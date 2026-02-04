Advertisement
2026 Milan-Cortina Olympics

Milan-Cortina Olympics TV and streaming schedule: Thursday’s listings

A France men's ice hockey player moves the puck during a training session.
A hockey player for Team France takes part in a team practice session in Milan on Tuesday.
(Hassan Ammar / Associated Press)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

Thursday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific.

ALPINE SKIING
2:30 a.m. — Men’s downhill, training | Peacock
2:30 a.m. — Women’s downhill, training | Peacock

CURLING
Mixed doubles (round robin)
1:05 a.m. — Norway vs. U.S. | Peacock
1:05 a.m. — Britain vs. Estonia | Peacock
1:05 a.m. — South Korea vs. Italy | Peacock
1:05 a.m. — Sweden vs. Czechia | Peacock
5:35 a.m. — U.S. vs. Switzerland | USA
5:35 a.m. — Norway vs. Canada | Peacock
10 a.m. — Canada vs. Italy | USA
10:05 a.m. — Czechia vs. Britain | Peacock
10:05 a.m. — Estonia vs. Sweden | Peacock
10 a.m. — Switzerland vs. South Korea | Peacock
2 p.m. — Norway vs. U.S. (delay) | CNBC

HOCKEY
Women (group play)
3:10 a.m. — Sweden vs. Germany | Peacock
5:40 a.m. — Italy vs. France | Peacock
7:40 a.m. — U.S. vs. Czechia | USA
12:45 p.m. — Finland vs. Canada | USA

SNOWBOARDING
10:30 a.m. — Men’s big air, qualifying | USA

