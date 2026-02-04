Milan-Cortina Olympics TV and streaming schedule: Thursday’s listings
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
Thursday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific.
ALPINE SKIING
2:30 a.m. — Men’s downhill, training | Peacock
2:30 a.m. — Women’s downhill, training | Peacock
CURLING
Mixed doubles (round robin)
1:05 a.m. — Norway vs. U.S. | Peacock
1:05 a.m. — Britain vs. Estonia | Peacock
1:05 a.m. — South Korea vs. Italy | Peacock
1:05 a.m. — Sweden vs. Czechia | Peacock
5:35 a.m. — U.S. vs. Switzerland | USA
5:35 a.m. — Norway vs. Canada | Peacock
10 a.m. — Canada vs. Italy | USA
10:05 a.m. — Czechia vs. Britain | Peacock
10:05 a.m. — Estonia vs. Sweden | Peacock
10 a.m. — Switzerland vs. South Korea | Peacock
2 p.m. — Norway vs. U.S. (delay) | CNBC
HOCKEY
Women (group play)
3:10 a.m. — Sweden vs. Germany | Peacock
5:40 a.m. — Italy vs. France | Peacock
7:40 a.m. — U.S. vs. Czechia | USA
12:45 p.m. — Finland vs. Canada | USA
SNOWBOARDING
10:30 a.m. — Men’s big air, qualifying | USA