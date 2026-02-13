Winter Olympics TV schedule: Saturday’s listings

Saturday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS

8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Alpine skiing, freestyle skiing, speedskating and more. | NBC

ALPINE SKIING

1 a.m. — Men’s giant slalom, Run 1 | USA

4:30 a.m. 🏅Men’s giant slalom, Run 2 | NBC

BIATHLON

5:45 a.m. — 🏅Women’s 7.5-kilometer sprint | NBC

CROSS-COUNTRY SKIING

3 a.m. — 🏅Women’s 4x7.5-kilometer relay | USA

4 a.m. — Women’s 4x7.5-kilometer relay (delay) | NBC

CURLING

Women (round robin)

12:05 a.m. — Britain vs. Canada | Peacock

12:05 a.m. — Italy vs. China | Peacock

12:05 a.m. — Switzerland vs. Japan | Peacock

4:30 a.m. — Britain vs. Canada (delay) | USA

Men (round robin)

5:05 a.m. — Germany vs. U.S. | Peacock

5:05 a.m. — Czechia vs. Britain | Peacock

5:05 a.m. — Sweden vs. China | Peacock

5:05 a.m. — Switzerland vs. Canada | Peacock

Women (round robin)

5:30 a.m. — Italy vs. China (delay) | CNBC

Men (round robin)

10 a.m. — Germany vs. U.S. (delay) | CNBC

Women (round robin)

10:05 a.m. — Japan vs. U.S. | Peacock

10:05 a.m. — Canada vs. Switzerland | Peacock

10:05 a.m. — Italy vs. Sweden | Peacock

10:05 a.m. — South Korea vs. Denmark | Peacock

2:30 p.m. — Japan vs. U.S. (delay) | CNBC

FREESTYLE SKIING

1:30 a.m. — 🏅Women’s dual moguls, finals | Peacock

1:40 a.m. — 🏅Women’s dual moguls, finals (in progress) | USA

7 a.m. — Women’s dual moguls, finals (delay) | NBC

10:30 a.m. — Women’s big air, qualifying | Peacock

HOCKEY

Men (group play)

3 a.m. — Germany vs. Latvia | CNBC

3:10 a.m. — Sweden vs. Slovakia | Peacock

7:40 a.m. — Finland vs. Italy | USA

Women (quarterfinals)

7:40 a.m. — Canada vs. Germany | CNBC

12:10 p.m. — Finland vs. Switzerland | CNBC

Men (group play)

12:10 p.m. — U.S. vs. Denmark | USA

SKELETON

9 a.m. — Women, Run 3 | NBC

10:35 a.m. — Women, final run | Peacock

2:30 p.m. — Women, runs 3-4 (delay) | USA

SHORT TRACK SPEEDSKATING

11:15 a.m. — 🏅Men’s 1,500 meters final and more | Peacock

3:15 p.m. — 🏅Men’s 1,500 meters final and more | USA

SKI JUMPING

8:30 a.m. — Men’s large hill, trial round| Peacock

10 a.m. — 🏅Men’s large hill, final round | USA

SPEEDSKATING

7 a.m. — Women’s team pursuit, qualifying | USA

8 a.m. — 🏅Men’s 500 meters | NBC