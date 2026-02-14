Advertisement
2026 Milan-Cortina Olympics

Winter Olympics TV schedule: Sunday’s listings

U.S. cross-country skier Zanden McMullen competes in the men's 10-kilometer interval start freestyle.
U.S. cross-country skier Zanden McMullen competes in the men’s 10-kilometer interval start freestyle at the Milan-Cortina Olympics on Friday.
(Alex Slitz / Getty Images)
By Los Angeles Times staff

Sunday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Skiing, figure skating, bobsled, speedskating and more. | NBC

ALPINE SKIING
1 a.m. — Women’s giant slalom, Run 1 | USA
4:30 a.m. — 🏅Women’s giant slalom, Run 2 | NBC

BIATHLON
2:15 a.m. — 🏅Men’s 12.5-kilometer pursuit | Peacock
5:45 a.m. — 🏅Women’s 10-kilometer pursuit | NBC
6:30 a.m. — Men’s 12.5-kilometer pursuit (delay) | USA
8:30 a.m. — Men’s 12.5-kilometer pursuit (re-air) | NBC

BOBSLED
1 a.m. — Women’s monobob, Run 1 | Peacock
2:50 a.m. — Women’s monobob, Run 2 | Peacock
6:30 a.m. — Women’s monobob, Run 1 (delay) | NBC
7:30 a.m. — Women’s monobob, Run 2 (delay) | NBC

CROSS-COUNTRY SKIING
3 a.m. — 🏅Men’s 4x7.5-kilometer relay | USA
4 a.m. — 🏅Men’s 4x7.5-kilometer relay | NBC

CURLING
Men (round robin)
12:05 a.m. — U.S. vs. Sweden | Peacock
12:05 a.m. — Germany vs. Britain | Peacock
12:05 a.m. — Norway vs. Italy | Peacock
Women (round robin)
5:05 a.m. — U.S. vs. China | Peacock
5:05 a.m. — Denmark vs. Italy | Peacock
5:05 a.m. — Britain vs. Sweden | Peacock
5:05 a.m. — Japan vs. South Korea | Peacock
5:30 a.m. — U.S. vs. China (in progress) | CNBC
Men (round robin)
8 a.m. — U.S. vs. Sweden (delay) | CNBC
10:05 a.m. — U.S. vs. Norway | Peacock
10:05 a.m. — China vs. Canada | Peacock
10:05 a.m. — Britain vs. Switzerland | Peacock
10:05 a.m. — Italy vs. Czechia | Peacock

FIGURE SKATING
8:20 a.m. — Pairs, short program, warmup | Peacock
10:30 a.m. — Pairs, short program | USA
Noon — Pairs, short program | NBC

FREESTYLE SKIING
1:40 a.m. — 🏅Men’s dual moguls, final | USA
9:30 a.m. — Men’s dual moguls, final (re-air) | NBC
10:40 a.m. — Men’s big air, qualifying | NBC

HOCKEY
Men (group play)
3 a.m. — Switzerland vs. Czechia | CNBC
7:40 a.m. — Canada vs. France | USA
10 a.m. — Denmark vs. Latvia | CNBC
12:10 p.m. — U.S. vs. Germany | USA

SKELETON
9 a.m. — 🏅Mixed team event | Peacock
10:15 a.m. — Mixed team event (delay) | NBC

SKI JUMPING
8:30 a.m. — 🏅Women’s large hill, finals | Peacock

SNOWBOARDING
4:45 a.m. — 🏅Mixed team snowboard cross, finals | USA
5:30 a.m. — Mixed team snowboard cross, finals | NBC

SPEEDSKATING
7 a.m. — Men’s team pursuit, qualifying | NBC
8 a.m. — 🏅Women’s 500 meters | NBC

More to Read

2026 Milan-Cortina OlympicsSports

Go beyond the scoreboard

Get the latest on L.A.'s teams in the daily Sports Report newsletter.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement