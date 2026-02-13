Winter Olympics TV schedule: Saturday’s listings
Saturday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.
MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Alpine skiing, freestyle skiing, speedskating and more. | NBC
ALPINE SKIING
1 a.m. — Men’s giant slalom, Run 1 | USA
4:30 a.m. 🏅Men’s giant slalom, Run 2 | NBC
BIATHLON
5:45 a.m. — 🏅Women’s 7.5-kilometer sprint | NBC
CROSS-COUNTRY SKIING
3 a.m. — 🏅Women’s 4x7.5-kilometer relay | USA
4 a.m. — Women’s 4x7.5-kilometer relay (delay) | NBC
CURLING
Women (round robin)
12:05 a.m. — Britain vs. Canada | Peacock
12:05 a.m. — Italy vs. China | Peacock
12:05 a.m. — Switzerland vs. Japan | Peacock
4:30 a.m. — Britain vs. Canada (delay) | USA
Men (round robin)
5:05 a.m. — Germany vs. U.S. | Peacock
5:05 a.m. — Czechia vs. Britain | Peacock
5:05 a.m. — Sweden vs. China | Peacock
5:05 a.m. — Switzerland vs. Canada | Peacock
Women (round robin)
5:30 a.m. — Italy vs. China (delay) | CNBC
Men (round robin)
10 a.m. — Germany vs. U.S. (delay) | CNBC
Women (round robin)
10:05 a.m. — Japan vs. U.S. | Peacock
10:05 a.m. — Canada vs. Switzerland | Peacock
10:05 a.m. — Italy vs. Sweden | Peacock
10:05 a.m. — South Korea vs. Denmark | Peacock
2:30 p.m. — Japan vs. U.S. (delay) | CNBC
FREESTYLE SKIING
1:30 a.m. — 🏅Women’s dual moguls, finals | Peacock
1:40 a.m. — 🏅Women’s dual moguls, finals (in progress) | USA
7 a.m. — Women’s dual moguls, finals (delay) | NBC
10:30 a.m. — Women’s big air, qualifying | Peacock
HOCKEY
Men (group play)
3 a.m. — Germany vs. Latvia | CNBC
3:10 a.m. — Sweden vs. Slovakia | Peacock
7:40 a.m. — Finland vs. Italy | USA
Women (quarterfinals)
7:40 a.m. — Canada vs. Germany | CNBC
12:10 p.m. — Finland vs. Switzerland | CNBC
Men (group play)
12:10 p.m. — U.S. vs. Denmark | USA
SKELETON
9 a.m. — Women, Run 3 | NBC
10:35 a.m. — Women, final run | Peacock
2:30 p.m. — Women, runs 3-4 (delay) | USA
SHORT TRACK SPEEDSKATING
11:15 a.m. — 🏅Men’s 1,500 meters final and more | Peacock
3:15 p.m. — 🏅Men’s 1,500 meters final and more | USA
SKI JUMPING
8:30 a.m. — Men’s large hill, trial round| Peacock
10 a.m. — 🏅Men’s large hill, final round | USA
SPEEDSKATING
7 a.m. — Women’s team pursuit, qualifying | USA
8 a.m. — 🏅Men’s 500 meters | NBC