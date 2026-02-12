Winter Olympics TV schedule: Friday’s listings
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
Friday’s live TV and streaming broadcasts unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.
MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Figure skating, snowboarding, cross-country skiing, curling, skeleton and more. | NBC
BIATHLON
5 a.m. — 🏅Men’s 10-kilometer sprint | USA
CROSS-COUNTRY SKIING
2:45 a.m. — 🏅Men’s 10-kilometer freestyle | Peacock
3 a.m. — 🏅Men’s 10-kilometer freestyle (in progress) | USA
9 a.m. — Men’s 10-kilometer freestyle (re-air) | NBC
CURLING
Men (round robin)
Midnight — Canada vs. U.S. | USA
12:05 a.m. — China vs. Norway | Peacock
12:05 a.m. — Great Britain vs. Italy | Peacock
12:05 a.m. — Switzerland vs. Czechia | Peacock
Women (round robin)
5:05 a.m. — U.S. vs. Canada | Peacock
5:05 a.m. — China vs. Switzerland | Peacock
5:05 a.m. — Denmark vs. Sweden | Peacock
5:05 a.m. — Britain vs. South Korea | Peacock
Men (round robin)
10:05 a.m. — Canada vs. Sweden | Peacock
10:05 a.m. — Czechia vs. Norway | Peacock
10:05 a.m. — Germany vs. Italy | Peacock
10:05 a.m. — Switzerland vs. China | Peacock
6:30 p.m. — Canada vs. Sweden (delay) | USA
FIGURE SKATING
7:45 a.m. — Men, free skate, warmup | Peacock
10 a.m. — 🏅Men, free skate | USA
Noon — 🏅Men, free skate | NBC
HOCKEY
Men (group play)
3:10 a.m. — Finland vs. Sweden | Peacock
3:10 a.m. — Slovakia vs. Italy | Peacock
7:40 a.m. — France vs. Czechia | Peacock
Women (quarterfinals)
7:40 a.m. — Teams TBD | Peacock
12:10 p.m. — Teams TBD | USA
Men (group play)
12:10 p.m. — Canada vs. Switzerland | Peacock
9:30 p.m. — Canada vs. Switzerland (delay) | USA
SKELETON
7 a.m. — Women, Run 1 | USA
8:45 a.m. — Women, Run 2 | USA
10:30 a.m. — Men, Run 3 | Peacock
12:05 p.m. — Men, Run 4 | Peacock
2:30 p.m. — Men, runs 3-4 delay) | USA
SKI JUMPING
9:30 a.m. — Men’s long hill, training | Peacock
SNOWBOARDING
1 a.m. — Women’s snowboard cross, qualifying | Peacock
4:30 a.m. — 🏅Women’s snowboard cross, finals | Peacock
6:30 a.m. — Women’s snowboard cross, finals (delay) | USA
10:30 a.m. — 🏅Men’s snowboard halfpipe, final | NBC
SPEEDSKATING
7:30 a.m. — 🏅Men’s 10,000 meters | USA