Winter Olympics TV schedule: Thursday’s listings

Thursday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS

8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Skiing, speed skating, skeleton, snowboarding and more. | NBC

ALPINE SKIING

2:30 a.m. — 🏅Women’s super-G | USA

CROSS-COUNTRY SKIING

4 a.m. — 🏅Women’s 10-kilometer freestyle | Peacock

4:15 a.m. — 🏅Women’s 10-kilometer freestyle (in progress) | USA

1 p.m. — 🏅Women’s 10-kilometer freestyle (re-air) | NBC

CURLING

Women (round robin)

12:05 a.m. — South Korea vs. U.S. | Peacock

12:05 a.m. — Canada vs. Denmark | Peacock

12:05 a.m. — Italy vs. Switzerland | Peacock

12:05 a.m. — Japan vs. Sweden | Peacock

Men (round robin)

5:05 a.m. — U.S. vs. Switzerland | Peacock

5:05 a.m. — Britain vs. Sweden | Peacock

5:05 a.m. — Norway vs. Germany | Peacock

Women (round robin)

10:05 a.m. — Sweden vs. U.S. | Peacock

10:05 a.m. — China vs. Britain | Peacock

10:05 a.m. — Denmark vs. Japan | Peacock

10:05 a.m. — Italy vs. South Korea | Peacock

FREESTYLE SKIING

1 a.m. — Men’s moguls, qualifying | USA, Peacock

3:15 a.m. — 🏅Men’s moguls, final | Peacock

3:45 a.m. — 🏅Men’s moguls, final (in progress) | USA

9 a.m. — Men’s moguls, final (delay) | NBC

HOCKEY

Men (group play)

3:10 a.m. — Switzerland vs. France | Peacock

Women (group play)

5:30 a.m. — Finland vs. Canada | Peacock

Men (group play)

7:40 a.m. — Czechia vs. Canada | USA

12:10 p.m. — Latvia vs. U.S. | USA

12:10 p.m. — Germany vs. Denmark | Peacock

LUGE

9:30 a.m. — 🏅Team relay, final | Peacock

9:45 a.m. — 🏅Team relay, final (in progress) | NBC

SKELETON

12:30 a.m. — Men, Run 1 | Peacock

2:05 a.m. — Men, Run 2 | Peacock

10:45 a.m. — Men, runs 1-2 | USA

SNOWBOARDING

1:35 a.m. — Men’s snowboard cross, qualifying | USA

4:45 a.m. — 🏅Men’s snowboard cross, finals | Peacock

5:35 a.m. — Men’s snowboard cross, finals (delay) | USA

10:30 a.m. — 🏅Women’s halfpipe, final | NBC

SHORT TRACK SPEED SKATING

11:15 a.m. — 🏅Women’s 500; men’s 1,000, finals | USA

11:55 a.m. — 🏅Women’s 500; men’s 1,000, finals (in progress) | NBC

SPEEDSKATING

7:30 a.m. — 🏅Women’s 5,000 meters | USA