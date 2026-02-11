Winter Olympics TV schedule: Thursday’s listings
Thursday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.
MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Skiing, speed skating, skeleton, snowboarding and more. | NBC
ALPINE SKIING
2:30 a.m. — 🏅Women’s super-G | USA
CROSS-COUNTRY SKIING
4 a.m. — 🏅Women’s 10-kilometer freestyle | Peacock
4:15 a.m. — 🏅Women’s 10-kilometer freestyle (in progress) | USA
1 p.m. — 🏅Women’s 10-kilometer freestyle (re-air) | NBC
CURLING
Women (round robin)
12:05 a.m. — South Korea vs. U.S. | Peacock
12:05 a.m. — Canada vs. Denmark | Peacock
12:05 a.m. — Italy vs. Switzerland | Peacock
12:05 a.m. — Japan vs. Sweden | Peacock
Men (round robin)
5:05 a.m. — U.S. vs. Switzerland | Peacock
5:05 a.m. — Britain vs. Sweden | Peacock
5:05 a.m. — Norway vs. Germany | Peacock
Women (round robin)
10:05 a.m. — Sweden vs. U.S. | Peacock
10:05 a.m. — China vs. Britain | Peacock
10:05 a.m. — Denmark vs. Japan | Peacock
10:05 a.m. — Italy vs. South Korea | Peacock
FREESTYLE SKIING
1 a.m. — Men’s moguls, qualifying | USA, Peacock
3:15 a.m. — 🏅Men’s moguls, final | Peacock
3:45 a.m. — 🏅Men’s moguls, final (in progress) | USA
9 a.m. — Men’s moguls, final (delay) | NBC
HOCKEY
Men (group play)
3:10 a.m. — Switzerland vs. France | Peacock
Women (group play)
5:30 a.m. — Finland vs. Canada | Peacock
Men (group play)
7:40 a.m. — Czechia vs. Canada | USA
12:10 p.m. — Latvia vs. U.S. | USA
12:10 p.m. — Germany vs. Denmark | Peacock
LUGE
9:30 a.m. — 🏅Team relay, final | Peacock
9:45 a.m. — 🏅Team relay, final (in progress) | NBC
SKELETON
12:30 a.m. — Men, Run 1 | Peacock
2:05 a.m. — Men, Run 2 | Peacock
10:45 a.m. — Men, runs 1-2 | USA
SNOWBOARDING
1:35 a.m. — Men’s snowboard cross, qualifying | USA
4:45 a.m. — 🏅Men’s snowboard cross, finals | Peacock
5:35 a.m. — Men’s snowboard cross, finals (delay) | USA
10:30 a.m. — 🏅Women’s halfpipe, final | NBC
SHORT TRACK SPEED SKATING
11:15 a.m. — 🏅Women’s 500; men’s 1,000, finals | USA
11:55 a.m. — 🏅Women’s 500; men’s 1,000, finals (in progress) | NBC
SPEEDSKATING
7:30 a.m. — 🏅Women’s 5,000 meters | USA