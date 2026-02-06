Advertisement
2026 Milan-Cortina Olympics

Winter Olympics TV schedule: Saturday’s listings

U.S. goaltender Gwyneth Philips leads her teammates to the ice.
U.S. goaltender Gwyneth Philips leads her teammates to the ice before a 5-1 win over Czechia in women’s hockey at the Milan-Cortina Olympics on Thursday.
(Robert Gauthier / Los Angeles Times)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

Saturday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS

10:30 a.m. — Milan Cortina highlights | NBC

2 p.m. — Milan Cortina highlights | NBC

8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Figure skating, skiing, curling, cross-country skiing, snowboarding and more.| NBC

ALPINE SKIING

2:30 a.m. — 🏅Men’s downhill | USA

2:30 a.m. — Women’s downhill, training | Peacock

CROSS-COUNTRY SKIING

4 a.m. — 🏅Women’s skiathlon | NBC

2 p.m. — Women’s skiathlon (re-air) | NBC

CURLING

Mixed doubles (round robin)

1 a.m. — Britain vs. Canada | USA

1:05 a.m. — Switzerland vs. Sweden | Peacock

5:35 a.m. — Britain vs. U.S. | Peacock

5:35 a.m. — Czechia vs. South Korea | Peacock

5:35 a.m. — Estonia vs. Norway | Peacock

5:30 a.m. — Sweden vs. Italy | Peacock

6:30 a.m. — Britain vs. U.S. (delay) | USA

10:05 a.m. — South Korea vs. U.S. | Peacock

10:05 a.m. — Canada vs. Estonia | Peacock

10:05 a.m. — Czechia vs. Switzerland | Peacock

10:05 a.m. — Norway vs. Italy | Peacock

4 p.m. — South Korea vs. U.S. (re-air) | CNBC

6 p.m. — Norway vs. Italy (re-air) | CNBC

FIGURE SKATING

Team competition

10:45 a.m. — Men’s short program | NBC

1 p.m. — Free Dance | NBC

FREESTYLE SKIING

1:30 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying | USA

3:45 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying | USA

5 a.m. — Men’s slopestyle, qualifying | NBC

8:30 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying | NBC

HOCKEY

Women (group play)

3:10 a.m. — Germany vs. Japan | Peacock

5:40 a.m. — Sweden vs. Italy | Peacock

7:40 a.m. — U.S. vs. Finland | USA

9:10 a.m. — Switzerland vs. Canada | Peacock

3 p.m. — U.S. vs. Finland (re-air) | USA

6 p.m. — Sweden vs. Italy (delay) | USA

LUGE

4:30 a.m. — Women’s singles, training | Peacock

8 a.m. — Men’s singles, Run 1 | Peacock

9:30 a.m. — Men’s singles, Run 2 | NBC, Peacock

7:30 p.m. — Men’s singles, Runs 1-2 (re-air) | USA

SKI JUMPING

8:45 a.m. — 🏅Women’s normal hill | Peacock

5 p.m. — Women’s normal hill (delay) | USA

SPEED SKATING

7 a.m. — 🏅Women’s 3,000 meters | NBC

2:30 p.m. — Women’s 3,000 meters (re-air) | USA

SNOWBOARDING

10:30 a.m. — 🏅Men’s big air, final | USA

12:15 p.m. — Men’s big air final (re-air) | NBC

More to Read

2026 Milan-Cortina OlympicsSports

Go beyond the scoreboard

Get the latest on L.A.'s teams in the daily Sports Report newsletter.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement