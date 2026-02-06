Winter Olympics TV schedule: Saturday’s listings
Saturday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.
MULTIPLE SPORTS
10:30 a.m. — Milan Cortina highlights | NBC
2 p.m. — Milan Cortina highlights | NBC
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Figure skating, skiing, curling, cross-country skiing, snowboarding and more.| NBC
ALPINE SKIING
2:30 a.m. — 🏅Men’s downhill | USA
2:30 a.m. — Women’s downhill, training | Peacock
CROSS-COUNTRY SKIING
4 a.m. — 🏅Women’s skiathlon | NBC
2 p.m. — Women’s skiathlon (re-air) | NBC
CURLING
Mixed doubles (round robin)
1 a.m. — Britain vs. Canada | USA
1:05 a.m. — Switzerland vs. Sweden | Peacock
5:35 a.m. — Britain vs. U.S. | Peacock
5:35 a.m. — Czechia vs. South Korea | Peacock
5:35 a.m. — Estonia vs. Norway | Peacock
5:30 a.m. — Sweden vs. Italy | Peacock
6:30 a.m. — Britain vs. U.S. (delay) | USA
10:05 a.m. — South Korea vs. U.S. | Peacock
10:05 a.m. — Canada vs. Estonia | Peacock
10:05 a.m. — Czechia vs. Switzerland | Peacock
10:05 a.m. — Norway vs. Italy | Peacock
4 p.m. — South Korea vs. U.S. (re-air) | CNBC
6 p.m. — Norway vs. Italy (re-air) | CNBC
FIGURE SKATING
Team competition
10:45 a.m. — Men’s short program | NBC
1 p.m. — Free Dance | NBC
FREESTYLE SKIING
1:30 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying | USA
3:45 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying | USA
5 a.m. — Men’s slopestyle, qualifying | NBC
8:30 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying | NBC
HOCKEY
Women (group play)
3:10 a.m. — Germany vs. Japan | Peacock
5:40 a.m. — Sweden vs. Italy | Peacock
7:40 a.m. — U.S. vs. Finland | USA
9:10 a.m. — Switzerland vs. Canada | Peacock
3 p.m. — U.S. vs. Finland (re-air) | USA
6 p.m. — Sweden vs. Italy (delay) | USA
LUGE
4:30 a.m. — Women’s singles, training | Peacock
8 a.m. — Men’s singles, Run 1 | Peacock
9:30 a.m. — Men’s singles, Run 2 | NBC, Peacock
7:30 p.m. — Men’s singles, Runs 1-2 (re-air) | USA
SKI JUMPING
8:45 a.m. — 🏅Women’s normal hill | Peacock
5 p.m. — Women’s normal hill (delay) | USA
SPEED SKATING
7 a.m. — 🏅Women’s 3,000 meters | NBC
2:30 p.m. — Women’s 3,000 meters (re-air) | USA
SNOWBOARDING
10:30 a.m. — 🏅Men’s big air, final | USA
12:15 p.m. — Men’s big air final (re-air) | NBC