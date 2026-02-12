Advertisement
2026 Milan-Cortina Olympics

Winter Olympics TV schedule: Friday’s listings

Marco Heinis of France soars during the ski jumping portion of the Nordic combined at the Milan-Cortina Olympic Games.
Marco Heinis of France soars during the ski jumping portion of the Nordic combined at the Milan-Cortina Olympic Games on Wednesday.
(Kirsty Wigglesworth / Associated Press)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

Friday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS

8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Figure skating, snowboarding, cross-country skiing, curling, skeleton and more. | NBC

BIATHLON

5 a.m. — 🏅Men’s 10-kilometer sprint | USA

CROSS-COUNTRY SKIING

2:45 a.m. — 🏅Men’s 10-kilometer freestyle | Peacock

3 a.m. — 🏅Men’s 10-kilometer freestyle (in progress) | USA

9 a.m. — Men’s 10-kilometer freestyle (re-air) | NBC

CURLING

Men (round robin)

Midnight — Canada vs. U.S. | USA

12:05 a.m. — China vs. Norway | Peacock

12:05 a.m. — Great Britain vs. Italy | Peacock

12:05 a.m. — Switzerland vs. Czechia | Peacock

Women (round robin)

5:05 a.m. — U.S. vs. Canada | Peacock

5:05 a.m. — China vs. Switzerland | Peacock

5:05 a.m. — Denmark vs. Sweden | Peacock

5:05 a.m. — Britain vs. South Korea | Peacock

Men (round robin)

10:05 a.m. — Canada vs. Sweden | Peacock

10:05 a.m. — Czechia vs. Norway | Peacock

10:05 a.m. — Germany vs. Italy | Peacock

10:05 a.m. — Switzerland vs. China | Peacock

6:30 p.m. — Canada vs. Sweden (delay) | USA

FIGURE SKATING

7:45 a.m. — Men, free skate, warmup | Peacock

10 a.m. — 🏅Men, free skate | USA

Noon — 🏅Men, free skate | NBC

HOCKEY

Men (group play)

3:10 a.m. — Finland vs. Sweden | Peacock

3:10 a.m. — Slovakia vs. Italy | Peacock

7:40 a.m. — France vs. Czechia | Peacock

Women (quarterfinals)

7:40 a.m. — Teams TBD | Peacock

12:10 p.m. — Teams TBD | USA

Men (group play)

12:10 p.m. — Canada vs. Switzerland | Peacock

9:30 p.m. — Canada vs. Switzerland (delay) | USA

SKELETON

7 a.m. — Women, Run 1 | USA

8:45 a.m. — Women, Run 2 | USA

10:30 a.m. — Men, Run 3 | Peacock

12:05 p.m. — Men, Run 4 | Peacock

2:30 p.m. — Men, runs 3-4 delay) | USA

SKI JUMPING

9:30 a.m. — Men’s long hill, training | Peacock

SNOWBOARDING

1 a.m. — Women’s snowboard cross, qualifying | Peacock

4:30 a.m. — 🏅Women’s snowboard cross, finals | Peacock

6:30 a.m. — Women’s snowboard cross, finals (delay) | USA

10:30 a.m. — 🏅Men’s snowboard halfpipe, final | NBC

SPEEDSKATING

7:30 a.m. — 🏅Men’s 10,000 meters | USA

More to Read

2026 Milan-Cortina OlympicsSports

Go beyond the scoreboard

Get the latest on L.A.'s teams in the daily Sports Report newsletter.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement