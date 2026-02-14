Winter Olympics TV schedule: Sunday’s listings
-
-
Sunday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.
MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Skiing, figure skating, bobsled, speedskating and more. | NBC
ALPINE SKIING
1 a.m. — Women’s giant slalom, Run 1 | USA
4:30 a.m. — 🏅Women’s giant slalom, Run 2 | NBC
BIATHLON
2:15 a.m. — 🏅Men’s 12.5-kilometer pursuit | Peacock
5:45 a.m. — 🏅Women’s 10-kilometer pursuit | NBC
6:30 a.m. — Men’s 12.5-kilometer pursuit (delay) | USA
8:30 a.m. — Men’s 12.5-kilometer pursuit (re-air) | NBC
BOBSLED
1 a.m. — Women’s monobob, Run 1 | Peacock
2:50 a.m. — Women’s monobob, Run 2 | Peacock
6:30 a.m. — Women’s monobob, Run 1 (delay) | NBC
7:30 a.m. — Women’s monobob, Run 2 (delay) | NBC
CROSS-COUNTRY SKIING
3 a.m. — 🏅Men’s 4x7.5-kilometer relay | USA
4 a.m. — 🏅Men’s 4x7.5-kilometer relay | NBC
CURLING
Men (round robin)
12:05 a.m. — U.S. vs. Sweden | Peacock
12:05 a.m. — Germany vs. Britain | Peacock
12:05 a.m. — Norway vs. Italy | Peacock
Women (round robin)
5:05 a.m. — U.S. vs. China | Peacock
5:05 a.m. — Denmark vs. Italy | Peacock
5:05 a.m. — Britain vs. Sweden | Peacock
5:05 a.m. — Japan vs. South Korea | Peacock
5:30 a.m. — U.S. vs. China (in progress) | CNBC
Men (round robin)
8 a.m. — U.S. vs. Sweden (delay) | CNBC
10:05 a.m. — U.S. vs. Norway | Peacock
10:05 a.m. — China vs. Canada | Peacock
10:05 a.m. — Britain vs. Switzerland | Peacock
10:05 a.m. — Italy vs. Czechia | Peacock
FIGURE SKATING
8:20 a.m. — Pairs, short program, warmup | Peacock
10:30 a.m. — Pairs, short program | USA
Noon — Pairs, short program | NBC
FREESTYLE SKIING
1:40 a.m. — 🏅Men’s dual moguls, final | USA
9:30 a.m. — Men’s dual moguls, final (re-air) | NBC
10:40 a.m. — Men’s big air, qualifying | NBC
HOCKEY
Men (group play)
3 a.m. — Switzerland vs. Czechia | CNBC
7:40 a.m. — Canada vs. France | USA
10 a.m. — Denmark vs. Latvia | CNBC
12:10 p.m. — U.S. vs. Germany | USA
SKELETON
9 a.m. — 🏅Mixed team event | Peacock
10:15 a.m. — Mixed team event (delay) | NBC
SKI JUMPING
8:30 a.m. — 🏅Women’s large hill, finals | Peacock
SNOWBOARDING
4:45 a.m. — 🏅Mixed team snowboard cross, finals | USA
5:30 a.m. — Mixed team snowboard cross, finals | NBC
SPEEDSKATING
7 a.m. — Men’s team pursuit, qualifying | NBC
8 a.m. — 🏅Women’s 500 meters | NBC