez 1
SOUTHERN SECTION
Alhambra 7, Pasadena Poly 5
Alta Loma 12, San Dimas 7
Artesia 6, Long Beach Cabrillo 3
Beckman 4, Paraclete 3
Buckley 2, Ambassador 1
Buena 21, Fillmore 0
Buena Park 10, Schurr 3
Cajon 7, Beaumont 5
CALS Early College d. East College Prep, forfeit
Chino Hills 7, Upland 3
Damien 6, Rancho Cucamonga 2
El Toro 23, Oxford Academy 0
Firebaugh 3, St. Pius X-St. Matthias Academy 0
Golden Valley 6, Desert Christian 0
Heritage Christian 8, Milken 7
Hueneme 12, Placentia Valencia 2
Newbury Park 15, Saugus 13
Norco 10, Riverside King 0
Oxnard 14, Oak Park 4
Oxnard Pacifica 8, Camarillo 6
Packinghouse Christian 26, Grove School 11
Paraclete 6, Laguna Hills 0
Rancho Christian 14, Arrowhead Christian 13
Rancho Verde 7, Miller 5
Redlands 6, Redlands East Valley 4
San Jacinto 6, Long Beach Jordan 0
San Jacinto Valley 3, La Sierra 2
Santa Ana Calvary Chapel 1, Segerstrom 0
St. Francis 8, Valencia 6
Troy 6, St. Monica 2
Woodcrest Christian 9, Ontario Christian 0
Yucaipa 7, Citrus Valley 2
INTERSECTIONAL
El Capitan 9, Channel Islands 5
Garden Grove 1, Garfield 0
Northview 13, Central Valley 5
Westminster 10, Crawford 5
SOFTBALL
CITY SECTION
Bell 10, South Gate 9
Hollywood 21, Mendez 10
Legacy 17, Garfield 5
Maywood Academy 18, West Adams 0
North Hollywood 16, Cleveland 15
SOUTHERN SECTION
Calvary Baptist 15, Nogales 13
Corona 22, Artesia 0
Faith Baptist 22, Fillmore 11
Miller 29, Pacific 3
Public Safety Academy d. Noli Indian, forfeit
Ramona 10, Arlington 7
Rancho Mirage 11, Westminster 2
Rubidoux 20, PAL Charter 0
San Bernardino 10, Yucca Valley 10
Silverado 9, San Bernardino 4
INTERSECTIONAL
Buena 8, Chavez 2
Burbank Providence 1, Marquez 0
Paloma Valley 3, Rancho Christian 0
Palo Verde Valley 22, Anza Hamilton 2