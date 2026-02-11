Advertisement
2026 Milan-Cortina Olympics

Winter Olympics TV schedule: Thursday’s listings

Doubles luge training at the Milano-Cortina Winter Olympic Games.
(Robert Gauthier / Los Angeles Times)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

Thursday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Skiing, speed skating, skeleton, snowboarding and more. | NBC

ALPINE SKIING
2:30 a.m. — 🏅Women’s super-G | USA

CROSS-COUNTRY SKIING
4 a.m. — 🏅Women’s 10-kilometer freestyle | Peacock
4:15 a.m. — 🏅Women’s 10-kilometer freestyle (in progress) | USA
1 p.m. — 🏅Women’s 10-kilometer freestyle (re-air) | NBC

CURLING
Women (round robin)
12:05 a.m. — South Korea vs. U.S. | Peacock
12:05 a.m. — Canada vs. Denmark | Peacock
12:05 a.m. — Italy vs. Switzerland | Peacock
12:05 a.m. — Japan vs. Sweden | Peacock
Men (round robin)
5:05 a.m. — U.S. vs. Switzerland | Peacock
5:05 a.m. — Britain vs. Sweden | Peacock
5:05 a.m. — Norway vs. Germany | Peacock
Women (round robin)
10:05 a.m. — Sweden vs. U.S. | Peacock
10:05 a.m. — China vs. Britain | Peacock
10:05 a.m. — Denmark vs. Japan | Peacock
10:05 a.m. — Italy vs. South Korea | Peacock

FREESTYLE SKIING
1 a.m. — Men’s moguls, qualifying | USA, Peacock
3:15 a.m. — 🏅Men’s moguls, final | Peacock
3:45 a.m. — 🏅Men’s moguls, final (in progress) | USA
9 a.m. — Men’s moguls, final (delay) | NBC

HOCKEY
Men (group play)
3:10 a.m. — Switzerland vs. France | Peacock
Women (group play)
5:30 a.m. — Finland vs. Canada | Peacock
Men (group play)
7:40 a.m. — Czechia vs. Canada | USA
12:10 p.m. — Latvia vs. U.S. | USA
12:10 p.m. — Germany vs. Denmark | Peacock

LUGE
9:30 a.m. — 🏅Team relay, final | Peacock
9:45 a.m. — 🏅Team relay, final (in progress) | NBC

SKELETON
12:30 a.m. — Men, Run 1 | Peacock
2:05 a.m. — Men, Run 2 | Peacock
10:45 a.m. — Men, runs 1-2 | USA

SNOWBOARDING
1:35 a.m. — Men’s snowboard cross, qualifying | USA
4:45 a.m. — 🏅Men’s snowboard cross, finals | Peacock
5:35 a.m. — Men’s snowboard cross, finals (delay) | USA
10:30 a.m. — 🏅Women’s halfpipe, final | NBC

SHORT TRACK SPEED SKATING
11:15 a.m. — 🏅Women’s 500; men’s 1,000, finals | USA
11:55 a.m. — 🏅Women’s 500; men’s 1,000, finals (in progress) | NBC

SPEEDSKATING
7:30 a.m. — 🏅Women’s 5,000 meters | USA

More to Read

2026 Milan-Cortina OlympicsSports

Go beyond the scoreboard

Get the latest on L.A.'s teams in the daily Sports Report newsletter.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement