Winter Olympics TV schedule: Tuesday’s listings
Tuesday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.
MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay) — Figure skating, skiing, cross-country skiing, curling, luge and more | NBC
ALPINE SKIING
1:30 a.m. — Women’s combined, downhill | USA
4:50 a.m. — 🏅Women’s combined, slalom | USA
BIATHLON
4:30 a.m. — 🏅Men’s 20-kilometer individual | Peacock
1:30 p.m. — Men’s 20-kilometer individual (delay) | USA
CROSS-COUNTRY SKIING
12:15 a.m. — Men’s and women’s sprint classic, qualifying | USA, Peacock
4:10 a.m. — 🏅Women’s sprint classic, final | Peacock
4:25 a.m. — 🏅Men’s sprint classic, final (in progress) | Peacock
7 a.m. — Men’s and women’s sprint classic, final (delay) | USA
10:15 a.m. — Men’s and women’s sprint classic final (re-air) | NBC
CURLING
Mixed doubles
5:05 a.m. — 🏅Bronze medal match, teams TBD | Peacock
6 a.m. — 🏅Bronze medal match, teams TBD (in progress) | USA
9:05 a.m. — 🏅Gold medal match, teams TBD | USA
2 p.m. — Bronze medal match, teams TBD (delay) | CNBC
3 p.m. — Gold medal match, teams TBD (re-air) | CNBC
FIGURE SKATING
8:05 a.m. — Men’s singles, warmup | Peacock
9:30 a.m. — Men’s short program | USA
10:45 a.m. — Men’s short program (in progress) | NBC
FREESTYLE SKIING
2:15 a.m. — Men’s moguls, qualifying | Peacock
2:45 a.m. — Men’s moguls, qualifying (in progress) | USA
3:30 a.m. — 🏅Men’s slopestyle, final | USA
5:15 a.m. — Women’s moguls, qualifying | Peacock
7:30 a.m. — Women’s moguls, qualifying (delay) | USA
9 a.m. — 🏅Men’s slopestyle, final | NBC
HOCKEY
Women (group play)
3:10 a.m. — Japan vs. Sweden | Peacock
7:40 a.m. — Italy vs. Germany | Peacock
11:10 a.m. — Canada vs. U.S. | USA
12:10 p.m. — Finland vs. Switzerland | Peacock
8 p.m. — Canada vs. U.S. (re-air) | USA
LUGE
8 a.m. — Women’s singles, Run 3 | USA
9:30 a.m. — 🏅Women’s singles, final run | NBC
2:30 p.m. — Women’s singles, runs 3-4 (re-air) | USA
SHORT TRACK SPEEDSKATING
1:30 a.m. — 🏅Mixed team relay finals and more| Peacock
8:30 a.m. — Mixed team relay finals and more (delay) USA
SKI JUMPING
8:30 a.m. — 🏅Mixed team, normal hill | Peacock
3:15 p.m. — Mixed team, normal hill (delay) | USA