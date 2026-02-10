Advertisement
2026 Milan-Cortina Olympics

Winter Olympics TV schedule: Wednesday’s listings

Germany's Philipp Raimund competes in men's normal hill ski jump at the Milan-Cortina Olympics on Monday.
(Alex Pantling / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
Wednesday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Figure skating, luge, speed skating, snowboarding and more. | NBC

ALPINE SKIING
2:30 a.m. — 🏅Men’s super-G | USA

BIATHLON
5:15 a.m. — 🏅Women’s 15-kilometer individual | Peacock
6:15 a.m. — Women’s 15-kilometer individual (delay) | USA

CURLING
Men (round robin)
10:05 a.m. — Czechia vs. U.S. | Peacock
10:05 a.m. — Canada vs. Germany | Peacock
10:05 a.m. — China vs. Britain | Peacock
10:05 a.m. — Sweden vs. Italy | Peacock

FIGURE SKATING
8 a.m. — Free dance, warmup | Peacock
10:30 a.m. — 🏅Free dance | USA
11:15 a.m. — 🏅Free dance (in progress) | NBC

FREESTYLE SKIING
2 a.m. — Women’s moguls, qualifying | Peacock
4:30 a.m. — Women’s moguls, qualifying (delay) | USA
5:15 a.m. — 🏅Women’s moguls, final | USA
9 a.m. — Women’s moguls, final (re-air) | NBC

HOCKEY
Men (group play)
7:40 a.m. — Slovakia vs. Finland | USA
12:10 p.m. — Sweden vs. Italy | USA

LUGE
8 a.m. — Women’s doubles, Run 1 | USA
8:50 a.m. — Men’s doubles, Run 1 | USA
9:45 a.m. — 🏅Women’s doubles, Run 2 | USA
9:55 a.m. — 🏅Women’s doubles, Run 2 | NBC
10:40 a.m. — 🏅Men’s doubles, Run 2 | Peacock
2:45 p.m. — Men’s doubles, runs 1-2 (delay) | USA

NORDIC COMBINED
12:10 a.m. — Men’s ski jump, normal hill | Peacock
1 a.m. — Men’s ski jump, normal hill (in progress) | USA
4:45 a.m. — 🏅Men’s 10-kilometer race | Peacock
7 a.m. — Men’s ski jump, 10-kilometer race (delay) | USA

SNOWBOARDING
1:30 a.m. — Women’s halfpipe, qualifying | USA
3:45 a.m. — Women’s halfpipe, qualifying (delay) | USA
10:40 a.m. — Men’s halfpipe, qualifying | NBC
11:15 a.m. — Men’s halfpipe, qualifying | USA

SPEEDSKATING
9:30 a.m. — 🏅Men’s 1,000 meters | NBC, Peacock
10:15 a.m. — 🏅Men’s 1,000 meters | NBC

