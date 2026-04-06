High school baseball and softball: Monday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Crenshaw 9, LA Jordan 8

LA University 6, LA Hamiltom 1

North Hollywood 5, Verdugo Hills 3

Sun Valley Poly 6, Granada Hills Kennedy 1

Sun Valley Magnet 19, Community Charter 2

Sylmar 3, San Fernando 2

Torres 5, Rancho Dominguez 1

SOUTHERN SECTION

Alhambra 7, Pasadena Poly 5

Alta Loma 12, San Dimas 7

Artesia 6, Long Beach Cabrillo 3

Beckman 4, Paraclete 3

Buckley 2, Ambassador 1

Buena 21, Fillmore 0

Buena Park 10, Schurr 3

Cajon 7, Beaumont 5

CALS Early College d. East College Prep, forfeit

Chino Hills 7, Upland 3

Damien 6, Rancho Cucamonga 2

El Toro 23, Oxford Academy 0

Firebaugh 3, St. Pius X-St. Matthias Academy 0

Golden Valley 6, Desert Christian 0

Heritage Christian 8, Milken 7

Hueneme 12, Placentia Valencia 2

Newbury Park 15, Saugus 13

Norco 10, Riverside King 0

Oxnard 14, Oak Park 4

Oxnard Pacifica 8, Camarillo 6

Packinghouse Christian 26, Grove School 11

Paraclete 6, Laguna Hills 0

Rancho Christian 14, Arrowhead Christian 13

Rancho Verde 7, Miller 5

Redlands 6, Redlands East Valley 4

San Jacinto 6, Long Beach Jordan 0

San Jacinto Valley 3, La Sierra 2

Santa Ana Calvary Chapel 1, Segerstrom 0

St. Francis 8, Valencia 6

Troy 6, St. Monica 2

Woodcrest Christian 9, Ontario Christian 0

Yucaipa 7, Citrus Valley 2

INTERSECTIONAL

El Capitan 9, Channel Islands 5

Garden Grove 1, Garfield 0

Northview 13, Central Valley 5

Westminster 10, Crawford 5

SOFTBALL

CITY SECTION

Bell 10, South Gate 9

Hollywood 21, Mendez 10

Legacy 17, Garfield 5

Maywood Academy 18, West Adams 0

North Hollywood 16, Cleveland 15

SOUTHERN SECTION

Calvary Baptist 15, Nogales 13

Corona 22, Artesia 0

Faith Baptist 22, Fillmore 11

Miller 29, Pacific 3

Public Safety Academy d. Noli Indian, forfeit

Ramona 10, Arlington 7

Rancho Mirage 11, Westminster 2

Rubidoux 20, PAL Charter 0

San Bernardino 10, Yucca Valley 10

Silverado 9, San Bernardino 4

INTERSECTIONAL

Buena 8, Chavez 2

Burbank Providence 1, Marquez 0

Paloma Valley 3, Rancho Christian 0

Palo Verde Valley 22, Anza Hamilton 2

