Winter Olympics TV schedule: Monday’s listings

Monday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS

8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay) Figure skating, skiing, snowboarding, speed skating, luge and more. | NBC

ALPINE SKIING

1:30 a.m. — Men’s combined, downhill | USA

2:45 a.m. — Women’s downhill (re-air) | USA

4:50 a.m. — 🏅Men’s combined, slalom | USA, Peacock

9:45 a.m. — Men’s combined (delay) | NBC

10 p.m. — Men’s combined (re-air) | USA

CURLING

Mixed doubles (round robin)

1:05 a.m. — Italy vs. U.S. | Peacock

1:05 a.m. — Czechia vs. Estonia | Peacock

1:05 a.m. — Norway vs. South Korea | Peacock

1:05 a.m. — Switzerland vs. Canada | Peacock

6 a.m. — Italy vs. U.S. (delay) | USA

9:05 a.m. — Semifinal, teams TBD | Peacock

2 p.m. — Semifinal, teams TBD (delay) | CNBC

5:45 p.m. — Semifinal teams TBD (re-air) | USA

FIGURE SKATING

8:20 a.m. — Rhythm dance, warmup | Peacock

10:20 a.m. — Rhythm dance, Part 1 | USA

11:40 a.m. — Rhythm dance, Part 2 | NBC

11 p.m. — Rhythm dance (re-air) | USA

FREESTYLE SKIING

3:30 a.m. — 🏅Women’s slopestyle, final | USA

HOCKEY

Women (group play)

3:10 a.m. — Japan vs. Italy | Peacock

7:40 a.m. — Germany vs. France | Peacock

9 a.m. — Germany vs. France (delay) | USA

11:40 a.m. — Switzerland vs. U.S. | USA

12:10 p.m. — Canada vs. Czechia | Peacock

2 p.m. — Canada vs. Czechia (delay) | USA

8 p.m. — Switzerland vs. U.S. (re-air) | USA

LUGE

4:30 a.m. — Women’s doubles, training | Peacock

8 a.m. — Women’s singles, Run 1 | USA

9:35 a.m. — Women’s singles, Run 2 | USA

5 p.m. — Women’s singles, runs 1-2 (re-air) | USA

SKI JUMPING

9 a.m. — Men’s normal hill, trial round | Peacock

10 a.m. — Men’s normal hill, first round | Peacock

11:10 a.m. — 🏅Men’s normal hill, final | Peacock

2:30 p.m. — Men’s normal hill, final (delay) | USA

7:15 p.m. — Men’s normal hill, final (re-air) | USA

SPEEDSKATING

8:30 a.m. — 🏅Women’s 1,000 meters | USA

9 a.m. — Women’s 1,000 meters (in progress) | NBC

3:45 p.m. — Women’s 1,000 meters (re-air) | USA

SNOWBOARDING

10:30 a.m. — 🏅Women’s big air, final | NBC