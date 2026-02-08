Winter Olympics TV schedule: Monday’s listings
Monday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.
MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay) Figure skating, skiing, snowboarding, speed skating, luge and more. | NBC
ALPINE SKIING
1:30 a.m. — Men’s combined, downhill | USA
2:45 a.m. — Women’s downhill (re-air) | USA
4:50 a.m. — 🏅Men’s combined, slalom | USA, Peacock
9:45 a.m. — Men’s combined (delay) | NBC
10 p.m. — Men’s combined (re-air) | USA
CURLING
Mixed doubles (round robin)
1:05 a.m. — Italy vs. U.S. | Peacock
1:05 a.m. — Czechia vs. Estonia | Peacock
1:05 a.m. — Norway vs. South Korea | Peacock
1:05 a.m. — Switzerland vs. Canada | Peacock
6 a.m. — Italy vs. U.S. (delay) | USA
9:05 a.m. — Semifinal, teams TBD | Peacock
2 p.m. — Semifinal, teams TBD (delay) | CNBC
5:45 p.m. — Semifinal teams TBD (re-air) | USA
FIGURE SKATING
8:20 a.m. — Rhythm dance, warmup | Peacock
10:20 a.m. — Rhythm dance, Part 1 | USA
11:40 a.m. — Rhythm dance, Part 2 | NBC
11 p.m. — Rhythm dance (re-air) | USA
FREESTYLE SKIING
3:30 a.m. — 🏅Women’s slopestyle, final | USA
HOCKEY
Women (group play)
3:10 a.m. — Japan vs. Italy | Peacock
7:40 a.m. — Germany vs. France | Peacock
9 a.m. — Germany vs. France (delay) | USA
11:40 a.m. — Switzerland vs. U.S. | USA
12:10 p.m. — Canada vs. Czechia | Peacock
2 p.m. — Canada vs. Czechia (delay) | USA
8 p.m. — Switzerland vs. U.S. (re-air) | USA
LUGE
4:30 a.m. — Women’s doubles, training | Peacock
8 a.m. — Women’s singles, Run 1 | USA
9:35 a.m. — Women’s singles, Run 2 | USA
5 p.m. — Women’s singles, runs 1-2 (re-air) | USA
SKI JUMPING
9 a.m. — Men’s normal hill, trial round | Peacock
10 a.m. — Men’s normal hill, first round | Peacock
11:10 a.m. — 🏅Men’s normal hill, final | Peacock
2:30 p.m. — Men’s normal hill, final (delay) | USA
7:15 p.m. — Men’s normal hill, final (re-air) | USA
SPEEDSKATING
8:30 a.m. — 🏅Women’s 1,000 meters | USA
9 a.m. — Women’s 1,000 meters (in progress) | NBC
3:45 p.m. — Women’s 1,000 meters (re-air) | USA
SNOWBOARDING
10:30 a.m. — 🏅Women’s big air, final | NBC